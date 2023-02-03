Калькулятор тарифов РКО

Обороты обычно небольшие и непредсказуемые — важнее низкая стоимость обслуживания, чем лимиты
Уже понятны реальные обороты и как часто вы снимаете наличные
Добавляются переводы контрагентам и зарплатные выплаты — не забудьте учесть их в обороте
Много поступлений и переводов, наличные почти не участвуют в бизнесе
Переводов физлицам обычно больше — указывайте этот параметр с запасом
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
ИП или ООО
Сумма всех финансовых операций: приходов и расходов
На личные карты сотрудников, подрядчикам или себе каждый месяц
Если бизнес регулярно работает с наличными, этот параметр может изменить выбор тарифа сильнее, чем оборот
У нас есть специальные тарифы для селлеров: переводите доход с маркетплейсов без комиссии
Отметьте, если вы зарегистрировали ИП меньше 90 дней назад: для новых ИП есть отдельный тариф
Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Подготовьте документы
Откроем счёт
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам
Если у вас есть счёт в другом банке
Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Подготовьте документы
Откроем счёт
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам
Если у вас есть счёт в другом банке
Рекомендуют Точка Банк
Уже с нами
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
На странице тарифов вы сравниваете тарифы сами. В калькуляторе вводите параметры своего бизнеса и получаете тариф, который может подойти, без сравнения строк таблицы вручную.
Зависит от оборота, переводов, наличных и того, сколько времени бизнес уже работает.
Тариф «Ноль» подойдёт для новичков. Идеален, если вы зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад. Берите его, чтобы начать работу и не тратить деньги на обслуживание.
«Начало» — для стабильной работы. Ваш вариант, если бизнес пошёл в рост и вы проводите несколько операций в месяц. Тариф платный, но если операций не было — деньги не списываются.
«Развитие» — для активного роста. Подходит вам, если обороты растут и вы совершаете много платежей. Как и в предыдущем тарифе, абонентская плата не взимается за месяц, если операций не было.
Тариф «Корпоративный» подходит для бизнеса с серьёзными оборотами и годовой выручкой от 60 000 000 ₽ или групп компаний, где хотя бы одна с такой выручкой. В холдинг может входить до 5 компаний — стоимость обслуживания будет общей для всех. Компаний может быть больше: одна компания — дополнительная оплата к тарифу в месяц.
Тарифы «Селлер» и «Селлер Про» специально для предпринимателей, которые продают на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах.
Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.
Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса, также учитывайте обороты по счёту и количество переводов в месяц.
При открытии счёта менеджер поможет подобрать тариф под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.
Обслуживание счёта, переводы, снятие и внесение наличных, поступления. Точные условия на странице тарифов.
Да, после расчёта можно оставить заявку на открытие счёта на этой же странице.
Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.
Чтобы открыть расчётный счёт ИП, потребуется:
Чтобы открыть расчётный счёт ООО, нужно подготовить:
Банк анализирует операции: их частоту, суммы и соответствие профилю бизнеса. А ещё проверяет документы и репутацию контрагентов.