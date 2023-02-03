Стационарный терминал
PAX Q25
Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж
Подключение к кассе
Платежи по карте и QR-коду
13 000 ₽
Или 1 300 ₽ × 12 месяцев
Аренда за 1 ₽
С оборотом от 500 000 ₽ в месяц
Тип устройства
Терминал
Формат работы
Стационарно, при подключении к кассе
Время работы без зарядки
Нет
Размер и вес
15,9 × 8 × 4,3 см, 260 г
Разрешение экрана
320 × 240 пикселей
Что в комплекте
Кабель для подключения к компьютеру или кассе
Преимущества терминала эквайринга PAX Q25
Ваш логотип на терминале
Можете поменять заставку в любой момент
Компактный размер
Лёгкий терминал удобно передавать клиентам
Гарантия 12 месяцев
Поддержка производителя — весь год со дня доставки