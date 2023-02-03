Определение термина "Акционерный капитал"

Акционерный капитал

"основной денежный капитал акционерного общества, образуемый путем выпуска и продажи акций; состоит в общем случае из уставного, подписного (мобилизованного посредством подписки) и оплаченного (внесенного в момент подписки) капитала. Является собственностью акционерного общества и перманентным источником его финансирования. "