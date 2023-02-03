Определение термина "Инвестиционный портфель банков"

Инвестиционный портфель банков

совокупность ценных бумаг, приобретенных банком. Включает акции промышленных и других компаний, облигации и другие долговые обязательства, преимущественно долгосрочного характера, центральных и местных органов власти, государственных предприятий. Формирование инвестиционного портфеля осуществляется банками с учетом обеспечения прибыльности, регулирования ликвидности, необходимости диверсификации активов. Ценные бумаги, входящие в инвестиционный портфель, делятся на собственно инвестиции и т. н. вторичные ликвидные резервы — ликвидные активы, в первую очередь государственные долговые обязательства. Банки применяют сложную технику управления инвестиционным портфелем. Наиболее распространено установление ступенчатой структуры сроков погашения ценных бумаг, при котором средства от реализации погашаемых ценных бумаг реинвестируются в покупку новых ценных бумаг с максимальным сроком.