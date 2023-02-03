Стационарный терминал
PAX D230
Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж
Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду
16 000 ₽
Или 1 600 ₽ × 12 месяцев
Аренда за 1 ₽
С оборотом от 500 000 ₽ в месяц
Тип устройства
Стационарный терминал
Формат работы
Автономно или при подключении к кассе
Время работы без зарядки
Нет
Подключение к интернету
Через сим-карту, Wi-Fi или Ethernet-кабель
Печать чеков
Да
Скорость печати
До 300 чеков в час
Размер и вес
14,6 × 7,9 × 5,7 см, 285 г
Разрешение экрана
320 × 240 пикселей
Что в комплекте
Зарядное устройство, сим-карта, чековая лента
Преимущества терминала эквайринга PAX D230
Компактный размер
Занимает мало места на стойке
Ваш логотип на экране
Можете поменять заставку в любой момент
Гарантия 12 месяцев
Поддержка производителя — весь год со дня доставки