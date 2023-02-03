Определение термина "Негосударственный пенсионный фонд"

Негосударственный пенсионный фонд

коммерческая или некоммерческая организация, аккумулирующая денежные средства вкладчиков и участников с предоставлением последним в оговоренные сроки и при выполнении определенных условий пенсионных выплат. Пенсионные выплаты могут быть пожизненными, разовыми, на определенный срок.