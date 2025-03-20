Договор о полной материальной ответственности работника

Материальная ответственность ограничена средним месячным заработком человека. При этом на некоторых работах и должностях он может случайно причинить вред и на большую сумму. Например, если продавец в салоне мобильных телефонов уронит и разобьёт смартфон за 100 000 рублей, а его зарплата — 60 000, разница в 40 000 рублей станет убытком работодателя.
Чтобы избежать подобных ситуаций, Трудовой кодекс (ТК) даёт возможность заключить отдельный договор, по которому с работника можно взыскать убытки полностью. Расскажем, с кем можно его заключить и как его составить.
Какой бывает материальная ответственность работника
Сотрудник может отвечать деньгами за товар полностью или частично — в размере среднего заработка.
Сотрудник отвечает только за прямой действительный ущерб. В него входят:
- Реальное уменьшение имущества работодателя. Представьте: мастер по производству керамики разбил вазу с витрины. Это уменьшение имущества, ведь разбитую вазу нельзя восстановить.
- Ухудшение состояния имущества работодателя. Например, продавец мебели пролил кофе на один из диванов. Это привело к тому, что продать этот диван можно только с большой скидкой.
- Ущерб, причинённый имуществу третьих лиц, если за него отвечает работодатель. К примеру, архивариус частного архива не уследил за влажностью воздуха, и документы отсырели.
- Необходимость работодателя тратить деньги на покупку или восстановление имущества. Например, если водитель рабочего автомобиля попал в ДТП, которое не покрывает страховка, то стоимость ремонта покрывает сам водитель.
При этом взыскать упущенную выгоду нельзя.
Кто несёт полную материальную ответственность
Иногда компенсировать убыток надо полностью. Это касается ситуаций, в которых работник причинил ущерб:
- Умышленно. Например, в последний день перед увольнением решил насолить боссу и разнёс офис.
- Под воздействием алкоголя или наркотиков. Например, пришёл пьяный на работу и разбил дверь.
- В рамках преступления, и это подтвердил приговор суда. Например, вынес драгоценности из магазина ювелирных изделий и сел в тюрьму за кражу.
- В рамках административного правонарушения, и это подтвердил компетентный орган. Например, пренебрёг техникой пожарной безопасности и допустил возгорание, но при этом никто не пострадал.
Ответственность несёт и тот, кто разгласил охраняемую законом тайну — государственную, коммерческую, служебную и другие.
Ответственность наступает, даже если ущерб был причинён не во время работы. Например, сисадмин под конец корпоратива подрался с менеджером по продажам и сломал принтер, монитор и офисный стол.
Несовершеннолетние полностью отвечают только за ущерб:
- нанесённый умышленно;
- причинённый в состоянии опьянения;
- возникший в результате преступления или административного правонарушения.
Трудовым договором можно устанавливать полную материальную ответственность для заместителя руководителя и главного бухгалтера, если это предусмотрено 243 ТК РФ. В этой ситуации дополнительный договор можно не заключать, все условия уже прописаны в трудовом.
Руководители несут полную материальную ответственность по умолчанию.
Полная материальная ответственность по договору
Обычно договор заключают при вверении материальных ценностей. Заключить его можно с работником, который:
- старше 18 лет;
- обслуживает денежные или товарные ценности или иное имущество;
- трудится на должности из Перечня, утверждённого Министерством труда.
Например, в Перечень входят:
- заместители руководителей;
- специалисты по работе с денежными ценностями: бухгалтеры, кассиры, инкассаторы;
- администраторы торговых точек, гостиниц и общепита;
- продавцы;
- руководители строительных и монтажных бригад;
- прорабы;
- заведующие складами и ломбардами;
- старшие медсёстры;
- экспедиторы;
- провизоры;
- фармацевты;
- лаборанты.
Эти должности не означают, что работники компенсируют убытки в любом случае. Иногда они от этого освобождаются. Поводом считаются:
- Обстоятельства непреодолимой силы. Например, если товар на складе отсырел из-за наводнения.
- Крайняя необходимость. Например, если клиент спортивного зала вследствие несоблюдения техники безопасности оказался зажат между деталями тренажёра и начал задыхаться, а тренер сломал тренажёр, спасая его. Устранение опасности для жизни, здоровья и прав сотрудника или других лиц — причина для освобождения.
- Необходимая оборона. Например, если на территорию офиса проник вооружённый человек, готовый применять насилие, а при побеге от него продавец разбил окно огнетушителем. Это считается защитой от нападения или другого ЧП, которое угрожает жизни, здоровью или правам человека.
- Нормальный хозяйственный риск. Есть критерии оценки нормального хозяйственного риска. Если срок службы оборудования в цеху вышел, а завод выполнял срочный заказ, начальник цеха не будет материально отвечать за наличие брака в продукции и перерасход материалов.
- Неподходящие условия для хранения. Например, если в магазине не было исправного холодильника, но собственник торговой точки всё равно заказал у поставщика замороженные полуфабрикаты, продавцы не будут отвечать за то, что продукты испортились.
Индивидуальная и коллективная полная материальная ответственность
Договоры о материальной ответственности бывают двух видов:
- Индивидуальная. Предполагает договор, который заключается с каждым отдельно. Этот вариант подходит для ситуаций, когда зоны деятельности чётко разделены и очевидно, кто за что отвечает.
Например, если у предпринимателя есть пять торговых точек в городе, на каждой из которых один продавец, можно заключить договор с каждым из них. За пропажу товара в одном из магазинов будет отвечать конкретный сотрудник точки.
- Коллективная или бригадная. Устанавливается договором между работодателем и всеми членами бригады или трудового коллектива. Подходит, когда продажей товаров, работ или услуг занимаются несколько человек и разграничить их зоны деятельности невозможно.
Например, если бригада делает ремонт и пробивает стену, установить виновника бывает сложно. Здесь степень вины каждого будет определяться коллективно, а доказавший свою невиновность будет оправдан.
Как оформить договор о материальной ответственности
Договор заключается в письменном виде, оформляется в двух одинаковых экземплярах — для работника и работодателя — и подписывается обеими сторонами.
Если идёт речь о коллективной ответственности, то один экземпляр хранится у работодателя, а второй — у руководителя бригады, при этом подписать оба документа должен каждый член коллектива.
Договор необходимо оформлять как отдельный документ: это не может быть лишь один из разделов трудового договора, в отличие от положений о стандартной ограниченной ответственности.
В договоре должны содержаться следующие положения:
- Стороны: наименование работодателя-юрлица и ФИО руководителя, уполномоченного на подписание от имени организации либо ФИО работодателя — ИП, ИНН, ОГРН и ОГРНИП, ФИО сотрудников, адреса, паспортные данные.
- Порядок присоединения новых членов коллектива к договору.
- Порядок выбытия уволившихся из числа лиц, связанных договором.
- Порядок замены бригадира.
- Права и обязанности сторон.
- Основания для привлечения к материальной ответственности.
- Порядок определения размера ущерба.
- Порядок привлечения сотрудника (бригады) к материальной ответственности.
- Условия освобождения от ответственности.
- Порядок разрешения споров.
- Дата договора, с которой он начинает действовать.
- Контактные данные сторон (номера телефонов/ники в мессенджерах/электронные почты).
- Подписи сторон.
Частые ошибки договоров о полной материальной ответственности
Вот две распространённые ошибки:
- Документ ухудшает условия, которые указаны в ТК РФ. Например, работодатель хочет, чтобы сотрудник компенсировал упущенную выгоду.
- В документе нет даты подписания договора коллективной ответственности для каждого работника. Указать её необходимо, ведь именно с этой даты договор начинает действовать.
Образец договора индивидуальной полной материальной ответственности
Образец договора коллективной полной материальной ответственности
Как взыскать ущерб с работника
Стандартная процедура описана в Трудовом кодексе. Порядок может незначительно отличаться в разных компаниях, но основные шаги одинаковые.
Шаг 1. Установить факт ущерба и определить его размер
Составьте акт о порче имущества. В нём в произвольной форме опишите утраченное или повреждённое имущество, а также возможную причину происшествия.
Размер ущерба определяется по рыночной цене в день его причинения в местности, где находится организация. Сумма не может быть меньше стоимости имущества с поправкой на возможный износ.
Акт подписывают руководитель компании, свидетели происшествия и потенциальные виновники.
Шаг 2. Выпустить приказ о проведении служебного расследования
Руководитель компании обязан провести проверку, установить, что случилось и кто виноват. Он вправе собрать комиссию из экспертов и назначить в ней председателя. В приказе нужно указать сроки проведения расследования и требования к его результатам: выявление виновного в инциденте, составление акта.
Образец: приказ о проведении служебного расследования
Шаг 4. Составить акт о результатах расследования
В акте отразить следующие моменты:
- Дата, время и место причинения ущерба.
- Фактические обстоятельства и причины.
- Описание ущерба и его размер.
- Действия или бездействие, которые привели к ущербу, логическая взаимосвязь между ними и причинением вреда.
- Приложения (акт по итогам проверки, объяснительная, записи с камер наблюдения, результаты экспертизы).
- Дата составления акта и подпись руководителя организации.
В такой ситуации ориентируются не только на ТК РФ, но и на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52. Его обязаны применять все суды, а привлечение к материальной ответственности — потенциально судебный спор, ведь работник может его оспорить. Поэтому на документ тоже лучше ориентироваться чтобы учесть все нюансы.
Работодатель обязан доказать, что при причинении ущерба не было обстоятельств, снимающих ответственность с человека. Зато были действия или бездействие причинителя вреда. Надо оценить:
- есть ли вина сотрудника;
- связь между поведением работника и ущербом;
- наличие прямого ущерба;
- размер ущерба;
- соблюдение правил заключения договора.
Шаг 5. Выпустить распоряжение о привлечении к материальной ответственности на основании акта
Если сумма ущерба не превышает среднемесячный заработок, то на взыскание у работодателя есть месяц с момента окончательного установления суммы.
Если сумма превысила среднемесячную зарплату, а работник не согласен возместить вред добровольно, то за взысканием работодатель может обратиться в суд. При этом суд вправе снизить размер возмещения.
Образец: акт о привлечении работника к ответственности
Шаг 6: Заключить соглашение о погашении ущерба
Если человек согласен возместить ущерб добровольно, но не хочет или не может сделать это единовременно, с ним можно заключить соглашение о постепенном погашении долга. Например, удерживать сумму из зарплаты каждый месяц.
Кроме того, возместить вред можно не деньгами, а помощью. Например, самостоятельно отремонтировав повреждённую вещь.