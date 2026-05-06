Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) необходима для всех, кто торгует алкоголем. За нарушения грозят штрафы до 200 000 ₽ и даже потеря лицензии.

Коротко Система фиксирует путь продукции от завода до чека, исключая контрафакт. Чтобы начать работу, бизнесу нужны КЭП на защищённом носителе, 2D‑сканер для марок и онлайн‑касса с универсальным транспортным модулем (УТМ). Работа без ЕГАИС грозит штрафами до 200 000 ₽ и конфискацией товара.

ЕГАИС — это государственная система учёта, через которую проходит каждая бутылка алкоголя в России. В 2026 году к ней обязаны подключаться все участники рынка: от производителей до розничных магазинов и сетей, торгующих спиртным.

Что такое ЕГАИС

ЕГАИС — это единая государственная автоматизированная информационная система, которая создана, чтобы контролировать оборот алкоголя в стране и бороться с контрафактом.

Государство использует её как цифровой журнал. ЕГАИС контролирует оборот:

этилового спирта;

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху;

спиртосодержащей непищевой продукции, в которой доля этилового спирта выше 25%.

Работу инфраструктуры регулирует Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ. Позднее Федеральный закон от 29.06.2015 №182-ФЗ расширил круг участников, добавив в него оптовых и розничных продавцов пива и пивных напитков.

Кто обязан подключиться к ЕГАИС

К системе должны подключиться все участники алкогольного рынка: производители, закупщики и продавцы. Перечень исключений закреплён в п. 2.1 ст. 8 Федерального закона №171-ФЗ.

Производители и импортёры регистрируют каждую партию и наклеивают марки.

Оптовые поставщики — дистрибьюторы отмечают в базе, от кого получили товар и кому его отгрузили.

Розничные магазины фиксируют приёмку от поставщика и продажу клиенту через кассу. Важно, что индивидуальные предприниматели, которые продают в розницу только слабоалкогольные напитки, также обязаны подключить ЕГАИС.

Заведения общепита отчитываются о закупке и реализации, а также ведут порционный учёт вскрытых бутылок.

Исключение — кондитеры, которые добавляют коньяк в торты или ром в конфеты. Им подключаться к системе необязательно.

Как работает ЕГАИС

ЕГАИС позволяет в любой момент могут проверить, где находится каждая бутылка.

Производитель или импортёр наклеивает федеральную специальную марку (ФСМ) на каждую бутылку, регистрирует код в ЕГАИС и фиксирует факт производства или ввоза.

При отгрузке он формирует товарно-транспортную накладную (ТТН) и отправляет её в систему.

Дистрибьютор получает ТТН из ЕГАИС, в течение трёх рабочих дней сверяет поступившую продукцию с накладной, а затем подтверждает или отклоняет накладную.

При отгрузке следующему звену он регистрирует собственную ТТН и также передаёт на платформу.

Розничный магазин или общепит получает ТТН из ЕГАИС, сверяет с товаром и обрабатывает накладную.

При продаже кассир сканирует ФСМ. Данные автоматически передаются в ЕГАИС, и продукция списывается с баланса.

Если в цепочку попадёт контрафакт, информационная система сразу это вычислит: кода несуществующей бутылки в базе просто не окажется.

Как работать с ЕГАИС в рознице

В розничном магазине ЕГАИС задействована на двух этапах: при приёмке товара и при продаже.

Приёмка

Когда приехал грузовик с товаром, вы открываете электронную ТТН через специальную программу (УТМ) и проверяете марки. Если всё совпадает — жмёте «принять». Если бутылка разбита или код не читается — оформляете акт расхождений.

Продажа

Вы просто сканируете 2D-код на бутылке. Онлайн-кассы в Точка Банк сами связываются с ЕГАИС, проверяют марку и выдают чек с QR-кодом. Покупатель может отсканировать его телефоном и убедиться, что купил оригинал.

С 1 апреля 2026 года рознице больше не нужно отправлять в ЕГАИС отдельные акты списания с основанием «Реализация». Данные о продаже автоматически поступают из системы «Честный ЗНАК».

Как работать с ЕГАИС в общепите

В общепите алкоголь продаётся бокалами, порциями, в составе коктейлей и блюд, поэтому правила учёта здесь строже.

Приёмка

Процесс проходит так же, как в рознице: необходимо получить ТТН из ЕГАИС, сверить с товаром и подтвердить накладную.

Порционный учёт

С 1 июля 2024 года вскрытая бутылка не считается проданной. Заведение обязано передавать в информационную систему данные о каждом вскрытии:

при продаже порции или целой бутылки сканируется ФСМ, указывается объём в миллилитрах, и данные уходят в ЕГАИС через УТМ;

при использовании алкоголя в коктейле или блюде оформляется акт списания с причиной «Использовано для приготовления коктейлей», где также указывается объём.

С 1 января 2026 года заведения общепита освобождены от обязанности подавать декларации об объёмах розничной продажи алкоголя. Требования по фиксации оборота в ЕГАИС и правила учёта при этом остаются в силе.

Что нужно для подключения к ЕГАИС в розничной торговле и сколько стоит регистрация

Для работы с ЕГАИС потребуется оборудование и программное обеспечение. Большая часть инструментов платная, но есть и бесплатные.

Оборудование Цена Примечание Криптоключ «Рутокен» ЭЦП 2.0 или JaCart ~3 000 ₽ — КЭП для ИП и руководителей ООО Бесплатно Оформляется в налоговой КЭП для сотрудника ~2 000 ₽ — 2D-сканер для считывания ФСМ и Data Matrix (PDF417) От 5 500 ₽ — Фискальный регистратор с функцией печати QR-кодов От 18 500 ₽ — Смарт-терминал в комплекте — например, Эвотор «Алко ФН» От 46 000 ₽ — Универсальный транспортный модуль (УТМ) Бесплатно Скачивается в личном кабинете ЕГАИС Товароучётная программа с блоком ЕГАИС От 0 до 9 000 ₽ в год Зависит от сервиса

Для подключения нужно выполнить семь шагов.

Проверьте ОКВЭД. Для розницы подходят коды 47.25.1, для баров — 56.30. Выпустите КЭП. Получите подпись в налоговой. Если у вас несколько точек и вы ИП, на каждую точку понадобится подпись сотрудника и машиночитаемая доверенность (МЧД). Зайдите в личный кабинет. На сайте egais.ru нужно настроить доступ. Используйте браузер с поддержкой ГОСТ-шифрования. Сгенерируйте RSA-ключ. Это пароль для защищённого соединения. Установите УТМ. Скачайте его в личном кабинете ЕГАИС. Это мост между вашей кассой и государством. Настройте учёт. Подключите УТМ к вашей кассовой программе.

Для ИП с несколькими точками. С 1 сентября 2024 года ИП обязаны регистрировать в ЕГАИС все торговые точки и заведения общепита, где они реализуют алкоголь. Для каждой точки нужны отдельная КЭП на сотрудника и МЧД.

Как работать с крепким алкоголем

Для крепкого алкоголя (от 7%) обязателен поштучный учёт. Каждая операция — приёмка, продажа, списание — фиксируется с указанием конкретной марки.

Если алкоголь списывают из-за боя, порчи или кражи, в ЕГАИС оформляется документ списания с указанием причины: «Порча», «Недостача», «Пересортица» или «Повреждение ФСМ».

Как работать с пивом и пивными напитками

С пивом и сидром всё немного иначе: учёт ведётся не поштучно, а по партиям закупки. Необходимо фиксировать закупку партии в ЕГАИС, а на кассе сканировать код маркировки «Честный ЗНАК». Если торгуете на розлив, нужно отправить данные о вскрытии кеги не позже следующего дня.

Общепит по пиву и слабоалкогольным напиткам отчитывается о закупке и ведёт журнал розничных продаж. Списания с основанием «Реализация» по этой категории с 1 апреля 2026 года также отменены.

Штрафы за нарушения работы в системе ЕГАИС

За нарушения при работе с алкоголем предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административная наступает за нарушение порядка учёта в ЕГАИС, а уголовная — за незаконное производство и оборот без лицензии в крупных объёмах.

Административная ответственность

ИП и должностные лица организаций могут получить штраф от 10 000 до 15 000 ₽. А компании — от 150 000 до 200 000 ₽ . К нарушениям относятся:

нефиксация информации в ЕГАИС в установленном порядке;

нарушение порядка учёта объёма производства, оборота или использования спиртной продукции;

нарушение порядка учёта использования производственных мощностей (для производителей).

Также возможна конфискация продукции, которая была предметом нарушения. Если нарушения продолжатся, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками вправе через суд лишить предприятие лицензии.

Уголовная ответственность

Наступает за производство, закупку, хранение, перевозку или продажу алкоголя без лицензии, если нарушение совершено в крупном размере.

За оборот без лицензии в крупном размере (стоимость алкоголя более 100 000 ₽) грозит штраф 2 000 000–3 000 000 ₽ , принудительные работы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.

Если нарушение совершила организованная группа или сумма превышает особо крупный размер (стоимость алкоголя превышает 1 000 000 ₽ ), это будет стоить компании 3 000 000–4 000 000 ₽, а также грозить ответственным лицам принудительными работами до 5 лет или лишением свободы до 5 лет.

Отчётность в ФСРАР

Каждый участник алкогольного рынка обязан сдавать декларации в Росалкогольрегулирование (ФСРАР). Форма декларации зависит от вида деятельности.

Какие формы необходимо сдавать

Формы 1–3, 5, 6 — юрлица, которые производят или продают алкоголь оптом.

Форма 4 — юрлица, которые закупают этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию.

Форма 7 — юрлица, которые продают алкоголь в розницу; предприятия общепита; организации в населённых пунктах без интернета.

Форма 8 — юрлица и ИП, которые продают пиво в розницу.

Форма 1а — юрлица и ИП, которые производят вино и игристое вино.

Форма 1б — организации, которые производят российскую винодельческую продукцию защищённых наименований.

Сроки сдачи