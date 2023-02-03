Калькулятор тарифов РКО

Зависит от оборота, переводов, наличных и того, сколько времени бизнес уже работает.



Тариф «Ноль» подойдёт для новичков. Идеален, если вы зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад. Берите его, чтобы начать работу и не тратить деньги на обслуживание.



«Начало» — для стабильной работы. Ваш вариант, если бизнес пошёл в рост и вы проводите несколько операций в месяц. Тариф платный, но если операций не было — деньги не списываются.

«Развитие» — для активного роста. Подходит вам, если обороты растут и вы совершаете много платежей. Как и в предыдущем тарифе, абонентская плата не взимается за месяц, если операций не было.



Тариф «Корпоративный» подходит для бизнеса с серьёзными оборотами и годовой выручкой от 60 000 000 ₽ или групп компаний, где хотя бы одна с такой выручкой. В холдинг может входить до 5 компаний — стоимость обслуживания будет общей для всех. Компаний может быть больше: одна компания — дополнительная оплата к тарифу в месяц.

Тарифы «Селлер» и «Селлер Про» специально для предпринимателей, которые продают на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах.

Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.

