Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Бухгалтерский баланс

Определение термина "Бухгалтерский баланс"

Бухгалтерский баланс -
способ группировки и обобщенного отражения в денежном выражении состояния средств предприятия по их видам и источникам образования на определенную дату. Б.Б. составляется, как правило, на первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы определенной формы и состоит из двух взаимосвязанных частей: актива и пассива. В активе Б.Б. отражаются средства по их видам, составу и размещению, а в пассиве — источники образования этих средств и их целевое назначение. Итоги актива и пассива баланса всегда равны между собой. Это равенство обусловлено тем, что в активе и пассиве отражается один и тот же объем средств, только в разных группировках. Актив и пассив баланса подразделяются на разделы, а разделы — на статьи. Статьями Б.Б. называются отдельные показатели актива или пассива, характеризующие виды средств или источники их образования. Б.Б. является основным источником анализа финансового состояния фирмы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ

(лат. requisitum — необходимое) — совокупность обязательных сведений данных, предусмотренная действующими правилами или ...

КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА

способ управления экономической системой, хозяйством страны, основанный на высоком уровне централизации функций руководс...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

УЧЕТНАЯ СТАВКА

1) ставка процента, под который центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. централ...

ДЕТЕРМИНАНТ

"(от лат. determinaus, determinautis — определяющий) — фактор, способный оказывать влияние на экономические процессы, от...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Бухгалтерский баланс: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка