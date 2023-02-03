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ВЭД
в Точка Банк

Отправим платежи в разные страны

Китай, ОАЭ, страны Европы, СНГ и другие

Доставим переводы от 1 рабочего дня

И сообщим о зачислении

Поможем пройти валютный контроль

Всего за 30 минут

Банковские услуги для участников ВЭД

Откроем счёт онлайн и бесплатно

В рублях, юанях, тенге, лирах, динарах, драмах, лари и других валютах. Транзитный счёт запустим автоматически.

Проведём валютный контроль

Бесплатно поставим контракт на учёт. Поможем подготовить документы и исправить ошибки, проконсультируем даже в выходные.

Профинансируем вашу сделку

Предоставим оборотные средства под импорт или экспорт на выгодных условиях в день заявки.

97% платежей успешно отправили за полгода

Постараемся найти оптимальный способ доставки для каждого платежа, чтобы деньги дошли без сбоев и задержек. Подберём маршрут под страну, валюту и ограничения.

Банк для ВЭД

Почему Точка Банк подойдёт для ВЭД

Сопровождаем сделки бесплатно

Поставим контракт на учёт, переведём иностранные документы, проконсультируем по законодательству. Сообщим о событиях валютного контроля.

Показываем статус перевода

Отследите движение денег в интернет‑банке. Там же найдёте валютные документы, их можно скачать или загрузить бесплатно.

Валютный контроль за 30 минут

Проверим сделки в рекордные сроки. Наши специалисты изучат документы и помогут исправить ошибки ещё до отправки платежа.

Платежи за границу с комиссией от 0,3%

Подберём оптимальный маршрут для вашего платежа, а личный валютный помощник проверит контракт и исправит ошибки, чтобы избежать штрафов.

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Делегируйте закупку нам и направьте силы на бизнес

Если не хотите тратить время на операционку — поручите закупку нам
Что сделаем мы
  • Найдём поставщика в Китае по вашим требованиям или закупим у вашего контрагента
  • Оформим все таможенные документы и предоставим в Таможенную службу
  • Доставим товар до вашего склада
  • Застрахуем товар — если с ним что-то случится при доставке, мы вернём вам деньги
Банк для ВЭД
Что получите вы

Примите товар сразу на склад
Не нужно искать поставщика и переводчика, чтобы вести переговоры, разбираться в нестандартных китайских договорах и законах, искать логистов и декларантов — просто скажите, что нужно закупить

Освободитесь от бюрократии и ВЭДа
Вы платите рубли на нашу компанию — вам не придётся думать про валютные законы, проходить валютный контроль и искать надёжные способы оплаты, мы также берём на себя налоговые и таможенные документы

Избавитесь от операционки
Не нужно общаться с логистами и сравнивать цены, следить, где сейчас едет контейнер, прошёл ли товар таможню и все ли документы верны

Обезопасите себя от рисков
Мы несём ответственность за правильное составление документов и логистику — возместим деньги, если товар потеряется или испортится при доставке, заплатим штрафы, если что‑то будет не так с документами  

Условия
  • Поставка: от 30 дней﻿
  • Закупка: от 500 000 ₽
  • Страхование товара: бесплатно
  • Персональный менеджер по закупке: бесплатно
  • Стоимость сервиса: от 5%
Условия для ВЭД Точка Банк

Подберите тариф под свой бизнес

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,12%

минимум 300 ₽,

максимум 9 500 ₽

Валютный платёж в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Нас выбирают за неравнодушную поддержку

Евгений

Руководитель оптовой компании

Точка Банк спас меня от штрафа на 5 000 $

Я отправил предоплату в Китай и сам указал ожидаемые сроки поставки. Через две недели мне поступил звонок. Это был Иван из отдела валютного контроля Точка Банка. Он еле дозвонился до меня, сказал, что по моим документам товар уже вот‑вот должен прийти, иначе будет нарушение.

Оказалось, я не учёл срок транспортировки и таможни. Иван подготовил заявление для корректировки с верным расчётом сроков и внёс изменения в ведомость банковского контроля. В итоге нарушения не было.

Наталья

Директор компании по производству мебели

Непростой случай

Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам банка и логистам. У меня непростой случай: мне нужно было привезти из Италии комплектующие для диванов. Проблема в том, что груз состоял из 43 коробочек по 100 грамм. Такое никто не соглашался привезти.

Но в точке мне нашли логиста, который доставил товар.

Всё прошло очень хорошо.

Анна

Бухгалтер в компании по розничной торговле

Самый лучший валютный контроль

Раньше я все документы оформляла сама, время на это уходило, но я привыкла. Очень удивилась, что в Точка Банке специалисты заполняют справки о подтверждающих документах сами.

Я сначала не доверяла и всё перепроверяла, но каждый раз всё идеально, не придраться.

В итоге я окончательно доверила заполнение справок специалистам банка и освободила время для других дел.

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8 (804) 700 40 31
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Частые вопросы

Как открыть валютный счёт для ВЭД в Точка Банке?

Открыть валютный счёт для ВЭД в Точка Банке можно онлайн за 0 ₽, когда есть расчётный счёт в рублях. Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку в интернет‑банке, счёт откроется практически сразу, валюта доступна для операций через час.

Наш банк поддерживает работу с такими валютами, как китайский юань, армянский драм, индийская рупия, казахстанский тенге, кыргызский сом, вьетнамский донг, узбекский сум, белорусский рубль, сербский динар, азербайджанский манат, турецкая лира, таджикский сомони, грузинский лари, бразильский реал.

Какие документы нужны для оформления счёта для ВЭД?

Паспорт ИП или директора ООО, устав, свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН), приказы о назначении, а также заполненная анкета банка. Дополнительно могут запросить бухгалтерскую отчётность и документы по готовящимся контрактам.

Как банк обеспечивает безопасность ВЭД‑сделок?

Точка Банк строго соблюдает требования валютного законодательства и 115‑ФЗ. Каждый платёж проходит обязательную проверку в рамках валютного контроля, а персональный комплаенс‑ассистент помогает предотвратить блокировки и штрафы. Дополнительно мы проверяем контрагентов по международным санкционным и репутационным базам, что снижает риски бизнеса при расчётах с нерезидентами.

Для чего нужен транзитный счёт?

На транзитном счёте временно хранится валюта. Счёт называют именно так, потому что валюта проходит по нему транзитом — зачисляется при переводе из другой страны и лежит до тех пор, пока предприниматель проходит валютный контроль. После того, как предприниматель подтверждает, что сделка реальная и законная, деньги перечисляются с транзитного счёта на валютный.

На то, чтобы пройти валютный контроль и предоставить документы к поступлению, предпринимателю даётся 15 рабочих дней с момента поступления денег.

По факту транзитный счёт нужен для того, чтобы деньги полежали на нём во время проверки документов. После успешного прохождения контроля деньги становятся полностью доступными на вашем основном валютном счёте.

Какие операции попадают под валютный контроль?

Под валютный контроль в Точка Банке попадают операции между резидентами и нерезидентами в валюте или рублях, а также переводы валюты за рубеж. Специалисты Точка Банка одинаково тщательно проверяют документы при зачислении или списании средств, независимо от суммы операции.

Разница связана не с глубиной проверки, а с объёмом требований: до 1 000 000 ₽ банк может не запрашивать документы, от 1 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽ — сделка под контролем, но постановка на учёт не требуется.

Свыше 3 000 000 ₽ при импорте или 10 000 000 ₽ при экспорте требуется постановка контракта на учёт в банке.

Какие документы нужны для валютного контроля в банке?

Обычно требуются: договор или контракт с иностранным партнёром, инвойс, акты выполненных работ или таможенные декларации, а также справка о подтверждающих документах при необходимости.

Какие контракты необходимо поставить на учёт?

Если сумма контракта превышает 3 000 000 ₽ при импорте или 10 000 000 ₽ при экспорте, потребуется постановка на учёт.

В эту категорию также попадает кредитный договор или договор займа, если он связан с внешнеторговой деятельностью и сумма обязательств превышает указанные пороги.

Как поставить на учёт и сколько это стоит:
Мы поставим контракт на учёт за вас в течение шести часов в рабочие дни после проверки всех документов. Услуга бесплатная – никаких комиссий и госпошлин не взимается.

Как избежать штрафа за валютный контроль?

  • Вовремя предоставляйте в банк документы по валютным операциям.
  • Регистрируйте внешнеторговые контракты, превышающие пороговые суммы — 3 000 000 ₽ при импорте или 10 000 000 ₽ при экспорте. 
  • Обеспечьте получение оплаты за экспортируемые товары или услуги на счета в уполномоченных банках РФ. 

В Точка Банке позаботятся о безопасности вашего бизнеса: личный комплаенс‑ассистент поможет избежать рисков по 115‑ФЗ. Не заблокируем счёт, даже если налоговая запросит документы. Защитим от валютных штрафов. Проверим контрагентов по «чёрным спискам»﻿. 

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ВЭД в банке: услуги по сопровождению внешнеэкономической деятельности – Точка Банк