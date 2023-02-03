Рассчитаться с китайскими контрагентами можно в юанях или рублях.

Для перевода юаней нужно открыть валютный счёт — в Точка Банке это можно сделать онлайн и бесплатно. Сейчас с платежами в юанях наблюдаются сложности — банки могут их возвращать.

А чтобы отправить платёж в рублях, в интернет‑банке зайдите во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу». Далее поочерёдно заполните поля.

Если у вас с китайским контрагентом заключён договор на оплату в юанях, а вам нужно перевести рубли, подпишите дополнительное соглашение. Оно может быть в двух вариантах:

о смене валюты договора на рубли;