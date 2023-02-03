Примите товар сразу на склад

Не нужно искать поставщика и переводчика, чтобы вести переговоры, разбираться в нестандартных китайских договорах и законах, искать логистов и декларантов — просто скажите, что нужно закупить



Освободитесь от бюрократии и ВЭДа

Вы платите рубли на нашу компанию — вам не придётся думать про валютные законы, проходить валютный контроль и искать надёжные способы оплаты, мы также берём на себя налоговые и таможенные документы



Избавитесь от операционки

Не нужно общаться с логистами и сравнивать цены, следить, где сейчас едет контейнер, прошёл ли товар таможню и все ли документы верны



Обезопасите себя от рисков

Мы несём ответственность за правильное составление документов и логистику — возместим деньги, если товар потеряется или испортится при доставке, заплатим штрафы, если что‑то будет не так с документами