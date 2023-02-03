Переносной терминал
mPOS
Миниатюрный терминал подойдёт для работы на выезде
Поддержка NFC
Вес — всего 80 г
Подключение через смартфон
2 770 ₽
Тип устройства
Мобильный терминал
Формат работы
При подключении к смартфону
Время работы без зарядки
До 12 часов активной работы
Подключение к интернету
Через смартфон
Печать чеков
Нет
Размер и вес
9,9 × 5,9 × 1,6, 80 г
Разрешение экрана
128 × 40 пикселей
Что входит в комплект
Картридер
Преимущества терминала эквайринга mPOS
Простая настройка
Нужен только смартфон на iOS или Android
Поддержка NFC
Достаточно приложить карту для оплаты
Гарантия 12 месяцев
Поддержка производителя — весь год со дня доставки