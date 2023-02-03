Фискальный накопитель
на 15 месяцев
Подходит тем, кто работает на ОСНО, торгует подакцизными товарами или совмещает ОСНО и спецрежим
13 500 ₽
Срок действия
15 месяцев
Продажа маркированного товара
Да
Формат фискальных документов
1.2
Преимущества фискального накопителя на 15 месяцев
Установим и настроим
Вы получите готовую к работе кассу — останется включить и авторизоваться в кассовой программе
Поможем заменить вовремя
Напомним, когда придёт время заменить фискальный накопитель, и поможем установить новый
Подберём подходящий срок
Поможем выбрать фискальный накопитель с учётом системы налогообложения и требований закона