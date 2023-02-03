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Открыть расчётный счёт для ООО онлайн

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Документы для онлайн-открытия счёта ООО

Как открыть расчётный счёт
для ООО онлайн

1

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Частые вопросы

Можно ли открыть расчётный счёт для ООО полностью онлайн, без визита в банк?

Да, часть процесса можно пройти онлайн, но чтобы активировать счёт, потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.

Как проходит открытие счёта в Точка Банке:

  1. Вы оставляете заявку.
  2. Мы резервируем для вас расчётный счёт и отправляем реквизиты на электронную почту. С ними уже можно оформлять договоры и выставлять счёта.
  3. Наш менеджер связывается с вами, уточняет детали, подбирает тариф и договаривается о времени и месте очной беседы.
  4. На встрече вы проходите идентификацию, подписываете документы, при необходимости получаете карту. После этого счёт активируется — можно принимать платежи.

Какие документы нужны ООО?

Для заявки — номер телефона и ИНН. При встрече: паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя, устав, если он нетиповой.

Сколько времени потребуется для открытия счёта ООО?

Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. В некоторых случаях процесс может занять больше времени, например если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок менеджер назовёт при звонке, после того, как отправите заявку.

Отслеживайте все этапы в личном кабинете. Как только откроем счёт, мы пришлём вам смс‑уведомление.

Безопасно ли открывать расчётный счёт онлайн?

Да. Точка Банк работает по лицензии ЦБ РФ. Данные защищены банковским шифрованием. Средства на счёте застрахованы до 1 400 000 ₽ Агентством по страхованию вкладов. Договор, подписанный электронной подписью, имеет юридическую силу.

Могут ли заблокировать мою личную банковскую карту по 115‑ФЗ из-за частых переводов?

Бесплатный комплаенс‑ассистент от Точка Банка проанализирует ваш бизнес и подскажет, как работать без блокировок по 115‑ФЗ. Подскажет, как платить налоги, снимать наличные и переводить деньги на личные счета, чтобы у банка и контролирующих органов не возникало вопросов.

Руководитель должен быть лично?

Руководитель должен встретиться с выездным менеджером банка, чтобы подтвердить свою личность и подписать документы. Менеджер предложит удобное время и место для встречи.

Как перейти в Точка Банк из другого банка?

Откройте счёт в Точка Банке — закрывать старый необязательно. Два счёта могут работать параллельно. Когда будет удобно, сообщите контрагентам о смене реквизитов и закройте старый счёт.

Можно ли открыть ООО с несколькими учредителями?

Да, открыть ООО с несколькими учредителями можно — закон разрешает до 50 человек. В Точка Банке можно зарегистрировать такое ООО, оформив решение протоколом общего собрания. Для регистрации понадобятся документы всех учредителей.

Обслуживание расчётного счёта правда бесплатно?

На тарифе «Развитие» и «Селлер» для новых клиентов первые три месяца обслуживания бесплатно. Акция до 30 июня 2026 года. Подробную информацию смотрите в разделе Тарифы на расчётный счёт для ООО.

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Открыть расчётный счёт для ООО онлайн — 3 месяца бесплатно на тарифах «Развитие» и «Селлер» | Точка Банк