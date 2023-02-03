Определение термина "Римесса (итал. rimessa — передача, перевод денег)"

Римесса (итал. rimessa — передача, перевод денег)

в международных расчетах: платежный документ (чек, переводный вексель) для международных расчетов в иностранной валюте, приобретаемый должником в своей стране за национальную валюту у третьего лица и пересылаемый иностранному кредитору для погашения задолженности.