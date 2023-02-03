Определение термина "Освобожденние бенефициарные владельцы (fatca)"

Освобожденние бенефициарные владельцы (fatca)

(в соответствии с положениями FATCA и межправительственных соглашений по Модели 1,2) — организации, включая:

— Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью принадлежащие последним (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing);

— Международные организации, либо организации полностью принадлежащие последним (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof);

— Центральные банки и эмиссионные банки (в том числе, Центральный банк Российской Федерации), предоставившие подтверждение, что организация получает доход НЕ в связи с осуществлением коммерческой деятельности (Foreign central bank);

— Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory);

— Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign exempt retirement funds):

— Пенсионные фонды, имеющие льготы в соответствии с соглашением о налогообложении (Treaty-qualified retirement fund);

— Пенсионные фонды с открытым доступом, созданные одним или несколькими работодателями (Broad participation retirement fund), а также:

(1) не имеющие выгодоприобретателей с долей активов фонда, превышающую пять процентов,

(2) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы,

(3) и отвечающие одному из следующих условий:

(а) как правило, освобождены от уплаты налога в стране учреждения,

(б) не менее 50 % от всей суммы взносов фонда (за исключением перевода активов из других пенсионных фондов) приходятся на взносы работодателей

(в) выплаты или изъятие средств из фонда разрешены только при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью (за исключением перевода средств в другие пенсионные фонды) или налагаются штрафы за выплаты или изъятие средств из фонда до наступления таких указанных событий; или

(г) суммы взносов (за исключением прочих разрешенных взносов для пополнения счета) работников в фонд могут быть ограничены, исходя из суммы заработанного работником дохода, или не могут превышать ежегодно 50,000 долларов США с учетом правил агрегации счетов и пересчета сумм в другую валюту.

— Пенсионные фонды с ограниченным доступом (Narrow participation retirement fund), (1) созданные одним или несколькими работодателями, не являющимися инвестиционной организацией или пассивной нефинансовой организацией, (2) имеющие не более 50 участников, (3) взносы в которые формируются исключительно из доходов работодателя или компенсаций сотрудников, (4) участники фонда, не являющиеся резидентами страны регистрации фонда, имеют права на не более чем 20% активов фонда (5) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы (6) фонд организован с целью предоставлять выплаты при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью текущих или бывших сотрудников;

— Фонд, сформированный в соответствии с планом аналогичному секции 401(а) план Налогового кодекса США (Fund formed pursuant to a plan similar to a section 401(a) plan);

— Инвестиционные структуры, образованные исключительно пенсионными фондами, указанными выше, и для получения доходов от инвестирования средств пенсионных фондов (Investment vehicles exclusively for retirement funds);

— Пенсионные фонды, принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Pension fund of an exempt beneficial owner).

— Инвестиционная организация, полностью принадлежащая освобожденным бенефициарным владельцам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners);

— Иной финансовый институт, признанный освобожденным бенефициарным владельцем, в соответствии с Соглашением по Модели 1 и (или) Модели 2 (Exempt beneficial owner pursuant to a Model 1 IGA or Model 2 IGA).

Исключение для коммерческой деятельности. Освобожденные бенефициарные владельцы, описанные в первых четырех пунктах выше, не будут признаваться освобожденными бенефициарными владельцами в отношении платежей, полученных от обязательств, связанных с коммерческой финансовой деятельностью, осуществляемой страховыми компаниями, депозитариями, организациями, привлекающими денежные средства во вклады, за исключением случаев, когда эмиссионные центральные банки осуществляют такую деятельность для или по указанию другого освобожденного бенефициарного владельца и такая деятельность соответствует целям деятельности такого банка.