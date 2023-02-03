Поиск
  1. tochka.com
  2. Главная
  3. ВЭД
  4. Платежи за границу
  5. Платежи в Китай

Платежи в Китай
от 0,3%
для юридических лиц

Платежи в Китай для юридических лиц

Длинный платёжный день

Работаем с 7:00 до 21:00 по Москве. Даже в выходные и праздники.

Личный валютный помощник

Поможет создать платёж, проверит контракт

Поможем с логистикой
и таможней

Сэкономим ваши деньги и время

Акция до 10 ноября
Первый платёж за границу — за 1 ₽

И другие сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽. Успейте открыть счёт до 10 ноября!

error
Калькулятор пока не работает. Пожалуйста, зайдите позже.

Рассчитайте комиссию за платёж

Подберём лучшее предложение для вашей сделки

Доставим платёж в Китай вовремя

Соблюдаем договорённости

Платёж дойдёт без сбоев и в полном объёме

Показываем статус перевода

Вы всегда видите движение денег в интернет‑банке

Защищаем от возвратов

Доставили 97% платежей за последние полгода

Подберём надёжное решение
по расчётам с Китаем для бизнеса

Отправляйте переводы напрямую в разные страны
  • В валюте: от 0,3%
  • В рублях: от 0,12%
  • Минимальная сумма: без ограничений
Рассчитывайтесь через платёжных агентов в Китае
  • Отправить платёж: от 0,3%
  • Получить платёж: от 0,3%
  • Зачисление платежей: от 1 рабочего дня

Подберём агентов, которые смогут организовать оплату поставщикам в Китае и логистику даже в сложных случаях

Подберём надежное решение по расчётам с Китаем для бизнеса
Меняйте валюту онлайн в один клик

Курсы валют обновляются круглосуточно

Отправим перевод в Китай в юанях и рублях из России, а также в другие страны

Казахстан
В тенге, рублях
Турция
В лирах, рублях
Беларусь
В белорусских рублях, рублях
Сербия
В динарах, рублях

Пройдём валютный контроль вместе

Проверим документы без задержек

Если найдём ошибку в реквизитах — сами исправим и пришлём платёж на подпись

Картинка
Будем на связи даже в выходные

Объясним, что изменилось в валютном законодательстве, и ответим на вопросы об оплате в Китай

Картинка
Защитим от валютных штрафов

Проследим за сроками по контракту и предупредим о возможных нарушениях

Откройте счёт — и отправляйте платежи в Китай

Ноль

0 ₽ в месяц

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,2%

минимум 300 ₽

Платёж в валюте в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 150 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 500 ₽ за каждые 15 000 ₽

Снятие наличных

За каждые 10 000 ₽

комиссия 350 ₽

Не хотите ждать звонка?
8 (804) 700 40 31
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Помогаем бизнесу расти

Отрасль:

Розничная торговля

При опыте работы с более чем десятком банков, утверждаю — Точка Банк лучший! Скорость проведения платежей просто поражает. Лимиты на переводы потрясающие, люди, работающие в отделе валютного контроля, просто наилучшие! У нас клиенты часто делают ошибки в документах, а сотрудники валютного контроля тут же в чате предлагают нам заменить их на корректные! Спасибо вам ОГРОМНОЕ!

Отрасль:

Перевозки

Вчера отправили рубли в Китай. Сегодня клиент уже может пользоваться этой суммой! Спасибо банку за такую работу, тем более в сложившейся обстановке!

Отрасль:

Разработка программного обеспечения

Сформировали вчера платёжку с новым кодом ТН ВЭД. Ждём проверки платежа. Выражаю огромную благодарность сотрудницам валютного контроля за большую помощь в правильном оформлении счёта и платёжки. Нам уделили много времени и всё рассказали не формально, а подробно. Спасибо за вашу отзывчивость и терпение при работе с клиентами!

Важные новости для тех, кто занимается ВЭД

Читайте разборы валютного законодательства, актуальные новости о логистике и полезные материалы в телеграм‑канале «ВЭД от Точка Банк»

Подписаться

Частые вопросы

Как перевести деньги из России в Китай юридическому лицу?

Рассчитаться с китайскими контрагентами можно в юанях или рублях.

Для перевода юаней нужно открыть валютный счёт — в Точка Банке это можно сделать онлайн и бесплатно. Сейчас с платежами в юанях наблюдаются сложности — банки могут их возвращать.

А чтобы отправить платёж в рублях, в интернет‑банке зайдите во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу». Далее поочерёдно заполните поля.

Если у вас с китайским контрагентом заключён договор на оплату в юанях, а вам нужно перевести рубли, подпишите дополнительное соглашение. Оно может быть в двух вариантах:

  • о смене валюты договора на рубли;
  • о возможности оплаты не только в юанях, но и в рублях.

В какой валюте можно оплатить счёт
от китайского партнёра?

В Точка Банке счёт партнёра из Китая можно оплатить в юанях или в рублях, если банк китайского контрагента принимает рубли.

Есть ли лимиты и ограничения на сумму перевода в Китай?

В Точка Банке нет ограничений и лимитов на переводы

Какая комиссия за перечисление в Китай
в Точка Банк?

За рублёвый перевод в Китай начисляется комиссия за валютный контроль. Его проходят все платежи, связанные с валютой и нерезидентами.

При переводе юаней добавится вторая комиссия — за валютный платёж.

Размер комиссий зависит от выбранного тарифа.

Какие документы нужны для перевода
в Китай?

Валютным переводам в Китай для бизнеса обычно требуется договор или инвойс, на основании которых совершается платёж. Если сумма обязательств по договору меньше 1 000 000 ₽, документы можно не прикладывать. Если сумма больше, к платёжке добавляют договор, счёт и спецификацию. Мы проверим документы перед отправкой и поможем избежать ошибок валютного контроля.

Как обеспечивается безопасность расчётов?

Точка Банк соблюдает все требования валютного законодательства и 115‑ФЗ. Каждый платёж проходит проверку валютного контроля, а личный комплаенс‑ассистент помогает избежать блокировок и штрафов. Мы также проверяем контрагентов по международным базам и защищаем бизнес от рисков при расчётах с нерезидентами.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка