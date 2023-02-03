Поиск
  1. tochka.com
  2. Всё оборудование
  3. Фискальные накопители
  4. на 15 месяцев
на 15 месяцев Фискальные накопители фото

Фискальный накопитель

на 15 месяцев

Подходит тем, кто работает на ОСНО, торгует подакцизными товарами или совмещает ОСНО и спецрежим

13 500 ₽

Характеристики

Срок действия

15 месяцев

Продажа маркированного товара

Да

Формат фискальных документов

1.2

Преимущества фискального накопителя на 15 месяцев

Установим и настроим

Вы получите готовую к работе кассу — останется включить и авторизоваться в кассовой программе
laptop-with-arrow

Поможем заменить вовремя

Напомним, когда придёт время заменить фискальный накопитель, и поможем установить новый
alarm

Подберём подходящий срок

Поможем выбрать фискальный накопитель с учётом системы налогообложения и требований закона
calendar

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Фискальный накопитель на 15 месяцев купить по низкой цене с бесплатной доставкой | Точка Банк