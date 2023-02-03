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PAX AF6 Терминалы эквайринга фото

Стационарный терминал

PAX AF6

Подходит для тех, кому важен эстетичный дизайн: салонов красоты, бьюти-студий, клиник

Контурная подсветка
Регулировка высоты
Платежи по карте и QR-коду
Подключение к кассе

17 000 ₽

Или 1 700 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 650 000 ₽ в месяц

ХарактеристикиДоставка и настройкаИнструкции

Тип устройства

Терминал

Формат работы

Стационарно, при подключении к кассе

Время работы без зарядки

Нет

Подключение к интернету

На выбор: через USB к кассе, через Wi-Fi или Ethernet-кабель

Печать чеков

Нет

Размер и вес

18 × 8,6 × 13,2 см, 400 г

Разрешение экрана

720 × 1612 пикселей

Что в комплекте

Зарядное устройство, регулируемая подставка, кабель USB Type-C

Преимущества терминала эквайринга PAX AF6

Приём чаевых по QR‑коду

Через встроенный сервис «Клик»
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Ваш логотип на экране

Можете поменять заставку в любой момент
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Гарантия 12 месяцев

Поддержка производителя — весь год со дня доставки
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