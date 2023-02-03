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PAX Q25 Терминалы эквайринга фото

Стационарный терминал

PAX Q25

Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж

Подключение к кассе
Платежи по карте и QR-коду

13 000 ₽

Или 1 300 ₽ × 12 месяцев

Аренда за 1 ₽

С оборотом от 500 000 ₽ в месяц

ХарактеристикиДоставка и настройкаИнструкции

Тип устройства

Терминал

Формат работы

Стационарно, при подключении к кассе

Время работы без зарядки

Нет

Размер и вес

15,9 × 8 × 4,3 см, 260 г

Разрешение экрана

320 × 240 пикселей

Что в комплекте

Кабель для подключения к компьютеру или кассе

Преимущества терминала эквайринга PAX Q25

Ваш логотип на терминале

Можете поменять заставку в любой момент
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Компактный размер

Лёгкий терминал удобно передавать клиентам
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Гарантия 12 месяцев

Поддержка производителя — весь год со дня доставки
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PAX Q25 купить по низкой цене с бесплатной доставкой | Точка Банк