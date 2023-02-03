Определение термина "Наличный расчет"

Наличный расчет

расчеты между предприятиями или физическими лицами наличными деньгами. С 1 июля 1993 г. предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами установлен в размере 500 тыс. руб. (постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 30.06.93 № 626), а с 17 ноября 1994 г. — 2 млн руб. (постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.94 № 1258). Письмом Банка России от 18.09.95 № 191 установлено, что предельный размер расчетов наличными деньгами по одному платежу при закупках предприятиями и организациями потребительской кооперации у юридических лиц товаров, сельхозпродуктов и сырья составляет 5 млн рублей.