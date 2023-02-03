Определение термина "Рекламация (лат. redamatiu — громкое выражение)"

Рекламация (лат. redamatiu — громкое выражение)

обоснованная претензия на низкое качество продукции, ее некомплектность и другие недостатки, ненадлежащее исполнение одной из сторон договора принятых на себя обязательств с требованием возмещения убытков. Р. может содержать требование об устранении недостатков, снижении цены, возмещении убытков, возврате товара или его обмене на качественный. Порядок оформления и предъявления Р. установлен соответствующими инструкциями либо при заключении договора. До предъявления иска, вытекающего из отношений между организациями, обязательно должны быть предъявлены претензии. Общий порядок доарбитражного урегулирования споров предусматривается Положением о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиями (организациями и учреждениями) и урегулирования разногласий по хозяйственным договорам (постановление Совета Министров СССР от 17.10.93 № 758). Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии указываются: наименование предприятия, предъявившего претензию, и предприятия, к которому предъявляется претензия, дата предъявления и номер претензии; обстоятельства, являющиеся основанием для претензии; доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства; требования заявителя; сумма претензии и ее расчет; перечень прилагаемых к претензии документов.