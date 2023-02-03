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Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Подготовьте документы
Откроем счёт
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам
Если у вас есть счёт в другом банке
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Открыть счёт могут любые компании и предприниматели: ООО, АО, ИП, которые зарегистрированы в налоговых органах России. Главное — подтвердить регистрацию и полномочия директора.
Сначала нужны только ИНН и контакты директора, чтобы зарезервировать реквизиты. После одобрения загружайте полный пакет документов:
Да, часть процесса можно пройти онлайн, но для активации счёта потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.
Как проходит открытие счёта в Точка Банке:
1. Вы оставляете заявку.
2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счета.
3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.
4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется — можно принимать платежи.
Реквизиты резервируются в день открытия счёта, как только ваша заявка прошла первичный скоринг, и менеджер её одобрил.
Вы сможете:
Важно: счёт активируется только после того, как вы встретитесь с менеджером и подпишете документы.
Если деньги поступят на ещё не открытый счёт, они будут ожидать зачисления в течение пяти рабочих дней. За этот период счёт должен быть открыт — тогда средства зачислятся автоматически. Если по истечении пяти дней счёт так и не будет открыт, деньги вернутся отправителю.
Основной счёт открывают в рублях.
Для хранения средств в иностранной валюте нужно открыть отдельный валютный счёт. На нём можно размещать юани, тенге, лиры, белорусские рубли, динары, сомони и другие валюты.
В Точка Банке вы можете открыть специальный счёт для участия в торгах и госзакупках по 44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческих закупках. Спецсчёт позволяет участнику подтвердить свою финансовую надёжность и серьёзность намерений, а заказчику — снизить риски при выборе поставщика.
В Точка Банке проверка документов в среднем занимает от нескольких минут до двух рабочих дней.