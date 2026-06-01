Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Эквайринг
  4. Программы для розничной торговли: как выбрать программу для учёта товаров
Эквайринг
Эквайринг

Программы для розничной торговли: как выбрать программу для учёта товаров

Точка Банк расскажет, что такое товароучётная программа, зачем она нужна бизнесу, как выбрать подходящую и какие ещё инструменты помогут автоматизировать розничную торговлю.

01.06.2026
385
385

Онлайн-касса для работы по 54-ФЗ

Готовый комплект: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в ФНС.
Выбрать онлайн-кассу

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Онлайн-касса для работы по 54-ФЗ

Готовый комплект: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в ФНС.
Выбрать онлайн-кассу

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Раньше учёт товара вели в тетрадях или в лучшем случае в Excel. Но когда товаров становится много, а продажи идут активно, уследить за операциями вручную становится невозможно. Человеческий фактор, ошибки, недостачи, пересортица — всё это головная боль предпринимателя. В этой статье разберём, что такое товароучётная программа, зачем она нужна и как выбрать подходящую для вашего бизнеса.

Коротко
Товароучётная система — это программное обеспечение, с помощью которого бизнес фиксирует приёмку, продажи, списания и перемещения между складами, контролирует остатки и считает себестоимость.
Программа нужна практически любому бизнесу с продажами: розничным точкам, общепиту, интернет‑магазинам и продавцам на маркетплейсах.
При выборе товароучётной системы важно оценить функциональность, отраслевую специализацию, совместимость с оборудованием и соответствие требованиям закона 54‑ФЗ, «Честному ЗНАКУ», ЕГАИС и переход касс на ТС ПИоТ.

Что такое товароучётная программа

Товароучётная программа — это учётная система, которая автоматизирует движение товаров в бизнесе: от закупки у поставщика до продажи покупателю. Она фиксирует каждую операцию — приёмку, продажу, списание, перемещение между складами — и показывает остатки, себестоимость и маржинальность. 

Зачем ИП и юрлицам нужна программа для учёта товаров

Есть две основные причины, по которым бизнесу необходимы товароучётные программы. 

Во-первых, государство последовательно цифровизирует торговлю. 

  • Федеральный закон №54-ФЗ обязал почти всех предпринимателей использовать онлайн-кассы, которые передают данные о продажах в налоговую. 
  • Система маркировки «Честный ЗНАК» требует отслеживать движение конкретных групп товаров, например обуви, молочной продукции и лекарств, на каждом этапе — от производителя до конечного потребителя. 

Без специальной программы, которая интегрируется с этими государственными системами, работать с маркированными товарами практически невозможно. Штрафы за нарушения большие, поэтому проще и дешевле сразу наладить учёт.

Во-вторых, это вопрос роста торгового бизнеса. Даже если маркировка вас пока не касается, программа учёта всё равно даёт компании преимущества.

  • С товароучётной программой предприниматель видит реальные остатки. Больше не будет ситуаций, когда кажется, что товар есть, а на самом деле его давно раскупили. Или наоборот, когда склад забит неликвидом, который заморозил деньги.
  • Сразу понятно, что приносит прибыль. Учётная программа покажет, какие товары бестселлеры, а какие только занимают место на полке. Это поможет оптимизировать ассортимент и закупать только то, что действительно продаётся.
  • Бизнес можно защитить от воровства. Каждое движение товара фиксируется, а у недобросовестных сотрудников остаётся меньше простора для махинаций.
  • Компания экономит время и деньги. Автоматизация избавляет от рутинной работы и позволяет сфокусироваться на развитии торгового бизнеса, например на улучшении сервиса и разработке продуктов с высокой маржинальностью.

Для какого бизнеса нужны товароучётные программы

Короткий ответ — для любого, у которого есть продажи. Если в компании более 15–20 позиций, а в день проходит более 5–10 продаж, товарный учёт в тетради или Excel превращается в источник постоянных ошибок. Давайте подробнее разберём, кому и зачем нужна система учёта товаров.

Магазины у дома, бутики и торговые островки в ТЦ

Даже в маленьком магазине легко запутаться. Программа поможет понять, какие чипсы или какое платье пользуются спросом, а что только занимает место. ПО подскажет, когда пора заказывать новую партию молока, чтобы не остаться с пустыми полками в час пик. 

Специализированная розница: аптеки, алкомаркеты и магазины автозапчастей

  • Алкомаркеты обязаны работать с ЕГАИС, которая контролирует оборот алкогольной продукции. Программа автоматизирует обмен данными с этой системой.
  • Аптеки работают с маркированными лекарствами через «Честный ЗНАК». Учёт по партиям, срокам годности, строгий контроль — без программного обеспечения здесь не обойтись.
  • Магазины автозапчастей имеют дело с огромным и сложным ассортиментом. Тяжело вручную найти нужную деталь среди тысяч наименований, подобрать аналоги и не запутаться в артикулах.

Интернет-магазины и продавцы на маркетплейсах

Товароучётная программа, интегрированная с сайтом и маркетплейсами, решает сразу три задачи.

  1. Система автоматически обновляет информацию об остатках на площадках. Покупатель не сможет заказать товар, которого уже нет в наличии.
  2. Заказы с каждого канала — сайт, Ozon, Wildberries — стекаются в одно окно. Это упрощает обработку и ускоряет сборку и отправку.
  3. Когда клиент кладёт товар в корзину, программа может зарезервировать его на складе за конкретным пользователем.

Общепит: кафе, бары и рестораны

Ведение учёта здесь происходит не только по товарам, например бутылка лимонада, но и по ингредиентам. Программа для общепита работает с калькуляционными картами: ПО знает, сколько граммов кофе, миллилитров молока и граммов сахара уходит на одну чашку капучино. 

Когда вы продаёте кофе, программа автоматически списывает со склада нужные ингредиенты. Это помогает контролировать себестоимость блюд, вовремя закупать продукты и бороться с воровством на кухне.

Смежные сферы: салоны красоты, автосервисы и фитнес-клубы

Даже если базовый продукт — это услуга, вы можете продавать сопутствующие товары. Например, шампуни в салоне красоты, моторное масло в автосервисе или протеиновые батончики в фитнес-клубе. ПО поможет вести учёт этих товаров. 

Кроме того, программное обеспечение может учитывать расходные материалы, которые используются при оказании услуг, например краску для волос или автохимию. Это поможет точно считать себестоимость и планировать закупки.

Онлайн‑касса под ваш бизнес
Подберём онлайн‑кассу со встроенным эквайрингом и программой для продаж в магазине, кафе, салоне или фитнес‑клубе

Какие процессы в магазине можно автоматизировать с товароучётной программой

Разберём, что меняется с внедрением программы учёта товаров.

Приёмка товара

Без товароучётного ПО приёмка — это часы ручной сверки бумажных накладных, а если товар маркированный — ещё и поштучное сканирование каждого кода. С программой поставщик присылает электронную накладную (УПД) через ЭДО, вы открываете её в программе и быстро проходитесь сканером или ТСД по товару. Расхождения с накладной программа подсветит сама, принять поставку можно в один клик, а товары сразу уйдут на учёт.

Продажи на кассе

Когда кассир вручную ищет товар в списке и путается в скидках, очередь растёт и клиенты нервничают. С программой учёта товаров кассир сканирует штрихкод, а остальное система делает сама: найдёт товар, подставит цену, применит скидки и бонусы, рассчитает сумму.

Инвентаризация

Без программного обеспечения инвентаризация потребует закрытия магазина на несколько дней, составления бумажных списков и ручного пересчёта. С ПО инвентаризацию можно проводить, не закрывая магазин: сотрудник сканирует товары через ТСД, и данные сразу попадают в систему, которая автоматически сравнивает факт с учётом и формирует акт с расхождениями.

Ценообразование

Замена сотни цен вручную — это бесконечный квест с печатью и расстановкой ценников. С программой цены меняются в несколько кликов — на отдельный товар, категорию или весь ассортимент. ПО само формирует макеты ценников нужного размера, остаётся только распечатать их и расставить.

Аналитика

Чтобы без программы понять, сколько заработал бизнес, понадобится сводить данные из разных таблиц, но даже это не гарантирует точности расчётов. С ПО в любой момент открываете отчёт и видите выручку, прибыль, средний чек, самые продаваемые товары и ABC-анализ ассортимента. Все данные в реальном времени и в виде наглядных графиков. 

Критерии выбора программы для товарного учёта 

Рынок товароучётных программ огромен — от облачных сервисов за пару тысяч рублей в месяц до коробочных систем стоимостью в сотни тысяч. Чтобы выбрать подходящее ПО, нужно ориентироваться на семь критериев.

  1. Функциональность. Убедитесь, что программа умеет всё нужное: складской учёт, касса, ценники, отчёты, программы лояльности. Не гонитесь за избыточным функционалом, но и не берите то, из чего быстро «вырастете».
  2. Специализация. Есть универсальные программы, а есть заточенные под конкретную отрасль — общепит, аптеки, салоны красоты. Специализированные решения лучше учитывают нюансы: программа для кафе работает с калькуляционными картами, для одежды — с размерами и цветами.
  3. Облако или коробка. Облако — ежемесячная подписка, работа через браузер, автоматические обновления. Коробка — покупка лицензии и установка на свой сервер, зато не зависит от интернета. 
  4. Интеграции. Проверьте совместимость с оборудованием — кассой, сканером, весами и с нужными сервисами — бухгалтерией, CRM и маркетплейсами. Чем больше готовых интеграций, тем проще и дешевле запуск: не придётся платить программистам за «стыковку» систем.
  5. Соответствие законам. Программа обязана поддерживать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ, «Честным ЗНАКОМ» и ЕГАИС для алкоголя. Законодательство постоянно меняется, поэтому важно, чтобы разработчик следил за этим и оперативно выпускал обновления.
  6. Простота и удобство. Оцените интерфейс: смогут ли сотрудники быстро разобраться? Есть ли обучающие материалы? Попросите демонстрацию или воспользуйтесь бесплатным пробным периодом — «пощупайте» программу вживую, прежде чем платить.
  7. Полная стоимость. Сравнивайте не только цену подписки, но и всё остальное: внедрение, обучение, поддержку, оборудование. Дешёвое программное обеспечение может оказаться дороже за счёт скрытых платежей.

Популярные программы для учёта товаров в 2026 году

Мы не будем делать рейтинг «от лучшего к худшему» — лучшая программа та, которая подходит именно вам. Вместо этого рассмотрим решения, которые часто встречаются в обзорах и рекомендациях на 2026 год.

«1С: Мобильная касса» — стандарт индустрии и распространённое решение в России. Подойдёт практически любому бизнесу — от небольшого магазина до сети. Огромное количество специалистов, широкие возможности для доработок и глубокая интеграция с бухгалтерией.

«МойСклад» — облачная система для МСП в нише интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах. Отличный функционал для управления розничной торговлей и складом, множество готовых интеграций с CMS, маркетплейсами и службами доставки.

«Контур.Маркет» — решение для розничных магазинов, включая алкоголь и маркированные товары, общепита и сферы услуг. Главный плюс — внутренняя экосистема: товароучётка, бухгалтерия, ЭДО и онлайн-кассы «дружат» между собой.

«Бифит Касса» — бюджетная программа для розничной торговли. Работает на любом устройстве как приложение. 

Этот список не исчерпывающий. Есть и другие программы: Subtotal, LiteBox, «Дримкас» и другие. Главное при выборе — использовать критерии из раздела выше, тестировать и сравнивать сервисы.

Какие ещё программы будут полезны для розничной торговли

Система учёта товаров — это ядро автоматизации, но не единственный инструмент, и вокруг можно выстроить экосистему сервисов. Современные товароучётные программы включают часть этих функций, но иногда есть смысл использовать отдельные решения.

CRM

Если в товароучётке нет CRM-модуля или его возможностей не хватает, стоит подключить отдельную систему. Она ведёт подробную базу клиентов, сегментирует аудиторию, управляет программами лояльности и автоматизирует рассылки. Например, amoCRM, «Битрикс24» и RetailCRM.

Сквозная аналитика

Нужна тем, кто продвигает бизнес в интернете. Сервисы аналитики собирают данные из рекламных каналов — Яндекс Директа, соцсетей и сайта — и из CRM, показывая полный путь клиента: от клика по объявлению до покупки. Это помогает оценить рентабельность каждого канала, а не только считать клики. Примеры сервисов — Roistat и Calltouch.

Программы для бухгалтерского учёта

Товароучётная система — это про управленческий учёт (для руководства), а бухгалтерская — про регламентированный (для налоговой). Такие ПО решают разные задачи, но большинство товароучёток умеют интегрироваться с бухгалтерскими системами: данные о продажах и закупках передаются автоматически, без двойного ввода. Примеры программ — «1С:Бухгалтерия», «Контур.Бухгалтерия» и «Моё дело».

Выстраивание такой IT-инфраструктуры похоже на сборку конструктора. Начинаете с главного элемента — товароучётной системы, а затем по мере роста бизнеса добавляете другие «кубики».

Вопросы по теме

Нужна ли мне облачная программа для учёта товаров?

Облачная программа — это подписка: платите ежемесячно и работаете через браузер с любого устройства. Данные хранятся на серверах разработчика, обновления приходят автоматически. Порог входа низкий — от нуля до нескольких тысяч рублей в месяц, не нужно покупать серверы. Минус один: нет интернета — нет доступа к программе.


Коробочная программа — это покупка лицензии и установка на собственный сервер. Работает без интернета, что важно для магазинов с нестабильной связью. Зато недёшево на старте — десятки и сотни тысяч рублей за лицензию плюс серверное оборудование. Обновления часто платные и требуют участия эксперта. Безопасность данных — полностью ваша забота: если сломается сервер или придёт вирус-шифровальщик, то можно потерять всё.


Вывод: для большинства малых и средних предприятий учётная облачная программа — рациональный выбор. Коробочные решения оправданы для крупных компаний с особыми требованиями к безопасности и собственным IT-отделом.

Какие функции должна иметь программа для учёта товаров в рознице?

В базовый набор входит всё, без чего магазин просто не работает: складской учёт, удобная касса со сканером и скидками, управление ценами с печатью ценников, инвентаризация и закупки. Сюда же можно отнести отчёты по продажам, прибыли и остаткам, а также ABC и XYZ-анализ.


Важно и то, как система «дружит» с оборудованием: кассой, сканером, весами, принтером этикеток. И, конечно, соответствие требованиям закона — работа с «Честным ЗНАКОМ», ЕГАИС и передача данных в ОФД. А с недавних пор и обязательный переход касс на Техническое средство получения информации о товаре (ТС ПИоТ).  


Всё остальное — CRM, производство, продвинутая финансовая аналитика — уже не база, а надстройка. Она нужна не всем и зависит от задач и масштаба бизнеса.

Другие статьи по теме

15 ИЮЛЯ 2026
1741
Ульяна Гром
Как поменять фискальный накопитель в кассе
15 АПРЕЛЯ 2023
10 671
Лена Тарасова
Как сделать отчет по эквайрингу

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка