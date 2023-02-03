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Быстро открыть расчётный счёт для ИП или ООО

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3 месяца бесплатного обслуживания на тарифе «Развитие», если открыть счёт до 10 ноября
Быстро открыть расчётный счёт для ИП или ООО

Открытие счёта от 1 часа

Быстро оформим документы без бумажных заявлений

Реквизиты за 20 минут

Используйте сразу: указывайте в договорах и выставляйте счета

Без посещения банка

Подайте заявку онлайн, менеджер приедет на встречу

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Как открыть расчётный счёт

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Нам доверяют

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750 000+ предпринимателей

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Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Процент на остатки по счетам

7% годовых

при покупках по картам больше 30 000 ₽

3% годовых

если траты меньше

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Персональный менеджер

Документы для открытия расчётного счёта

ИП

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой

ООО

  • Паспорт руководителя
  • Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав, если он не типовой

Выгодные условия без звёздочек

Открытие счёта бесплатно  и онлайн

Сэкономим ваше время и деньги

Переводы физлицам
до 1 000 000 ₽ в месяц

Бесплатно

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Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов

Прозрачные лимиты без скрытых процентов

Сервисы и услуги для бизнеса

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Пользуйтесь как обычной картой. Тратьте деньги на себя или на бизнес, выдавайте карты менеджерам и контролируйте расходы проще, чем когда‑либо.

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Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Сколько времени занимает быстрое открытие счёта?

Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки. Все этапы удобно отслеживать в интернет‑банке. Как только мы откроем счёт, мы пришлём вам уведомление на email.

Как открыть расчётный счёт ИП максимально быстро?

Для срочного открытия расчётного счёта ИП нужны паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой. Все остальные документы мы подготовим или проверим самостоятельно. Чтобы ускорить процесс, загрузите документы онлайн через наш сервис и позвоните в Точка Банк по номеру 8 (800) 600‑46‑57.

Можно ли открыть счёт ИП или ООО дистанционно?

Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке:

  1. Вы оставляете заявку.
  2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.
  3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.
  4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется, и можно принимать платежи.

Сколько стоит обслуживание расчётного счёта?

Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. При открытии счёта менеджер поможет подобрать тариф под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

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