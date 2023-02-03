Открыть расчётный счёт для ООО онлайн

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Да, часть процесса можно пройти онлайн, но чтобы активировать счёт, потребуется личная встреча с менеджером Точка Банка.
Как проходит открытие счёта в Точка Банке:
Для заявки — номер телефона и ИНН. При встрече: паспорт руководителя, протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя, устав, если он нетиповой.
Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. В некоторых случаях процесс может занять больше времени, например если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок менеджер назовёт при звонке, после того, как отправите заявку.
Отслеживайте все этапы в личном кабинете. Как только откроем счёт, мы пришлём вам смс‑уведомление.
Да. Точка Банк работает по лицензии ЦБ РФ. Данные защищены банковским шифрованием. Средства на счёте застрахованы до 1 400 000 ₽ Агентством по страхованию вкладов. Договор, подписанный электронной подписью, имеет юридическую силу.
Бесплатный комплаенс‑ассистент от Точка Банка проанализирует ваш бизнес и подскажет, как работать без блокировок по 115‑ФЗ. Подскажет, как платить налоги, снимать наличные и переводить деньги на личные счета, чтобы у банка и контролирующих органов не возникало вопросов.
Руководитель должен встретиться с выездным менеджером банка, чтобы подтвердить свою личность и подписать документы. Менеджер предложит удобное время и место для встречи.
Откройте счёт в Точка Банке — закрывать старый необязательно. Два счёта могут работать параллельно. Когда будет удобно, сообщите контрагентам о смене реквизитов и закройте старый счёт.
Да, открыть ООО с несколькими учредителями можно — закон разрешает до 50 человек. В Точка Банке можно зарегистрировать такое ООО, оформив решение протоколом общего собрания. Для регистрации понадобятся документы всех учредителей.
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