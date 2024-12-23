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Автор

Анастасия Баль

Автор

Окончила факультет права НИУ ВШЭ в 2023 году. 

Пишу тексты с 2019 года. 

В 2024 году прошла программу переподготовки по журналистике в МГУ и стала писать полезные статьи для Точка Банка.

Статьи автора

Всего 6 статей
13 ИЮЛЯ 2026
12 376
Сдача декларации по УСН за 2026 год
25 НОЯБРЯ 2025
5419
Как продать долю в ООО учредителю или третьему лицу
20 МАРТА 2025
1726
Договор о полной материальной ответственности работника
18 МАРТА 2025
2331
Менеджер маркетплейсов: кто это и зачем он нужен
4 ФЕВРАЛЯ 2025
4407
Как составить досудебную претензию
23 ДЕКАБРЯ 2024
2382
Как хранить счета-фактуры

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