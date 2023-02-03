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PAX A8900 Терминалы эквайринга фото

Переносной терминал

PAX A8900

Подходит для работы в помещении и на выезде

До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

16 000 ₽

Или 1 600 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

ХарактеристикиДоставка и настройкаИнструкции

Тип устройства

Переносной терминал

Формат работы

Стационарно и на выезде

Время работы без зарядки

До 12 часов

Подключение к интернету

Через Wi-Fi или сим-карту

Печать чеков

Да

Скорость печати

До 300 чеков в час

Размер и вес

18,5 × 8 × 6 см, 400 г

Разрешение экрана

720 × 1440 пикселей, сенсорный экран

Что в комплекте

Зарядное устройство, чековая лента, кабель USB Type-С

Преимущества терминала эквайринга PAX A8900

До 12 часов без зарядки

Удобно принимать платежи на выезде
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Большой сенсорный экран

Клиенты сразу видят сумму оплаты
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Гарантия 12 месяцев

Поддержка производителя — весь год со дня доставки
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PAX A8900 купить по низкой цене с бесплатной доставкой | Точка Банк