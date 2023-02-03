Определение термина "Экспортные кредиты"

Экспортные кредиты

кредиты, предоставляемые иностранным покупателям или их банкам с целью финансирования продаж товаров и услуг; средство стимулирования экспорта. В зависимости от того, кто непосредственно кредитует иностранного покупателя, Э.К. называются фирменными или банковскими. Фирменные Э.К. предоставляются от лица экспортера, но, как правило, рефинансируются банками. В современных условиях более широкое распространение получили банковские Э.К., предоставляемые иностранным покупателям непосредственно банками. В ряде случаев Э.К. частных банков используются в комбинации с кредитами государственной помощи, кредитами международных кредитно-финансовых институтов.