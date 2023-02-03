Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Государственная экономическая политика

Определение термина "Государственная экономическая политика"

Государственная экономическая политика -
генеральная линия действий и совокупность мер, проводимых правительством от лица государства в области производства, распределения, обмена, потребления, накопления, экспорта, импорта экономического продукта в стране. Складывается из структурной, инвестиционной, ценовой, финансово-кредитной, внешнеэкономической, социальной политики, а также политики в области труда и занятости.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Государственная экономическая политика -
генеральная линия действий и совокупность мер, проводимых правительством от лица государства в области производства, распределения, обмена, потребления, накопления, экспорта, импорта экономического продукта в стране. Складывается из бюджетной, структурной, инвестиционной, ценовой, финансово-кредитной, внешнеэкономической, социальной, институциональной политики, а также политики в области труда и занятости.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

ЭКОНОМИЯ

бережливое ведение хозяйства, в основе которого лежит уменьшение издержек, расходов, затрат экономических ресурсов. Э. д...

СЧЕТА ЛОРО

1) счета, которые открываются банком своим банкам—корреспондентам и на которые вносятся все суммы, получаемые или выдава...

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

наука о хозяйстве, управлении, отношениях между людьми, а также людьми и окружающей средой, возникающими в процессе прои...

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

"показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной...

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной ...

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетворения запросов на работу всего трудоспособного населения госуд...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Государственная экономическая политика: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка