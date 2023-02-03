Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки. Все этапы удобно отслеживать в интернет‑банке. Как только мы откроем счёт, мы пришлём вам уведомление на email.