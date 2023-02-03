Алёна Короленко
Специалист по ВЭД и международной логистике в Точка Банке
Экспертиза:
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Проектирование и организация международных перевозок: эффективная минимизация издержек при таможенном оформлении за счёт оптимизации логистических процессов
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Опыт работы с High-Complexity грузами, включая негабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, промышленное оборудование и комплектующие
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Управление рисками в цепях поставок: комплексный анализ и сопровождение каждой перевозки как единого сквозного процесса — от этапа закупки до доставки клиенту.
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