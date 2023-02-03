Патент — выгодный налоговый режим для ИП: минимум отчётности, простота учёта и низкая ставка. Вы не зависите от реального дохода — налог фиксированный, даже если квартира какое‑то время пустовала. Но важно убедиться, что в вашем регионе такой закон действует, и соблюдать ограничения по доходам. Обычно процедура выглядит так: нужно подать заявление за 10 дней до начала работы, указать адрес квартиры и срок от 1 до 12 месяцев, а затем оплатить рассчитанную налоговую сумму.

В Точка Банке мы поможем открыть ИП на патенте бесплатно. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами. Откроем доступ в личный кабинет, рассчитаем стоимость патента именно для вашего региона и сравним ПСН с другими режимами. Если выберете патент, мы поможем подготовить заявление о переходе на эту систему и отправим его в налоговую онлайн.