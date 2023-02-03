Определение термина "Бухгалтерский баланс"

Бухгалтерский баланс

способ группировки и обобщенного отражения в денежном выражении состояния средств предприятия по их видам и источникам образования на определенную дату. Б.Б. составляется, как правило, на первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы определенной формы и состоит из двух взаимосвязанных частей: актива и пассива. В активе Б.Б. отражаются средства по их видам, составу и размещению, а в пассиве — источники образования этих средств и их целевое назначение. Итоги актива и пассива баланса всегда равны между собой. Это равенство обусловлено тем, что в активе и пассиве отражается один и тот же объем средств, только в разных группировках. Актив и пассив баланса подразделяются на разделы, а разделы — на статьи. Статьями Б.Б. называются отдельные показатели актива или пассива, характеризующие виды средств или источники их образования. Б.Б. является основным источником анализа финансового состояния фирмы.