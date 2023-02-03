Акты выполненных работ, договоры, выписки — все документы в одном месте
Создавайте и оплачивайте любое количество заданий одновременно
Больше не нужно просить самозанятых отправить чек — он появится в сервисе после оплаты
Публикуйте задания и находите исполнителей — либо работайте с теми, кого уже знаете
Мы проверяем налоговый статус исполнителей перед оплатой.
Готовый шаблон уже в сервисе. Сроки, ограничения, качество услуг исполнителя — мы учли всё.
Предупредим, если выплаты самозанятым будут похожи на зарплату. Подскажем, как снизить риски проверок и штрафов.
Одно или сразу несколько — их можно загрузить в форматах XLSX или CSV.
Мы загружаем задания на платформу — на них откликаются разные люди. Если у вас уже есть исполнитель, укажите его ИНН.
Отправьте платёж в любой банк — деньги придут за пару рабочих дней.
Обе стороны могут сделать это с помощью электронной подписи.
В удобном формате — PDF или XLSX. Запрашивать чек у самозанятых не нужно.
Сергей
IT-компания
Наконец всё в одном месте! После оплаты сразу формирую акт, подписываю электронной подписью и отправляю самозанятому. Все документы хранятся в сервисе — найти нужный можно за пару кликов.
Олег
Сервис грузоперевозок
Здорово, что задания отмечены статусами. Сразу понятно, что в работе, что закрыто и что уже оплачено — не нужно держать это в голове. Включил фильтр и видишь, над чем сейчас работает исполнитель.
Лена
Строительная компания
У меня не так много времени, чтобы выставлять задания на платформу. Хорошо, что часть работы могу передать бухгалтеру — у неё свой доступ. А мне остаётся только подписать акт. Так я реально экономлю время и могу сосредоточиться на бизнесе.
Обычно работа с самозанятыми занимает время: проверить статус, запросить чек, подписать акты. В нашем сервисе всё это автоматизировано — вы загружаете задания и оплачиваете работу, а мы формируем чеки, акты и договоры. Вам остаётся только работать с результатом, а не с бумажками.
Да, если правильно оформить отношения и следить за налоговым статусом исполнителей. В нашем сервисе мы проверяем статус самозанятого перед каждой выплатой и предупреждаем, если выплаты становятся похожи на зарплату. Так вы снижаете риски штрафов и работаете спокойно.
Ручная проверка через ФНС занимает время. В нашем сервисе статус проверяется автоматически — при каждой оплате. Если исполнитель потерял статус самозанятого или превысил лимит, мы сразу сообщим.
Да, можно — и не только по одному исполнителю. Хоть сотне подрядчиков сразу. Загружаете файл с заданиями в формате XLSX или CSV — сервис автоматически разместит их на бирже, самозанятые подтверждают выполнение, а деньги уходят на их счета. Все документы при этом формируются и хранятся в одном месте.
Чеки сервис сформирует сам — их не нужно отдельно запрашивать у самозанятых. Договоры и акты тоже удобно собирать здесь: сервис подготовит шаблоны, а вам останется только подписать их вместе с исполнителем. Все файлы хранятся в одном месте и доступны для скачивания в формате PDF или XLSX.
Внутри сервиса есть биржа — предприниматели публикуют задания, а самозанятые откликаются. Так заказчики находят проверенных исполнителей, а самозанятые — новых клиентов. Всё прозрачно и безопасно для обеих сторон.
Никита
Маркетинговое агентство
Удобно, что сервис сам генерирует чеки. Больше не нужно бегать за самозанятыми и выпрашивать документы — просто скачиваешь чек, и можно спокойно заниматься своими делами.