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ЭДО

Как хранить счета-фактуры

Закон обязывает предпринимателей заботиться о правильном хранении документов бухгалтерского и налогового учёта. Объясняем, сколько нужно хранить счета-фактуры и рассказываем, что делать с ними после закрытия бизнеса.

23.12.2024
2382
2382

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Счёт-фактура — документ плательщика НДС, который подтверждает покупку товаров или оплату услуг. Он фиксирует не только факт сделки, но и включение НДС в стоимость покупки. 

На основании счёта-фактуры покупатель в будущем может принять к вычету НДС, который предъявил продавец. Проще говоря, уменьшить сумму своего налога на сумму НДС, которую заплатил продавцу. Чтобы подтвердить налоговой сделку и уплату НДС, надо сохранить счёт-фактуру. 

Хранить счета-фактуры в бумажном виде необязательно. Электронный документооборот удобнее и безопаснее: он помогает ускорить бизнес-процессы, систематизировать документы и ничего не потерять.
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Порядок хранения счетов-фактур

Организации обязаны создавать условия для безопасного хранения документов бухучёта и беречь их от изменений. 

Бумажные документы хранятся в архиве. Их располагают в хронологическом порядке: от самого старого документа к самому новому. 

Все счета-фактуры фиксируются в журнале учёта, книге покупок и книге продаж, которые индивидуальный предприниматель, руководитель организации или уполномоченный ими сотрудник должен подписать. Журнал учёта нужно подписать до 20 числа месяца, следующего за истёкшим налоговым периодом, а книги покупок и продаж — до 25 числа. Это касается документов в бумажном виде.

Пример 
Мария — ИП на ОСНО. Налоговый период — календарный год с 1 января до 31 декабря. Значит, подписать журнал учёта надо до 20 января, а книгу покупок и продаж — до 25 января. 

Бумажные журналы учёта, книги продаж и покупок необходимо сшить, а их страницы — пронумеровать. 

Если компания использует ЭДО, все эти документы подписывают квалифицированной электронной подписью. Печатать их и дополнительно ставить физическую подпись не надо.

Сколько нужно хранить счета-фактуры

Согласно правилам Федерального закона «О бухгалтерском учёте», счета-фактуры надо хранить в течение пяти лет — или более долгого срока, если его установила сама организация.

В письме Минфина есть уточнение: пятилетний срок отсчитывается с первого числа года, следующего за тем, когда документ использовался в последний раз для: 

  • составления отчётности;
  • уплаты налогов;
  • получения вычета по НДС;
  • подтверждения доходов или расходов компании.
Пример
ИП выставил счёт-фактуру и уплатил НДС за продажу 15 мая 2025 года. Отчётный период закончился 30 июня 2025 года. Документ отправился в архив 1 июля 2025 года, а завершить его хранение и уничтожить старый счёт-фактуру можно будет не раньше 31 декабря 2030 года.

Когда нужно продлевать срок хранения счёта-фактуры

Статья 171 Налогового кодекса устанавливает случаи, в которых налогоплательщик имеет право получить вычет по НДС. Наиболее распространённая ситуация — когда бизнес закупает товары, услуги или имущественные права, которые необходимы ему для собственной деятельности, за которую он платит НДС.

Согласно статье 172 НК РФ, в этих случаях можно заявить вычет в течение трёх лет после того как эти товары, услуги или права были поставлены ИП или организацией на учёт. Иными словами — после того, как предприниматель получил за них счёт-фактуру. Таким образом, можно подать заявление на вычет уже после окончания налогового периода, в котором была учтена счёт-фактура.

Если компания заявила вычет, то пятилетний срок хранения счёта-фактуры начинает отсчитываться заново.

Пример
10 сентября 2025 года ИП подал заявление на получение налогового вычета по счёту фактуре от 15 мая 2024 года. 
Таким образом документ был использован ещё раз уже в четвёртом квартале 2025 года. Тогда он отправится в архив 1 января 2026 года, а хранить его нужно будет до 1 января 2032 года.

Как долго нужно сохранять счета-фактуры при закрытии бизнеса

Обязанность хранить документы бухучёта не пропадает после закрытия ИП или ликвидации ООО: налоговая вправе проверить и уже не действующий бизнес. Срок при этом не меняется: счета-фактуры хранятся пять лет с момента окончания периода, в котором они последний раз использовались.

Вопросы по теме

Как организовать хранение исправленных и корректировочных счетов-фактур?

Правила организации архива такие же — хранить не менее 5 лет. Бумажные документы можно подшить в хронологическом порядке вместе со счетами-фактурами того периода, в котором внесены исправления.

Когда счет-фактуру нужно хранить более 5 лет?

Если счёт-фактуру использовали для заявления вычета по НДС уже после начала хранения, то срок хранения обнуляется. Пять лет нужно учитывать с даты окончания квартала, в котором по счёту-фактуре заявили вычет.

Можно ли хранить счета-фактуры вместе с товарной накладной?

Запрета на совместное хранение в законе нет. ИП и организации обязаны заботиться о сохранности документов и защищать их от изменений в течение всего установленного срока. 


Для систематизации удобно организовать архив, разделив документы по папкам по виду и расположив их внутри папок по дате.


Нужно ли распечатывать электронные счета-фактуры для хранения в архиве на бумаге?

Нет, закон этого не требует. Электронные документы по юридической силе приравнены к бумажным. Более того, бумажные варианты документов, выставленных в электронном виде с КЭП, считаются копиями.

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Срок хранения счетов фактур в организации: когда можно уничтожать старые — Банк Точка