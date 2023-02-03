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ИП и счёт в Точка Банке за 3‑5 дней
Вы сможете выбрать УСН 6%, УСН 15% или ПСН — в зависимости от этого уменьшать налог на взносы, учитывать расходы или платить фиксированную сумму. Также статус ИП помогает формировать страховую пенсию.
Вы сможете официально нанимать клинеров и администраторов, заключать договоры с агрегаторами и отелями без рисков.
Статус ИП позволяет официально работать с большими оборотами, расплачиваться с собственниками и предлагать офисам и компаниям закрывающие документы для аренды жилья под сотрудников.
Крупные арендаторы охотнее работают с ИП, чем с физлицами и самозанятыми. Это привычный контрагент с ОГРНИП — его легко проверить, с ним возможен стандартный документооборот и меньше рисков для бухгалтерии.
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Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
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В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Если вы сдаёте квартиру сами и официально платите налог на доходы, НДФЛ 13%, регистрировать ИП необязательно. Достаточно договора аренды и ежегодной декларации. Но ИП пригодится, если вы планируете сдавать несколько квартир, хотите легально сэкономить на патенте, УСН или работаете посуточно — так у вас будет меньше вопросов от налоговой и соседей. Это знак, что вы серьёзный бизнес, а не просто сдаёте комнату.
Для аренды квартир берите основной код 68.20.1 — «Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом».
Если будете сдавать апартаменты или коммерческие помещения, добавьте код 68.20.2. Эти коды нужно указать при регистрации ИП, чтобы фонды и налоговая понимали, чем вы занимаетесь.
Для регистрации ИП в Точка Банке от вас нужны минимум два документа — паспорт и СНИЛС. Остальную работу мы берём на себя: наши специалисты бесплатно помогут подготовить и отправить полный пакет документов в ФНС онлайн:
Патент — выгодный налоговый режим для ИП: минимум отчётности, простота учёта и низкая ставка. Вы не зависите от реального дохода — налог фиксированный, даже если квартира какое‑то время пустовала. Но важно убедиться, что в вашем регионе такой закон действует, и соблюдать ограничения по доходам. Обычно процедура выглядит так: нужно подать заявление за 10 дней до начала работы, указать адрес квартиры и срок от 1 до 12 месяцев, а затем оплатить рассчитанную налоговую сумму.
В Точка Банке мы поможем открыть ИП на патенте бесплатно. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами. Откроем доступ в личный кабинет, рассчитаем стоимость патента именно для вашего региона и сравним ПСН с другими режимами. Если выберете патент, мы поможем подготовить заявление о переходе на эту систему и отправим его в налоговую онлайн.
Регистрация ИП в налоговой составляет от трёх до пяти рабочих дней. В Точка Банке мы возьмём весь процесс на себя — загрузите в сервис нужные документы. С Точка Банком вам не придётся разбираться, в какую налоговую обращаться, в какой кабинет и в какое время идти, как правильно заполнять документы. Процесс регистрации ИП проходит электронно, а весь пакет документов мы сформируем и проверим за вас.
Это зависит от того, какой режим налогообложения вы выберете:-
Самый популярный и понятный вариант для долгосрочной аренды среди ИП — это патент или УСН, 6%.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.