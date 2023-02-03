Определение термина "Суточные в иностранной валюте"

Суточные в иностранной валюте

установлены постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 01.12.93 № 1261. В тех случаях, когда работники, направленные в краткосрочную командировку за границу, на период командировки обеспечиваются валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных этим лицам не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанным лицам валюту на личные расходы, но предоставляет им за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает им суточные в размере 30% нормы. В случае пребывания работника в краткосрочной командировке за границей более 60 дней выплата суточных, начиная с 61-го дня, производится в размерах, установленных для работников загранучреждений Российской Федерации при командировках в пределах государства, где находится заг-ранучреждение.