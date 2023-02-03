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Определение термина "Рентабельность (от нем. rentahel — доходный)"

Рентабельность (от нем. rentahel — доходный) -
показатель экономической эффективности бизнеса, характеризующий соотношение дохода и затрат за определенный период времени. В практике используют: а) Р. производства, рассчитываемую как соотношение прибыли к стоимости авансированного средства (капитала). Р. производства характеризует прибыльность, доходность отдельных видов производств, предприятий и более крупных систем; б) Р. продукции, рассчитываемую как отношение прибыли от реализации продукции к полной ее себестоимости. Р. продукции отражает доходность отдельных видов продукции. Показатели Р. прямо связаны с уровнем цен и объемом производства. Основными факторами роста Р. является выбор наиболее эффективных методов производства, обеспечивающих снижение материалоемкости и трудоемкости производства, осуществление режима экономии во всех звеньях и по всем направлениям деятельности.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Рентабельность (от нем. rentahel — доходный): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка