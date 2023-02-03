Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Рекламация (лат. redamatiu — громкое выражение)

Определение термина "Рекламация (лат. redamatiu — громкое выражение)"

Рекламация (лат. redamatiu — громкое выражение) -
обоснованная претензия на низкое качество продукции, ее некомплектность и другие недостатки, ненадлежащее исполнение одной из сторон договора принятых на себя обязательств с требованием возмещения убытков. Р. может содержать требование об устранении недостатков, снижении цены, возмещении убытков, возврате товара или его обмене на качественный. Порядок оформления и предъявления Р. установлен соответствующими инструкциями либо при заключении договора. До предъявления иска, вытекающего из отношений между организациями, обязательно должны быть предъявлены претензии. Общий порядок доарбитражного урегулирования споров предусматривается Положением о порядке предъявления и рассмотрения претензий предприятиями (организациями и учреждениями) и урегулирования разногласий по хозяйственным договорам (постановление Совета Министров СССР от 17.10.93 № 758). Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии указываются: наименование предприятия, предъявившего претензию, и предприятия, к которому предъявляется претензия, дата предъявления и номер претензии; обстоятельства, являющиеся основанием для претензии; доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства; требования заявителя; сумма претензии и ее расчет; перечень прилагаемых к претензии документов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ДЕЛЬТА

(греч. delta) 1) разность цен; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением ...

ВЕНДЕР

"вендор (англ. vender) — 1) организация или физическое лицо, владеющие или использующие торговую марку; 2) торговый авто...

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

альтернативные издержки использования тех факторов производства, которыми уже обладает сам предприниматель. Они составля...

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

внутренние издержки, затраты самого предпринимателя, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности. Они...

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1) в экономике: период продолжительностью до одного года; 2) в экономической теории: период, в течение которого производ...

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ

(лат. requisitum — необходимое) — совокупность обязательных сведений данных, предусмотренная действующими правилами или ...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Рекламация (лат. redamatiu — громкое выражение): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка