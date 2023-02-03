Определение термина "Финансовый институт для целей закона fatca"

Финансовый институт для целей закона fatca

любое юридическое лицо, которое не является юридическим лицом, созданным или учрежденным в соответствии с законодательством США и которое осуществляет следующие виды деятельности:

— Депозитарий (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:

— трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или

— периода существования организации.)

— Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности;

— Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций:

— В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и по поручению клиентов, таких как:

— торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары;

— доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании);

— иное инвестирование, администрирование или управление фондами, денежными средствами или финансовыми активами от имени других лиц; При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:

— трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или

— периода существования организации.

— Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, которая прямо или через третьих лиц осуществляет один из трех видов деятельности, указанный в пункте выше от имени управляемой организации;

— Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

— Страховая организация или холдинговая компания страховой компании, которая осуществляет денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события или договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов).

— Холдинговая компания или казначейский центр, которые:

— Входят в расширенную группу аффилированных лиц, включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, депозитарий, определенную страховую компанию или инвестиционную компанию; или

— Учреждаются или используются коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.

Либо признается финансовым институтом в соответствии с положениями Соглашение по Модели 1 или 2. В случае если юридическое лицо зарегистрировано в юрисдикции, которая подписала Соглашение по Модели 1 или по Модели 2, то такое юридическое лицо должно руководствоваться определением «Иностранного финансового института» как установлено соответствующим Соглашением.

При этом территориальный финансовый институт (организованный в соответствии с законодательством территорий США и не являющийся инвестиционной организацией, которая не является организацией, принимающей средства во вклады, депозитарием или определенной страховой компанией) не подпадает под категорию иностранного финансового института.