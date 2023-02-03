Длинный платёжный день
Работаем с 7:00 до 21:00 по Москве. Даже в выходные и праздники.
Личный валютный помощник
Поможет создать платёж, проверит контракт
Поможем с логистикой
и таможней
Сэкономим ваши деньги и время
И другие сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽. Успейте открыть счёт до 10 ноября!
Подберём лучшее предложение для вашей сделки
Платёж дойдёт без сбоев и в полном объёме
Вы всегда видите движение денег в интернет‑банке
Доставили 97% платежей за последние полгода
Подберём агентов, которые смогут организовать оплату поставщикам в Китае и логистику даже в сложных случаях
Курсы валют обновляются круглосуточно
Если найдём ошибку в реквизитах — сами исправим и пришлём платёж на подпись
Объясним, что изменилось в валютном законодательстве, и ответим на вопросы об оплате в Китай
Проследим за сроками по контракту и предупредим о возможных нарушениях
Отрасль:
Перевозки
Вчера отправили рубли в Китай. Сегодня клиент уже может пользоваться этой суммой! Спасибо банку за такую работу, тем более в сложившейся обстановке!
Отрасль:
Разработка программного обеспечения
Сформировали вчера платёжку с новым кодом ТН ВЭД. Ждём проверки платежа. Выражаю огромную благодарность сотрудницам валютного контроля за большую помощь в правильном оформлении счёта и платёжки. Нам уделили много времени и всё рассказали не формально, а подробно. Спасибо за вашу отзывчивость и терпение при работе с клиентами!
Читайте разборы валютного законодательства, актуальные новости о логистике и полезные материалы в телеграм‑канале «ВЭД от Точка Банк»
Рассчитаться с китайскими контрагентами можно в юанях или рублях.
Для перевода юаней нужно открыть валютный счёт — в Точка Банке это можно сделать онлайн и бесплатно. Сейчас с платежами в юанях наблюдаются сложности — банки могут их возвращать.
А чтобы отправить платёж в рублях, в интернет‑банке зайдите во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу». Далее поочерёдно заполните поля.
Если у вас с китайским контрагентом заключён договор на оплату в юанях, а вам нужно перевести рубли, подпишите дополнительное соглашение. Оно может быть в двух вариантах:
В Точка Банке счёт партнёра из Китая можно оплатить в юанях или в рублях, если банк китайского контрагента принимает рубли.
В Точка Банке нет ограничений и лимитов на переводы
За рублёвый перевод в Китай начисляется комиссия за валютный контроль. Его проходят все платежи, связанные с валютой и нерезидентами.
При переводе юаней добавится вторая комиссия — за валютный платёж.
Размер комиссий зависит от выбранного тарифа.
Валютным переводам в Китай для бизнеса обычно требуется договор или инвойс, на основании которых совершается платёж. Если сумма обязательств по договору меньше 1 000 000 ₽, документы можно не прикладывать. Если сумма больше, к платёжке добавляют договор, счёт и спецификацию. Мы проверим документы перед отправкой и поможем избежать ошибок валютного контроля.
Точка Банк соблюдает все требования валютного законодательства и 115‑ФЗ. Каждый платёж проходит проверку валютного контроля, а личный комплаенс‑ассистент помогает избежать блокировок и штрафов. Мы также проверяем контрагентов по международным базам и защищаем бизнес от рисков при расчётах с нерезидентами.
Отрасль:
Розничная торговля
При опыте работы с более чем десятком банков, утверждаю — Точка Банк лучший! Скорость проведения платежей просто поражает. Лимиты на переводы потрясающие, люди, работающие в отделе валютного контроля, просто наилучшие! У нас клиенты часто делают ошибки в документах, а сотрудники валютного контроля тут же в чате предлагают нам заменить их на корректные! Спасибо вам ОГРОМНОЕ!