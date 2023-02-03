Определение термина "Листинг"

Листинг

(от англ, list - список) — 1) внесение акций компании в список акций, котирующихся на данной бирже. Л. необходим для допуска к биржевым торгам только тех акций, которые прошли экспертную проверку. Акции, не внесенные в этот список, продаются на «уличном рынке»; 2) правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже; 3) соглашение между эмитентом ценных бумаг и фондовой биржей или внебиржевым участником фондового рынка о приеме ценных бумаг для торговли или котировки на рынке.