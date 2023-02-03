Да, можно — и не только по одному исполнителю. Хоть сотне подрядчиков сразу. Загружаете файл с заданиями в формате XLSX или CSV — сервис автоматически разместит их на бирже, самозанятые подтверждают выполнение, а деньги уходят на их счета. Все документы при этом формируются и хранятся в одном месте.