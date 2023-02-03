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Сервис для выплат самозанятым

Работайте с фрилансерами и подрядчиками
Проверим исполнителей, сформируем акты и чеки

Вести бизнес с самозанятыми станет проще

Удобный ЭДО

Акты выполненных работ, договоры, выписки — все документы в одном месте

Массовые выплаты

Создавайте и оплачивайте любое количество заданий одновременно

Генерация чеков

Больше не нужно просить самозанятых отправить чек — он появится в сервисе после оплаты

Тысячи исполнителей

Публикуйте задания и находите исполнителей — либо работайте с теми, кого уже знаете

Работать без штрафов — реально

Проверка самозанятых

Мы проверяем налоговый статус исполнителей перед оплатой.

Надёжный договор

Готовый шаблон уже в сервисе. Сроки, ограничения, качество услуг исполнителя — мы учли всё.

Оценка рисков

Предупредим, если выплаты самозанятым будут похожи на зарплату. Подскажем, как снизить риски проверок и штрафов.

Как пользоваться сервисом расчётов с самозанятыми

Добавьте задания

Одно или сразу несколько — их можно загрузить в форматах XLSX или CSV.

Дождитесь откликов

Мы загружаем задания на платформу — на них откликаются разные люди. Если у вас уже есть исполнитель, укажите его ИНН.

Оплатите работу

Отправьте платёж в любой банк — деньги придут за пару рабочих дней.

Подпишите документы

Обе стороны могут сделать это с помощью электронной подписи.

Скачайте чек

В удобном формате — PDF или XLSX. Запрашивать чек у самозанятых не нужно.

Что говорят предприниматели

Никита

Маркетинговое агентство

Удобно, что сервис сам генерирует чеки. Больше не нужно бегать за самозанятыми и выпрашивать документы — просто скачиваешь чек, и можно спокойно заниматься своими делами.

Сергей

IT-компания

Наконец всё в одном месте! После оплаты сразу формирую акт, подписываю электронной подписью и отправляю самозанятому. Все документы хранятся в сервисе — найти нужный можно за пару кликов.

Олег

Сервис грузоперевозок

Здорово, что задания отмечены статусами. Сразу понятно, что в работе, что закрыто и что уже оплачено — не нужно держать это в голове. Включил фильтр и видишь, над чем сейчас работает исполнитель.

Лена

Строительная компания

У меня не так много времени, чтобы выставлять задания на платформу. Хорошо, что часть работы могу передать бухгалтеру — у неё свой доступ. А мне остаётся только подписать акт. Так я реально экономлю время и могу сосредоточиться на бизнесе.

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Ответы на частые вопросы

Как автоматизировать расчёты с самозанятыми?

Обычно работа с самозанятыми занимает время: проверить статус, запросить чек, подписать акты. В нашем сервисе всё это автоматизировано — вы загружаете задания и оплачиваете работу, а мы формируем чеки, акты и договоры. Вам остаётся только работать с результатом, а не с бумажками.

Можно ли работать с самозанятыми без риска для бизнеса?

Да, если правильно оформить отношения и следить за налоговым статусом исполнителей. В нашем сервисе мы проверяем статус самозанятого перед каждой выплатой и предупреждаем, если выплаты становятся похожи на зарплату. Так вы снижаете риски штрафов и работаете спокойно.

Как проверить статус самозанятого перед выплатой?

Ручная проверка через ФНС занимает время. В нашем сервисе статус проверяется автоматически — при каждой оплате. Если исполнитель потерял статус самозанятого или превысил лимит, мы сразу сообщим.

Можно ли настроить регулярные выплаты самозанятым?

Да, можно — и не только по одному исполнителю. Хоть сотне подрядчиков сразу. Загружаете файл с заданиями в формате XLSX или CSV — сервис автоматически разместит их на бирже, самозанятые подтверждают выполнение, а деньги уходят на их счета. Все документы при этом формируются и хранятся в одном месте.

Какие документы нужны для отчётности перед налоговой?

Чеки сервис сформирует сам — их не нужно отдельно запрашивать у самозанятых. Договоры и акты тоже удобно собирать здесь: сервис подготовит шаблоны, а вам останется только подписать их вместе с исполнителем. Все файлы хранятся в одном месте и доступны для скачивания в формате PDF или XLSX.

Как самозанятому искать задания?

Внутри сервиса есть биржа — предприниматели публикуют задания, а самозанятые откликаются. Так заказчики находят проверенных исполнителей, а самозанятые — новых клиентов. Всё прозрачно и безопасно для обеих сторон.

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