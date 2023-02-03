Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Авторы
  4. Алёна Короленко
Автор

Алёна Короленко

Специалист по ВЭД и международной логистике в Точка Банке

Экспертиза:

  • Проектирование и организация международных перевозок: эффективная минимизация издержек при таможенном оформлении за счёт оптимизации логистических процессов

  • Опыт работы с High-Complexity грузами, включая негабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, промышленное оборудование и комплектующие

  • Управление рисками в цепях поставок: комплексный анализ и сопровождение каждой перевозки как единого сквозного процесса — от этапа закупки до доставки клиенту.

Статьи автора

Всего 0 статей

    Сервисы

    Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
    Бесплатная регистрация бизнеса
    Открытие счёта
    Финансы
    Сервисы
    Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
    Безопасность бизнеса
    Бонусы
    Поддержка