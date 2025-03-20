Договор о полной материальной ответственности работника

Материальная ответственность ограничена средним месячным заработком человека. При этом на некоторых работах и должностях он может случайно причинить вред и на большую сумму. Например, если продавец в салоне мобильных телефонов уронит и разобьёт смартфон за 100 000 рублей, а его зарплата — 60 000, разница в 40 000 рублей станет убытком работодателя.

Чтобы избежать подобных ситуаций, Трудовой кодекс (ТК) даёт возможность заключить отдельный договор, по которому с работника можно взыскать убытки полностью. Расскажем, с кем можно его заключить и как его составить.

Какой бывает материальная ответственность работника

Сотрудник может отвечать деньгами за товар полностью или частично — в размере среднего заработка.

Сотрудник отвечает только за прямой действительный ущерб. В него входят:

Реальное уменьшение имущества работодателя. Представьте: мастер по производству керамики разбил вазу с витрины. Это уменьшение имущества, ведь разбитую вазу нельзя восстановить.

Ухудшение состояния имущества работодателя. Например, продавец мебели пролил кофе на один из диванов. Это привело к тому, что продать этот диван можно только с большой скидкой.

Ущерб, причинённый имуществу третьих лиц, если за него отвечает работодатель. К примеру, архивариус частного архива не уследил за влажностью воздуха, и документы отсырели.

Необходимость работодателя тратить деньги на покупку или восстановление имущества. Например, если водитель рабочего автомобиля попал в ДТП, которое не покрывает страховка, то стоимость ремонта покрывает сам водитель.

При этом взыскать упущенную выгоду нельзя.

ПРИМЕР Директор кафе поручил бармену, официантке и уборщице провести генеральную уборку. На это он выделил один день, но они не уложились и потратили два дня. Оба дня кафе было закрыто и не приносило выручки. Недополученная прибыль за дополнительный день простоя — и есть та самая упущенная выгода. Взыскать её за медлительность нельзя.

Кто несёт полную материальную ответственность

Иногда компенсировать убыток надо полностью. Это касается ситуаций, в которых работник причинил ущерб:

Умышленно. Например, в последний день перед увольнением решил насолить боссу и разнёс офис.

Под воздействием алкоголя или наркотиков. Например, пришёл пьяный на работу и разбил дверь.

В рамках преступления, и это подтвердил приговор суда. Например, вынес драгоценности из магазина ювелирных изделий и сел в тюрьму за кражу.

В рамках административного правонарушения, и это подтвердил компетентный орган. Например, пренебрёг техникой пожарной безопасности и допустил возгорание, но при этом никто не пострадал.

Ответственность несёт и тот, кто разгласил охраняемую законом тайну — государственную, коммерческую, служебную и другие.

ПРИМЕР Менеджер сфотографировал с обеих сторон корпоративную банковскую карту, с которой в офис закупались бумага для принтера, чай и печеньки. Фото он переслал в чат с друзьями, а они потратили с неё деньги работодателя.

Ответственность наступает, даже если ущерб был причинён не во время работы. Например, сисадмин под конец корпоратива подрался с менеджером по продажам и сломал принтер, монитор и офисный стол.

Несовершеннолетние полностью отвечают только за ущерб:

нанесённый умышленно;

причинённый в состоянии опьянения;

возникший в результате преступления или административного правонарушения.

Трудовым договором можно устанавливать полную материальную ответственность для заместителя руководителя и главного бухгалтера, если это предусмотрено 243 ТК РФ. В этой ситуации дополнительный договор можно не заключать, все условия уже прописаны в трудовом.

Руководители несут полную материальную ответственность по умолчанию.

Полная материальная ответственность по договору

Обычно договор заключают при вверении материальных ценностей. Заключить его можно с работником, который:

старше 18 лет;

обслуживает денежные или товарные ценности или иное имущество;

трудится на должности из Перечня , утверждённого Министерством труда.

Например, в Перечень входят:

заместители руководителей;

специалисты по работе с денежными ценностями: бухгалтеры, кассиры, инкассаторы;

администраторы торговых точек, гостиниц и общепита;

продавцы;

руководители строительных и монтажных бригад;

прорабы;

заведующие складами и ломбардами;

старшие медсёстры;

экспедиторы;

провизоры;

фармацевты;

лаборанты.

Эти должности не означают, что работники компенсируют убытки в любом случае. Иногда они от этого освобождаются. Поводом считаются:

Обстоятельства непреодолимой силы. Например, если товар на складе отсырел из-за наводнения.

Крайняя необходимость. Например, если клиент спортивного зала вследствие несоблюдения техники безопасности оказался зажат между деталями тренажёра и начал задыхаться, а тренер сломал тренажёр, спасая его. Например, если клиент спортивного зала вследствие несоблюдения техники безопасности оказался зажат между деталями тренажёра и начал задыхаться, а тренер сломал тренажёр, спасая его. Устранение опасности для жизни, здоровья и прав сотрудника или других лиц — причина для освобождения.

Необходимая оборона. Например, если на территорию офиса проник вооружённый человек, готовый применять насилие, а при побеге от него продавец разбил окно огнетушителем. Это считается Например, если на территорию офиса проник вооружённый человек, готовый применять насилие, а при побеге от него продавец разбил окно огнетушителем. Это считается защитой от нападения или другого ЧП, которое угрожает жизни, здоровью или правам человека.

Нормальный хозяйственный риск. Есть Есть критерии оценки нормального хозяйственного риска . Если срок службы оборудования в цеху вышел, а завод выполнял срочный заказ, начальник цеха не будет материально отвечать за наличие брака в продукции и перерасход материалов.

Неподходящие условия для хранения. Например, если в магазине не было исправного холодильника, но собственник торговой точки всё равно заказал у поставщика замороженные полуфабрикаты, продавцы не будут отвечать за то, что продукты испортились.

Индивидуальная и коллективная полная материальная ответственность

Договоры о материальной ответственности бывают двух видов:

Индивидуальная. Предполагает договор, который заключается с каждым отдельно. Этот вариант подходит для ситуаций, когда зоны деятельности чётко разделены и очевидно, кто за что отвечает.

Например, если у предпринимателя есть пять торговых точек в городе, на каждой из которых один продавец, можно заключить договор с каждым из них. За пропажу товара в одном из магазинов будет отвечать конкретный сотрудник точки.

Коллективная или бригадная. Устанавливается договором между работодателем и всеми членами бригады или трудового коллектива. Подходит, когда продажей товаров, работ или услуг занимаются несколько человек и разграничить их зоны деятельности невозможно. Устанавливается договором между работодателем и всеми членами бригады или трудового коллектива. Подходит, когда продажей товаров, работ или услуг занимаются несколько человек и разграничить их зоны деятельности невозможно.

Например, если бригада делает ремонт и пробивает стену, установить виновника бывает сложно. Здесь степень вины каждого будет определяться коллективно, а доказавший свою невиновность будет оправдан.

Как оформить договор о материальной ответственности

Договор заключается в письменном виде, оформляется в двух одинаковых экземплярах — для работника и работодателя — и подписывается обеими сторонами.

Если идёт речь о коллективной ответственности, то один экземпляр хранится у работодателя, а второй — у руководителя бригады, при этом подписать оба документа должен каждый член коллектива.

Договор необходимо оформлять как отдельный документ: это не может быть лишь один из разделов трудового договора, в отличие от положений о стандартной ограниченной ответственности.

В договоре должны содержаться следующие положения:

Стороны: наименование работодателя-юрлица и ФИО руководителя, уполномоченного на подписание от имени организации либо ФИО работодателя — ИП, ИНН, ОГРН и ОГРНИП, ФИО сотрудников, адреса, паспортные данные.

Порядок присоединения новых членов коллектива к договору.

Порядок выбытия уволившихся из числа лиц, связанных договором.

Порядок замены бригадира.

Права и обязанности сторон.

Основания для привлечения к материальной ответственности.

Порядок определения размера ущерба.

Порядок привлечения сотрудника (бригады) к материальной ответственности.

Условия освобождения от ответственности.

Порядок разрешения споров.

Дата договора, с которой он начинает действовать.

Контактные данные сторон (номера телефонов/ники в мессенджерах/электронные почты).

Подписи сторон.

Частые ошибки договоров о полной материальной ответственности

Вот две распространённые ошибки:

Документ ухудшает условия, которые указаны в ТК РФ. Например, работодатель хочет, чтобы сотрудник компенсировал упущенную выгоду.

В документе нет даты подписания договора коллективной ответственности для каждого работника. Указать её необходимо, ведь именно с этой даты договор начинает действовать.

Образец договора индивидуальной полной материальной ответственности

Образец договора коллективной полной материальной ответственности

Как взыскать ущерб с работника

Стандартная процедура описана в Трудовом кодексе. Порядок может незначительно отличаться в разных компаниях, но основные шаги одинаковые.

Шаг 1. Установить факт ущерба и определить его размер

Составьте акт о порче имущества. В нём в произвольной форме опишите утраченное или повреждённое имущество, а также возможную причину происшествия.

Размер ущерба определяется по рыночной цене в день его причинения в местности, где находится организация. Сумма не может быть меньше стоимости имущества с поправкой на возможный износ.

Акт подписывают руководитель компании, свидетели происшествия и потенциальные виновники.

ПРИМЕР 01.02.2025 в магазин «Продукты 24», расположенный по адресу г. Счастливый, ул. Пушкина, д. Колотушкино, около 12.00 дня в результате недосмотра сотрудников вбежала бродячая собака и утащила с витрины батон колбасы «Сервелат Московский» производителя «Очень вкусная колбаса». Это удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Предположительная стоимость — 400 рублей.

Шаг 2. Выпустить приказ о проведении служебного расследования

Руководитель компании обязан провести проверку, установить, что случилось и кто виноват. Он вправе собрать комиссию из экспертов и назначить в ней председателя. В приказе нужно указать сроки проведения расследования и требования к его результатам: выявление виновного в инциденте, составление акта.

Образец: приказ о проведении служебного расследования

Шаг 4. Составить акт о результатах расследования

В акте отразить следующие моменты:

Дата, время и место причинения ущерба.

Фактические обстоятельства и причины.

Описание ущерба и его размер.

Действия или бездействие, которые привели к ущербу, логическая взаимосвязь между ними и причинением вреда.

Приложения (акт по итогам проверки, объяснительная, записи с камер наблюдения, результаты экспертизы).

Дата составления акта и подпись руководителя организации.

В такой ситуации ориентируются не только на ТК РФ, но и на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52. Его обязаны применять все суды, а привлечение к материальной ответственности — потенциально судебный спор, ведь работник может его оспорить. Поэтому на документ тоже лучше ориентироваться чтобы учесть все нюансы.

Работодатель обязан доказать, что при причинении ущерба не было обстоятельств, снимающих ответственность с человека. Зато были действия или бездействие причинителя вреда. Надо оценить:

есть ли вина сотрудника;

связь между поведением работника и ущербом;

наличие прямого ущерба;

размер ущерба;

соблюдение правил заключения договора.

Особенно важно установить, была ли вина человека в причинении ущерба. То есть надо не только установить причинно-следственную связь между действиями работника и ущербом, но и понять, а была ли вина человека?

На примере ситуации с собакой и колбасой: собака украла колбасу, но виноват ли в этом работник? Нет. Может, у собаки были признаки бешенства, может, она вела себя агрессивно, может, он просто боится собак. У него в должностной инструкции нет обязанности отгонять собак от прилавка. Мог ли он отогнать собаку? Мог. Но обязан ли он был это делать? Нет. Есть его вина в том, что колбасу украли? Нет. В этой ситуации привлекать к ответственности очень спорно. Елизавета Ульянова юрист

Шаг 5. Выпустить распоряжение о привлечении к материальной ответственности на основании акта

Если сумма ущерба не превышает среднемесячный заработок, то на взыскание у работодателя есть месяц с момента окончательного установления суммы.

Если сумма превысила среднемесячную зарплату, а работник не согласен возместить вред добровольно, то за взысканием работодатель может обратиться в суд. При этом суд вправе снизить размер возмещения.

Образец: акт о привлечении работника к ответственности

Шаг 6: Заключить соглашение о погашении ущерба

Если человек согласен возместить ущерб добровольно, но не хочет или не может сделать это единовременно, с ним можно заключить соглашение о постепенном погашении долга. Например, удерживать сумму из зарплаты каждый месяц.