Стационарный терминал
PAX AF6
Подходит для тех, кому важен эстетичный дизайн: салонов красоты, бьюти-студий, клиник
Контурная подсветка
Регулировка высоты
Платежи по карте и QR-коду
Подключение к кассе
17 000 ₽
Или 1 700 ₽ × 12 месяцев
Аренда за 1 ₽
С оборотом от 650 000 ₽ в месяц
Тип устройства
Терминал
Формат работы
Стационарно, при подключении к кассе
Время работы без зарядки
Нет
Подключение к интернету
На выбор: через USB к кассе, через Wi-Fi или Ethernet-кабель
Печать чеков
Нет
Размер и вес
18 × 8,6 × 13,2 см, 400 г
Разрешение экрана
720 × 1612 пикселей
Что в комплекте
Зарядное устройство, регулируемая подставка, кабель USB Type-C
Преимущества терминала эквайринга PAX AF6
Приём чаевых по QR‑коду
Через встроенный сервис «Клик»
Ваш логотип на экране
Можете поменять заставку в любой момент
Гарантия 12 месяцев
Поддержка производителя — весь год со дня доставки