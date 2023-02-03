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Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
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Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки. Все этапы удобно отслеживать в интернет‑банке. Как только мы откроем счёт, мы пришлём вам уведомление на email.
Для срочного открытия расчётного счёта ИП нужны паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой. Все остальные документы мы подготовим или проверим самостоятельно. Чтобы ускорить процесс, загрузите документы онлайн через наш сервис и позвоните в Точка Банк по номеру 8 (800) 600‑46‑57.
Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.
Как проходит открытие счёта в Точка Банке:
Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. При открытии счёта менеджер поможет подобрать тариф под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.