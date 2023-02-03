Переводы физлицам
до 1 000 000 ₽ в месяц
Бесплатно
Базовые бухгалтерия
и ЭДО — бесплатно
Подключим после открытия счёта
Поддержка без ботов и скриптов
Мы рядом 24/7
Счёт за 0 ₽ и сервисы
для бизнеса с выгодой
до 100 000 ₽
Поддержим ваш бизнес с первого дня в Точка Банке!
Откройте счёт не позднее 10 ноября
и выберите до 5 стартовых бонусов.
Бесплатное обслуживание
счёта на 3 месяца
На тарифе «Развитие» или «Селлер»
Скидка 20% на Онлайн‑бухгалтерию
Для ИП и ООО на любом тарифе
Скидка 20% на ЭДО
Подключите тариф на 600 или 2 000 документов, чтобы создавать, подписывать и отправлять счета на оплату, акты и другие документы
Ставка 2,5%
по интернет‑эквайрингу
Вместо 2,8% в первые 3 месяца
Скидка 30%
на Транспортный ЭДО
Обменивайтесь ЭТрН и другими перевозочными документами
в пару кликов
ДМС бесплатно
на 2 месяца
Для себя или близкого
Скидка 30% на сервисы
контроля рисков бизнеса
Единая подписка
«Всё включено» на 3 месяца
Поддержка без ботов и скриптов
В чате и по телефону
Вам ответят люди, а не роботы
Не придётся повторять дважды
Выберите до 5 бонусов при открытии счёта
Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽.
Откройте депозит на один день — деньги вернутся в оборот с процентами уже на следующее утро.
Стоимость — от 3 500 ₽
На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»
Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду
Кассы для продаж в онлайне и офлайне
Бесплатно оценим уровень риска и дадим рекомендации, как его снизить
Заполните опрос о своём бизнесе — наш менеджер перезвонит и поможет с выбором
Заполнено 0 из 4
Нам доверяют
Рекомендуют Точка Банк
Уже с нами
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
В 2026 году по версии Customer Experience World Awards — самой крупной премии по клиентскому опыту
Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Подготовьте документы
Откроем счёт
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам
Если у вас есть счёт в другом банке
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Лучший интернет-банк для малого бизнеса
Высокая лояльность пользователей интернет-банка для малого бизнеса
Победитель Премии Сравни за самый высокий рейтинг среди пользователей
Победитель Премии Сравни как компании, решившей больше всего проблем клиентов
Топ-3 в «Народном рейтинге банков» от Банки.ру в 2022 году
В списке банков с лучшими кредитными продуктами для бизнеса от SME Banking Club
Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2020 году
Лучший клиентский опыт при открытии счёта для малого бизнеса по версии Markswebb в 2020 году
Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2019 году
Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2018 году
Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2017 году
Самый эффективный мобильный банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2016 году
Чтобы открыть расчётный счёт ИП, потребуются:
Чтобы открыть расчётный счёт ООО, нужно подготовить:
Документы для открытия счёта ИП.pdf
Документы для открытия счёта адвокату.pdf
Документы для открытия счёта нотариусу.pdf
Документы для открытия счёта арбитражному управляющему.pdf
Документы для открытия счёта оценщику.pdf
Документы для открытия счёта юрлицу.pdf
Документы для открытия счёта юрлицам‑нерезидентам.pdf
Документы при смене руководителя организации.pdf
Счёт откроем бесплатно, а для его обслуживания вы можете выбрать один из 4 тарифов:
Тарифы различаются лимитами на переводы физлицам, снятие наличных и пополнение счёта. На Корпоративном тарифе у вас будет персональный менеджер.
На всех тарифах:
Вы можете подать заявку и загрузить документы онлайн, но договор нужно будет подписать лично. Это можно сделать без визита в банк — менеджер приедет куда удобно. Но если предприниматель живёт и работает в отдалённом населённом пункте, менеджеру понадобится больше времени, чтобы приехать на встречу. В этом случае точный срок можно узнать, когда специалист Точка Банка позвонит по заявке и предложит время для встречи с менеджером.
Ускорить открытие расчётного счёта бесплатно и онлайн можно, если заранее изучить тарифы на сайте банка и подготовить документы по списку. А ещё можно сократить время на ожидание звонка — просто позвоните в Точка Банк по номеру 8 (800) 600‑46‑57.
Ограничений на количество расчётных счетов нет. В Точка Банке можно открыть несколько расчётных счетов, в том числе, в валюте: юанях, белорусских рублях и драмах.
Есть несколько способов пополнить расчётный счёт, и они различаются для ООО и ИП.
Для ИП:
Для ООО:
Клиенты Точка Банка могут снять наличные в банкомате с помощью бизнес‑карты. Суммы в пределах лимитов можно снимать без комиссии.
На разных тарифах лимиты различаются.
Для торговли на маркетплейсах есть отдельные тарифы: