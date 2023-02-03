В Точка Банке вы можете открыть специальный счёт для участия в торгах и госзакупках по 44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческих закупках. Спецсчёт позволяет участнику подтвердить свою финансовую надёжность и серьёзность намерений, а заказчику — снизить риски при выборе поставщика.