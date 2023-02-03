Определение термина "Жилищно-строительный кооператив (жск)"

Жилищно-строительный кооператив (жск)

добровольная, общественная организация. В ЖСК могут объединяться граждане для строительства нового дома и для приобретения новых или капитально отремонтированных домов либо подлежащих капитальному ремонту и реконструкции для осуществления ремонта с последующей эксплуатацией на собственные средства. См. также КОНДОМИНИУМ.