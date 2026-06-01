Раньше учёт товара вели в тетрадях или в лучшем случае в Excel. Но когда товаров становится много, а продажи идут активно, уследить за операциями вручную становится невозможно. Человеческий фактор, ошибки, недостачи, пересортица — всё это головная боль предпринимателя. В этой статье разберём, что такое товароучётная программа, зачем она нужна и как выбрать подходящую для вашего бизнеса.

Коротко Программа нужна практически любому бизнесу с продажами: розничным точкам, общепиту, интернет‑магазинам и продавцам на маркетплейсах. При выборе товароучётной системы важно оценить функциональность, отраслевую специализацию, совместимость с оборудованием и соответствие требованиям закона 54‑ФЗ, «Честному ЗНАКУ», ЕГАИС и переход касс на ТС ПИоТ.

Товароучётная система — это программное обеспечение, с помощью которого бизнес фиксирует приёмку, продажи, списания и перемещения между складами, контролирует остатки и считает себестоимость.

Что такое товароучётная программа

Товароучётная программа — это учётная система, которая автоматизирует движение товаров в бизнесе: от закупки у поставщика до продажи покупателю. Она фиксирует каждую операцию — приёмку, продажу, списание, перемещение между складами — и показывает остатки, себестоимость и маржинальность.

Зачем ИП и юрлицам нужна программа для учёта товаров

Есть две основные причины, по которым бизнесу необходимы товароучётные программы.

Во-первых, государство последовательно цифровизирует торговлю.

Без специальной программы, которая интегрируется с этими государственными системами, работать с маркированными товарами практически невозможно. Штрафы за нарушения большие, поэтому проще и дешевле сразу наладить учёт.

Во-вторых, это вопрос роста торгового бизнеса. Даже если маркировка вас пока не касается, программа учёта всё равно даёт компании преимущества.

С товароучётной программой предприниматель видит реальные остатки. Больше не будет ситуаций, когда кажется, что товар есть, а на самом деле его давно раскупили. Или наоборот, когда склад забит неликвидом, который заморозил деньги.

Сразу понятно, что приносит прибыль. Учётная программа покажет, какие товары бестселлеры, а какие только занимают место на полке. Это поможет оптимизировать ассортимент и закупать только то, что действительно продаётся.

Бизнес можно защитить от воровства. Каждое движение товара фиксируется, а у недобросовестных сотрудников остаётся меньше простора для махинаций.

Компания экономит время и деньги. Автоматизация избавляет от рутинной работы и позволяет сфокусироваться на развитии торгового бизнеса, например на улучшении сервиса и разработке продуктов с высокой маржинальностью.

Для какого бизнеса нужны товароучётные программы

Короткий ответ — для любого, у которого есть продажи. Если в компании более 15–20 позиций, а в день проходит более 5–10 продаж, товарный учёт в тетради или Excel превращается в источник постоянных ошибок. Давайте подробнее разберём, кому и зачем нужна система учёта товаров.

Магазины у дома, бутики и торговые островки в ТЦ

Даже в маленьком магазине легко запутаться. Программа поможет понять, какие чипсы или какое платье пользуются спросом, а что только занимает место. ПО подскажет, когда пора заказывать новую партию молока, чтобы не остаться с пустыми полками в час пик.

Специализированная розница: аптеки, алкомаркеты и магазины автозапчастей

Алкомаркеты обязаны работать с ЕГАИС , которая контролирует оборот алкогольной продукции. Программа автоматизирует обмен данными с этой системой.

Аптеки работают с маркированными лекарствами через « Честный ЗНАК ». Учёт по партиям, срокам годности, строгий контроль — без программного обеспечения здесь не обойтись.

Магазины автозапчастей имеют дело с огромным и сложным ассортиментом. Тяжело вручную найти нужную деталь среди тысяч наименований, подобрать аналоги и не запутаться в артикулах.

Интернет-магазины и продавцы на маркетплейсах

Товароучётная программа, интегрированная с сайтом и маркетплейсами, решает сразу три задачи.

Система автоматически обновляет информацию об остатках на площадках. Покупатель не сможет заказать товар, которого уже нет в наличии. Заказы с каждого канала — сайт, Ozon, Wildberries — стекаются в одно окно. Это упрощает обработку и ускоряет сборку и отправку. Когда клиент кладёт товар в корзину, программа может зарезервировать его на складе за конкретным пользователем.

Общепит: кафе, бары и рестораны

Ведение учёта здесь происходит не только по товарам, например бутылка лимонада, но и по ингредиентам. Программа для общепита работает с калькуляционными картами: ПО знает, сколько граммов кофе, миллилитров молока и граммов сахара уходит на одну чашку капучино.

Когда вы продаёте кофе, программа автоматически списывает со склада нужные ингредиенты. Это помогает контролировать себестоимость блюд, вовремя закупать продукты и бороться с воровством на кухне.

Смежные сферы: салоны красоты, автосервисы и фитнес-клубы

Даже если базовый продукт — это услуга, вы можете продавать сопутствующие товары. Например, шампуни в салоне красоты, моторное масло в автосервисе или протеиновые батончики в фитнес-клубе. ПО поможет вести учёт этих товаров.

Кроме того, программное обеспечение может учитывать расходные материалы, которые используются при оказании услуг, например краску для волос или автохимию. Это поможет точно считать себестоимость и планировать закупки.

Какие процессы в магазине можно автоматизировать с товароучётной программой

Разберём, что меняется с внедрением программы учёта товаров.

Приёмка товара

Без товароучётного ПО приёмка — это часы ручной сверки бумажных накладных, а если товар маркированный — ещё и поштучное сканирование каждого кода. С программой поставщик присылает электронную накладную (УПД) через ЭДО, вы открываете её в программе и быстро проходитесь сканером или ТСД по товару. Расхождения с накладной программа подсветит сама, принять поставку можно в один клик, а товары сразу уйдут на учёт.

Продажи на кассе

Когда кассир вручную ищет товар в списке и путается в скидках, очередь растёт и клиенты нервничают. С программой учёта товаров кассир сканирует штрихкод, а остальное система делает сама: найдёт товар, подставит цену, применит скидки и бонусы, рассчитает сумму.

Инвентаризация

Без программного обеспечения инвентаризация потребует закрытия магазина на несколько дней, составления бумажных списков и ручного пересчёта. С ПО инвентаризацию можно проводить, не закрывая магазин: сотрудник сканирует товары через ТСД, и данные сразу попадают в систему, которая автоматически сравнивает факт с учётом и формирует акт с расхождениями.

Ценообразование

Замена сотни цен вручную — это бесконечный квест с печатью и расстановкой ценников. С программой цены меняются в несколько кликов — на отдельный товар, категорию или весь ассортимент. ПО само формирует макеты ценников нужного размера, остаётся только распечатать их и расставить.

Аналитика

Чтобы без программы понять, сколько заработал бизнес, понадобится сводить данные из разных таблиц, но даже это не гарантирует точности расчётов. С ПО в любой момент открываете отчёт и видите выручку, прибыль, средний чек, самые продаваемые товары и ABC-анализ ассортимента. Все данные в реальном времени и в виде наглядных графиков.

Критерии выбора программы для товарного учёта

Рынок товароучётных программ огромен — от облачных сервисов за пару тысяч рублей в месяц до коробочных систем стоимостью в сотни тысяч. Чтобы выбрать подходящее ПО, нужно ориентироваться на семь критериев.

Функциональность. Убедитесь, что программа умеет всё нужное: складской учёт, касса, ценники, отчёты, программы лояльности. Не гонитесь за избыточным функционалом, но и не берите то, из чего быстро «вырастете». Специализация. Есть универсальные программы, а есть заточенные под конкретную отрасль — общепит, аптеки, салоны красоты. Специализированные решения лучше учитывают нюансы: программа для кафе работает с калькуляционными картами, для одежды — с размерами и цветами. Облако или коробка. Облако — ежемесячная подписка, работа через браузер, автоматические обновления. Коробка — покупка лицензии и установка на свой сервер, зато не зависит от интернета. Интеграции. Проверьте совместимость с оборудованием — кассой, сканером, весами и с нужными сервисами — бухгалтерией, CRM и маркетплейсами. Чем больше готовых интеграций, тем проще и дешевле запуск: не придётся платить программистам за «стыковку» систем. Соответствие законам. Программа обязана поддерживать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ, «Честным ЗНАКОМ» и ЕГАИС для алкоголя. Законодательство постоянно меняется, поэтому важно, чтобы разработчик следил за этим и оперативно выпускал обновления. Простота и удобство. Оцените интерфейс: смогут ли сотрудники быстро разобраться? Есть ли обучающие материалы? Попросите демонстрацию или воспользуйтесь бесплатным пробным периодом — «пощупайте» программу вживую, прежде чем платить. Полная стоимость. Сравнивайте не только цену подписки, но и всё остальное: внедрение, обучение, поддержку, оборудование. Дешёвое программное обеспечение может оказаться дороже за счёт скрытых платежей.

Популярные программы для учёта товаров в 2026 году

Мы не будем делать рейтинг «от лучшего к худшему» — лучшая программа та, которая подходит именно вам. Вместо этого рассмотрим решения, которые часто встречаются в обзорах и рекомендациях на 2026 год.

«1С: Мобильная касса» — стандарт индустрии и распространённое решение в России. Подойдёт практически любому бизнесу — от небольшого магазина до сети. Огромное количество специалистов, широкие возможности для доработок и глубокая интеграция с бухгалтерией.

«МойСклад» — облачная система для МСП в нише интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах. Отличный функционал для управления розничной торговлей и складом, множество готовых интеграций с CMS, маркетплейсами и службами доставки.

«Контур.Маркет» — решение для розничных магазинов, включая алкоголь и маркированные товары, общепита и сферы услуг. Главный плюс — внутренняя экосистема: товароучётка, бухгалтерия, ЭДО и онлайн-кассы «дружат» между собой.

«Бифит Касса» — бюджетная программа для розничной торговли. Работает на любом устройстве как приложение.

Этот список не исчерпывающий. Есть и другие программы: Subtotal, LiteBox, «Дримкас» и другие. Главное при выборе — использовать критерии из раздела выше, тестировать и сравнивать сервисы.

Какие ещё программы будут полезны для розничной торговли

Система учёта товаров — это ядро автоматизации, но не единственный инструмент, и вокруг можно выстроить экосистему сервисов. Современные товароучётные программы включают часть этих функций, но иногда есть смысл использовать отдельные решения.

CRM

Если в товароучётке нет CRM-модуля или его возможностей не хватает, стоит подключить отдельную систему. Она ведёт подробную базу клиентов, сегментирует аудиторию, управляет программами лояльности и автоматизирует рассылки. Например, amoCRM, «Битрикс24» и RetailCRM.

Сквозная аналитика

Нужна тем, кто продвигает бизнес в интернете. Сервисы аналитики собирают данные из рекламных каналов — Яндекс Директа, соцсетей и сайта — и из CRM, показывая полный путь клиента: от клика по объявлению до покупки. Это помогает оценить рентабельность каждого канала, а не только считать клики. Примеры сервисов — Roistat и Calltouch.

Программы для бухгалтерского учёта

Товароучётная система — это про управленческий учёт (для руководства), а бухгалтерская — про регламентированный (для налоговой). Такие ПО решают разные задачи, но большинство товароучёток умеют интегрироваться с бухгалтерскими системами: данные о продажах и закупках передаются автоматически, без двойного ввода. Примеры программ — «1С:Бухгалтерия», «Контур.Бухгалтерия» и «Моё дело».