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Регистрация ИП для сдачи квартир
в аренду

Бесплатно проконсультируем

Подберём СНО и коды ОКВЭД

Подготовим все документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Подберём онлайн-сервисы

Для комфортной работы с арендаторами 

Откройте ИП, чтобы заниматься арендой официально

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Мы бесплатно проконсультируем,  как подобрать

  • Коды ОКВЭД под вашу нишу
  • Систему налогообложения
3

Мы поможем подготовить и отправить в налоговую онлайн

  • Заявление о регистрации ИП
  • Уведомление о переходе на УСН, если потребуется
  • Заявление на патент, если выбираете эту систему
4

Вы получите

ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней

Каким арендодателям ИП окупается уже на старте

Собственникам нескольких квартир

Вы сможете выбрать УСН 6%, УСН 15% или ПСН — в зависимости от этого уменьшать налог на взносы, учитывать расходы или платить фиксированную сумму. Также статус ИП помогает формировать страховую пенсию.

ИП собственникам нескольких квартир
Тем, кто сдаёт квартиры посуточно

Вы сможете официально нанимать клинеров и администраторов, заключать договоры с агрегаторами и отелями без рисков.

ИП тем, кто сдаёт квартиры посуточно
Управляющим компаниям и агентствам

Статус ИП позволяет официально работать с большими оборотами, расплачиваться с собственниками и предлагать офисам и компаниям закрывающие документы для аренды жилья под сотрудников.

ИП Управляющим компаниям и агентствам
Тем, чьи арендаторы — юридические лица

Крупные арендаторы охотнее работают с ИП, чем с физлицами и самозанятыми. Это привычный контрагент с ОГРНИП — его легко проверить, с ним возможен стандартный документооборот и меньше рисков для бухгалтерии.

ИП Тем, чьи арендаторы — юридические лица

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Сервисы и бизнес-инструменты
для сдачи квартир в аренду

Онлайн-бухгалтерия ЭДОЗарплатный проектФинансированиеБизнес-картаЗащита от блокировок по 115-ФЗ

Онлайн-бухгалтерия для ИП

  • Рассчитаем налоги и взносы 
  • Учтём НДС для ИП на упрощёнке 
  • Заранее напомним о платежах, чтобы вы ничего не забыли 
  • Сформируем отчётность и вовремя её отправим — вам не нужно работать с электронной подписью
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Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

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Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Лучший проект, направленный на развитие клиента

В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту

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Частые вопросы

Нужно ли регистрировать ИП для сдачи квартир в аренду?

Если вы сдаёте квартиру сами и официально платите налог на доходы, НДФЛ 13%, регистрировать ИП необязательно. Достаточно договора аренды и ежегодной декларации. Но ИП пригодится, если вы планируете сдавать несколько квартир, хотите легально сэкономить на патенте, УСН или работаете посуточно — так у вас будет меньше вопросов от налоговой и соседей. Это знак, что вы серьёзный бизнес, а не просто сдаёте комнату.

Какой код ОКВЭД выбрать для арендного бизнеса?

Для аренды квартир берите основной код 68.20.1 — «Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом».

Если будете сдавать апартаменты или коммерческие помещения, добавьте код 68.20.2. Эти коды нужно указать при регистрации ИП, чтобы фонды и налоговая понимали, чем вы занимаетесь. 

Какие документы нужны, чтобы открыть ИП для сдачи квартир в аренду?

Для регистрации ИП в Точка Банке от вас нужны минимум два документа — паспорт и СНИЛС. Остальную работу мы берём на себя: наши специалисты бесплатно помогут подготовить и отправить полный пакет документов в ФНС онлайн:

  • заявление на регистрацию ИП, форма Р21001;
  • уведомление о переходе на УСН, если потребуется;
  • заявление на патент, если потребуется.

Нужен ли патент для сдачи в аренду жилых помещений и как его открыть?

Патент — выгодный налоговый режим для ИП: минимум отчётности, простота учёта и низкая ставка. Вы не зависите от реального дохода — налог фиксированный, даже если квартира какое‑то время пустовала. Но важно убедиться, что в вашем регионе такой закон действует, и соблюдать ограничения по доходам. Обычно процедура выглядит так: нужно подать заявление за 10 дней до начала работы, указать адрес квартиры и срок от 1 до 12 месяцев, а затем оплатить рассчитанную налоговую сумму.

В Точка Банке мы поможем открыть ИП на патенте бесплатно. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами. Откроем доступ в личный кабинет, рассчитаем стоимость патента именно для вашего региона и сравним ПСН с другими режимами. Если выберете патент, мы поможем подготовить заявление о переходе на эту систему и отправим его в налоговую онлайн.

Какой срок регистрации ИП?

Регистрация ИП в налоговой составляет от трёх до пяти рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя — загрузите в сервис нужные документы. С Точка Банком вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и в какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.

Если ИП сдаёт квартиру в аренду, то какой размер налога?

Это зависит от того, какой режим налогообложения вы выберете:-

  • ПСН: платите фиксированную сумму за патент. Ставка 6% от потенциального дохода, установленного местными властями. Это часто выгоднее, чем платить процент с реального высокого дохода. 
  • УСН: платите 6% от всех полученных от арендаторов платежей. Подходит, если сдаёте недорого или у вас нет патента на ваш вид деятельности.
  • Специальный налоговый режим для самозанятых, НПД. Если вы ИП, можно перейти на этот режим и платить 4% при сдаче физлицам. Это очень выгодно, но важно помнить об ограничении по доходу: не более 2 400 000 ₽ в год. 

Самый популярный и понятный вариант для долгосрочной аренды среди ИП — это патент или УСН, 6%.

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Открыть ИП для сдачи квартир в аренду с Точка Банк