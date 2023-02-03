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PAX D230 Терминалы эквайринга фото

Стационарный терминал

PAX D230

Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж

Печать чеков
Платежи по карте и QR-коду

16 000 ₽

Или 1 600 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

ХарактеристикиДоставка и настройкаИнструкции

Тип устройства

Стационарный терминал

Формат работы

Автономно или при подключении к кассе

Время работы без зарядки

Нет

Подключение к интернету

Через сим-карту, Wi-Fi или Ethernet-кабель

Печать чеков

Да

Скорость печати

До 300 чеков в час

Размер и вес

14,6 × 7,9 × 5,7 см, 285 г

Разрешение экрана

320 × 240 пикселей

Что в комплекте

Зарядное устройство, сим-карта, чековая лента

Преимущества терминала эквайринга PAX D230

Компактный размер

Занимает мало места на стойке
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Ваш логотип на экране

Можете поменять заставку в любой момент
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Гарантия 12 месяцев

Поддержка производителя — весь год со дня доставки
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PAX D230 купить по низкой цене с бесплатной доставкой | Точка Банк