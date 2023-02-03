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mPOS Терминалы эквайринга фото

Переносной терминал

mPOS

Миниатюрный терминал подойдёт для работы на выезде

Поддержка NFC
Вес — всего 80 г
Подключение через смартфон

2 770 ₽

ХарактеристикиДоставка и настройка

Тип устройства

Мобильный терминал

Формат работы

При подключении к смартфону

Время работы без зарядки

До 12 часов активной работы

Подключение к интернету

Через смартфон

Печать чеков

Нет

Размер и вес

9,9 × 5,9 × 1,6, 80 г

Разрешение экрана

128 × 40 пикселей

Что входит в комплект

Картридер

Преимущества терминала эквайринга mPOS

Простая настройка

Нужен только смартфон на iOS или Android
tetris

Поддержка NFC

Достаточно приложить карту для оплаты
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Гарантия 12 месяцев

Поддержка производителя — весь год со дня доставки
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