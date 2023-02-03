Определение термина "Районный коэффициент к заработной плате"

Районный коэффициент к заработной плате

показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от месторасположения предприятия. Доплата начисляется на зарплату без учета вознаграждения за выслугу лет, надбавок за работу в районах Крайнего Севера и в приравненных к нему местностях, а также персональных надбавок и единовременных выплат.