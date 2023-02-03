Определение термина "Фонд возмещения, накопления, потребления"

Фонд возмещения, накопления, потребления

отдельные части совокупного общественного или валового национального продукта, направляемые: 1) на возмещение затраченных, израсходованных средств производства; 2) на капитальные вложения, инвестиции, создание запасов; 3) на удовлетворение потребностей населения и государства, текущее потребление. Такое разделение позволяет видеть макроэкономическую структуру использования национального продукта страны.