Переносной терминал
PAX A8900
Подходит для работы в помещении и на выезде
До 12 часов без зарядки
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду
16 000 ₽
Или 1 600 ₽ × 12 месяцев
Аренда за 1 ₽
С оборотом от 500 000 ₽ в месяц
Тип устройства
Переносной терминал
Формат работы
Стационарно и на выезде
Время работы без зарядки
До 12 часов
Подключение к интернету
Через Wi-Fi или сим-карту
Печать чеков
Да
Скорость печати
До 300 чеков в час
Размер и вес
18,5 × 8 × 6 см, 400 г
Разрешение экрана
720 × 1440 пикселей, сенсорный экран
Что в комплекте
Зарядное устройство, чековая лента, кабель USB Type-С
Преимущества терминала эквайринга PAX A8900
До 12 часов без зарядки
Удобно принимать платежи на выезде
Большой сенсорный экран
Клиенты сразу видят сумму оплаты
Гарантия 12 месяцев
Поддержка производителя — весь год со дня доставки