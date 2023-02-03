Определение термина "Подписи на банковских документах"

Подписи на банковских документах

один из обязательных реквизитов расчетно-пла-тежных документов (чеков, платежных поручений, платежных требований-поручений). Расчетно-денеж-ные документы, представляемые в банк предприятиями и организациями, оформляются двумя подписями должностных лиц, ответственных за правильность содержащихся в документах сведений. Право первой подписи принадлежит руководителю предприятия и другим должностным лицам, уполномоченным руководителем. Право второй подписи принадлежит главному бухгалтеру и уполномоченным на то лицам. Подписи заверяются оттиском печати. При обмене документами в электронной компьютерной системе «клиент-банк» применяется так называемая электронно-цифровая подпись, использующая криптографические ключи и полностью идентифицирующая должностное лицо.