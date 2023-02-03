Определение термина "Ставка"

Ставка





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1) норма взимания налога с какого-либо объекта финансового обложения; 2) норма оплаты при производстве финансовой операции; 3) величина оплаты труда за единицу времени и др.; 4) плата за предоставленный кредит, исчисляемая по отношению к общей сумме дохода, кредита. С., по которой центральный банк представляет кредиты коммерческим банкам по межбанковским ссудам, называется учетной, дисконтной, ставкой рефинансирования. При наличии инфляции вводится понятие реальной С., равной действующей номинальной ставке, уменьшенной с учетом инфляции.