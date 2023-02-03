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Корпоративный расчётный счёт для среднего
и крупного бизнеса

Корпоративный расчётный счёт для среднего и крупного бизнеса

Контроль рисков по 115‑ФЗ

Защитим счёт от блокировок, проанализируем операции, проверим контрагентов

Персональный менеджер

Всегда на связи, понимает ваш бизнес и помогает вести дела выгоднее

Решения под ваш бизнес

Подберём тариф и сервисы под любую структуру — от региональной компании до холдинга

Не просто счёт, а набор сервисов
для ежедневной работы

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Получайте деньги для бизнеса в нужный момент

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Инструменты для команды

ДМС для сотрудников

Повышайте лояльность сотрудников с помощью ДМС для команды и получайте налоговые льготы. Стоимость полиса не облагается НДФЛ и страховыми взносами и помогает снижать налог на прибыль.

ДМС для сотрудников
Зарплатный проект

Платите сотрудникам в любой банк с комиссией от 0%. Один раз сформируйте платёж по реестру — система сохранит шаблон и в дальнейшем будет формировать перечисления автоматически. Вам останется только подписать ведомости без лишних выгрузок.

Зарплатный проект
Платформа для работы
с самозанятыми

Платите исполнителям с расчётного счёта, проводите массовые платежи за любое количество заданий. Генерируйте чеки автоматически — не нужно просить об этом исполнителей.

Платформа для работы с самозанятыми
Бухгалтерия в одном окне

Поможем хранить и обрабатывать первичку, настроим автоматические авансовые отчёты и возьмём на себя работу с чеками. Настроим всю работу в личном кабинете бухгалтера, без переключений между сервисами.  

Бухгалтерия в одном окне

Автоматизация бизнес‑процессов

Избавим вас и ваших сотрудников от рутины
Бесплатная интеграция с 1C

Настройте интеграцию через 1С:ДиректБанк — и работайте со счётом прямо из 1С. Запрашивайте выписки, отправляйте платёжки и зарплатные ведомости в банк. Вам больше не придётся выгружать файлы вручную. Сервис бесплатный, подключение занимает около 10 минут.

Интеграция банка и сервисы компании

Бесплатно предоставим открытое API Точка Банка, чтобы вы могли автоматизировать и упорядочить бизнес‑процессы. С его помощью вы сможете органично интегрировать банк в любой сервис вашей компании.

Внедрим Битрикс24 под ключ

Разберёмся, как устроен ваш бизнес, и настроим CRM под ваши задачи. Обучим сотрудников, передадим им простые инструкции и продолжим бесплатно отвечать на вопросы.

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Корпоративный счёт для любого бизнес‑сценария

Для частых безналичных расчётов

Проводите платежи ИП и юрлицам без комиссии. Рассчитывайте на прозрачные условия без скрытых процентов с каждого перевода.

Для импортёров из Китая

Найдём поставщика, оформим таможенные документы, доставим товар на ваш склад и застрахуем его

Для холдингов и групп компаний

Управляйте счетами всех своих юрлиц в одном окне

Для проектов со спецсчетами

Применяйте изолированные счета под проекты или требования госзакупок и тендеров

Тарифы на обслуживание корпоративного счёта

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Общие условия

Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе

Регистрация ИП и ООО

Открытие расчётных и валютных счетов

Интернет-банк и мобильное приложение

Базовый документооборот: счета, акты, накладные и онлайн-подписание даже с мобильного

Рассчитать выгоду


Налоговые и бюджетные платежи

Email-уведомления об операциях и пуш-уведомления для устройств на Android

Выпуск виртуальных карт

Входящие переводы и платежи по реквизитам от юридических и физических лиц

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы через зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк

Бесплатно

Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков

Бесплатно

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Выпуск и доставка пластиковых карт

Бесплатно

одна пластиковая карта на одну организацию

700 ₽

за каждую следующую карту

Баллы за поступления с маркетплейсов

0,01%  от суммы поступлений

Смс-уведомления об операциях

400 ₽ в месяц

За один номер

Доставка документов на бумаге

Бесплатно

2 доставки по России

5 000 ₽

За границу

Как открыть корпоративный
расчётный счёт

Для ООО
Для ИП
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Нам доверяют

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750 000+ предпринимателей

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В списке банков с лучшими кредитными продуктами для бизнеса от SME Banking Club

Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2020 году

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Частые вопросы

Кто может открыть корпоративный расчётный счёт?

Открыть счёт могут любые компании и предприниматели: ООО, АО, ИП, которые зарегистрированы в налоговых органах России. Главное — подтвердить регистрацию и полномочия директора.

Какие документы нужны, чтобы подать заявку?

Сначала нужны только ИНН и контакты директора, чтобы зарезервировать реквизиты. После одобрения загружайте полный пакет документов: 

  • свидетельство о регистрации юрлица или ИП — ОГРН или ОГРНИП;
  • устав для ООО и АО;
  • протокол или решение о назначении руководителя;
  • паспорт руководителя и доверенность на того, кто будет распоряжаться счётом.

Можно ли открыть счёт дистанционно?

Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке:

1. Вы оставляете заявку.

2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.

3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.

4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется — можно принимать платежи.

Можно ли сразу получить реквизиты?

Реквизиты резервируются в день открытия счёта, как только ваша заявка прошла первичный скоринг, и менеджер её одобрил.

Вы сможете:

  • сразу увидеть номер счёта в личном кабинете;
  • скачать готовые реквизиты в форматах PDF, DOC для вставки в договоры, счета на оплату и коммерческие предложения;
  • прислать реквизиты контрагентам.

Важно: счёт активируется только после того, как вы встретитесь с менеджером и подпишете документы.

Если деньги поступят на ещё не открытый счёт, они будут ожидать зачисления в течение пяти рабочих дней. За этот период счёт должен быть открыт — тогда средства зачислятся автоматически. Если по истечении пяти дней счёт так и не будет открыт, деньги вернутся отправителю.

В каких валютах можно открыть счёт?

Основной счёт открывают в рублях.

Для хранения средств в иностранной валюте нужно открыть отдельный валютный счёт. На нём можно размещать юани, тенге, лиры, белорусские рубли, динары, сомони и другие валюты.

Можно ли открыть специальные счета?

В Точка Банке вы можете открыть специальный счёт для участия в торгах и госзакупках по 44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческих закупках. Спецсчёт позволяет участнику подтвердить свою финансовую надёжность и серьёзность намерений, а заказчику — снизить риски при выборе поставщика.

Сколько занимает проверка документов?

В Точка Банке проверка документов в среднем занимает от нескольких минут до двух рабочих дней.

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