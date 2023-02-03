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Калькулятор тарифов РКО

Подберём подходящий тариф Точка Банка — без звонков и консультаций

Предложим тарифы под разный сценарий

Новым ИП

Обороты обычно небольшие и непредсказуемые — важнее низкая стоимость обслуживания, чем лимиты

Тарифы для начинающих ИП
ИП с регулярными оборотами

Уже понятны реальные обороты и как часто вы снимаете наличные

Тарифы для ИП с регулярными оборотами
ООО

Добавляются переводы контрагентам и зарплатные выплаты — не забудьте учесть их в обороте

Тарифы для ООО
Селлерам на маркетплейсах

Много поступлений и переводов, наличные почти не участвуют в бизнесе

Тарифы РКО Селлерам на маркетплейсах
Бизнесу с сотрудниками

Переводов физлицам обычно больше — указывайте этот параметр с запасом

Тарифы РКО Бизнесу с сотрудниками

Подберём подходящий тариф

Какой у вас бизнес?

Торгуете на маркетплейсах?

Вашему ИП меньше 90 дней?

Подберём подходящий тариф
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Что влияет на стоимость РКО

Чем точнее вы укажете эти параметры, тем более подходящий тариф подберёт калькулятор
Форма бизнеса

ИП или ООО

Что влияет на стоимость РКО
Годовой оборот

Сумма всех финансовых операций: приходов и расходов

Переводы физлицам

На личные карты сотрудников, подрядчикам или себе каждый месяц

Снятие наличных

Если бизнес регулярно работает с наличными, этот параметр может изменить выбор тарифа сильнее, чем оборот

Только для ИП
Продажи на маркетплейсах

У нас есть специальные тарифы для селлеров: переводите доход с маркетплейсов без комиссии

Только для ИП
Стаж предпринимательства

Отметьте, если вы зарегистрировали ИП меньше 90 дней назад: для новых ИП есть отдельный тариф

Почему бизнес выбирает Точка Банк
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Поддержка без ботов 24/7Ответим в среднем за 3,5 минуты
Защита от рисков по 115-ФЗПроанализируем операции и оценим риски, выявим фирму‑однодневку или недобросовестного поставщика

Как открыть расчётный счёт
для бизнеса

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

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Часто задаваемые вопросы

Что показывает калькулятор тарифов РКО?

Предварительный расчёт и ориентир по стоимости. Точные условия смотрите на странице тарифов.

Чем калькулятор отличается от страницы тарифов?

На странице тарифов вы сравниваете тарифы сами. В калькуляторе вводите параметры своего бизнеса и получаете тариф, который может подойти, без сравнения строк таблицы вручную.

Какой тариф РКО выбрать для ИП?

Зависит от оборота, переводов, наличных и того, сколько времени бизнес уже работает.

Тариф «Ноль» подойдёт для новичков. Идеален, если вы зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад. Берите его, чтобы начать работу и не тратить деньги на обслуживание.

«Начало» — для стабильной работы. Ваш вариант, если бизнес пошёл в рост и вы проводите несколько операций в месяц. Тариф платный, но если операций не было — деньги не списываются.

«Развитие» — для активного роста. Подходит вам, если обороты растут и вы совершаете много платежей. Как и в предыдущем тарифе, абонентская плата не взимается за месяц, если операций не было.

Тариф «Корпоративный» подходит для бизнеса с серьёзными оборотами и годовой выручкой от 60 000 000 ₽ или групп компаний, где хотя бы одна с такой выручкой. В холдинг может входить до 5 компаний — стоимость обслуживания будет общей для всех. Компаний может быть больше: одна компания — дополнительная оплата к тарифу в месяц.

Тарифы «Селлер» и «Селлер Про» специально для предпринимателей, которые продают на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах.

Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.

Какой тариф РКО выбрать для ООО?

Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса, также учитывайте обороты по счёту и количество переводов в месяц.

При открытии счёта менеджер поможет подобрать тариф под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

Что влияет на стоимость РКО?

Обслуживание счёта, переводы, снятие и внесение наличных, поступления. Точные условия на странице тарифов.

Можно ли открыть счёт после расчёта?

Да, после расчёта можно оставить заявку на открытие счёта на этой же странице.

Можно ли сменить тариф позже?

Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.

Где посмотреть актуальные условия РКО?

 Точные условия смотрите на странице тарифов.

Какие документы нужны для открытия счёта?

Чтобы открыть расчётный счёт ИП, потребуется:

  • паспорт;
  • свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой. 

Чтобы открыть расчётный счёт ООО, нужно подготовить: 

  • паспорт руководителя;
  • протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя;
  • устав в случае, если он не типовой.

Как Точка Банк помогает с проверками по 115‑ФЗ?

Банк анализирует операции: их частоту, суммы и соответствие профилю бизнеса. А ещё проверяет документы и репутацию контрагентов.

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