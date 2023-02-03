Открыть расчётный счёт для ООО онлайн

Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. В некоторых случаях процесс может занять больше времени, например если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок менеджер назовёт при звонке, после того, как отправите заявку.

Отслеживайте все этапы в личном кабинете. Как только откроем счёт, мы пришлём вам смс‑уведомление.