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Определение термина "Римесса (итал. rimessa — передача, перевод денег)"

Римесса (итал. rimessa — передача, перевод денег) -
в международных расчетах: платежный документ (чек, переводный вексель) для международных расчетов в иностранной валюте, приобретаемый должником в своей стране за национальную валюту у третьего лица и пересылаемый иностранному кредитору для погашения задолженности.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Римесса (итал. rimessa — передача, перевод денег): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка