Алёна Короленко

Экспертиза:

Проектирование и организация международных перевозок: эффективная минимизация издержек при таможенном оформлении за счёт оптимизации логистических процессов

Опыт работы с High-Complexity грузами, включая негабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, промышленное оборудование и комплектующие