Сдача декларации по УСН за 2026 год

Коротко Форма декларации зависит от объекта налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы». В декларации указывают доходы, расходы, авансовые платежи, страховые взносы и другие показатели, влияющие на расчёт налога. При отсутствии деятельности подаётся нулевая декларация с нулевыми доходами и налогом.

В 2027 году ИП и ООО на УСН должны будут подать декларацию за 2026 год, даже если деятельность не велась и доходов не было. Для ИП срок сдачи — не позднее 26 апреля 2027 года, для организаций — не позднее 25 марта 2027 года. Отчёт можно подать в бумажном или электронном виде, а за просрочку предусмотрены штрафы и возможна блокировка счёта.

УСН в 2026 году: изменения

УСН (упрощённая система налогообложения) в 2026 году освобождает налогоплательщиков от уплаты налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей — НДФЛ, НДС, за исключением отдельных случаев и налога на имущество.

Основные лимиты применения УСН

Максимальный доход за год — до 490,5 млн ₽.

Остаточная стоимость основных средств — до 218 млн ₽.

Средняя численность работников — до 130 человек.

Налоговые ставки

Предусмотрены два базовых варианта:

6% — объект налогообложения «Доходы».

15% — объект «Доходы минус расходы», при этом действует минимальный налог 1% от выручки.

Кроме того, субъекты РФ могут устанавливать пониженные ставки: до 1% по объекту «Доходы» и до 5% по объекту «Доходы минус расходы». С 2026 года регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН только для отдельных видов деятельности из Перечня, утверждённого Правительством РФ. При этом в Перечень включены практически все коды ОКВЭД, кроме видов деятельности, для которых применение УСН запрещено Налоговым кодексом.

Основные изменения

НДС для упрощенцев : теперь налогоплательщики на УСН признаются плательщиками НДС при превышении дохода 20 млн ₽. При этом можно выбрать пониженные ставки без права на вычет: 5% (при доходе до 250 млн ₽) или 7% (при доходе от 250 млн до 490,5 млн ₽), либо применять стандартную ставку 22% с правом на вычет входного НДС.

Расширение учёта расходов: для режима «Доходы минус расходы» перечень учитываемых расходов становится открытым. Это означает, что можно учитывать любые экономически обоснованные затраты, связанные с деятельностью бизнеса, кроме расходов, которые прямо запрещены : для режима «Доходы минус расходы» перечень учитываемых расходов становится открытым. Это означает, что можно учитывать любые экономически обоснованные затраты, связанные с деятельностью бизнеса, кроме расходов, которые прямо запрещены ст. 270 НК РФ

Порог доходов, при превышении которого налогоплательщики на УСН обязаны платить НДС, сохранён на уровне 20 млн ₽ до конца 2029 года. Соответствующие изменения внесены в ст. 145 НК РФ.

ВАЖНО Освобождение от НДС теряется при превышении установленного лимита.

Отчётные сроки сдачи декларации по УСН

Согласно правилам Налогового кодекса, дедлайн по подаче деклараций УСН за 2026 год, с учётом переносов из-за выходных:

для индивидуальных предпринимателей — 26 апреля;

для организаций — 25 марта.

Если ИП или компания добровольно перешли на другую систему налогообложения, декларацию нужно подать в общие сроки.

Если ИП или компания утратили право на УСН или прекратили деятельность, декларацию нужно подать до 25-го числа месяца, следующего за кварталом после отказа от упрощёнки.

ПРИМЕР У ИП Одиночкиной уволилась единственная сотрудница — бухгалтер Клавдия, и женщина решила перейти на самозанятость. Она направила в ФНС уведомление 10 января 2026 года. А декларацию по УСН ей нужно сдать в общие сроки, то есть до 25 апреля 2027 года.

Какие предусмотрены штрафы, если не сдать декларацию в срок

Если не сдать отчётность вовремя, предусмотрен штраф. За каждый месяц просрочки, пусть даже он неполный, придётся заплатить 5% от суммы налогов и взносов по декларации. Верхний лимит штрафа — 30% от суммы налога, а нижний — 1 000 ₽.

ФНС имеет право заблокировать расчётные счета налогоплательщиков, если они просрочили подачу документов на 20 дней и более.

В каком виде сдаётся декларация по УСН

Можно направить отчётность в налоговый орган следующими способами:

В электронном виде — через оператора ЭДО или сервисы ФНС. Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись. ИП или компания могут сдать отчётность через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде» на сайте ФНС или через личный кабинет налогоплательщика. Подключение к ЭДО с контрагентами для этого не требуется.

В бумажном виде в территориальный офис ФНС: по почте, через представителя по доверенности или лично ИП, руководителем компании.

Если среднесписочная численность работников превышает 100 человек, то отчётность нужно подавать только электронно.

Бланк декларации по УСН

Форма КНД 1152017 состоит из титульного листа, где указываются данные ИП или компании, и нескольких разделов.

В разделе 1 указывают информацию о сумме авансовых платежей и налогах к уплате или уменьшению. Предприниматели на УСН «Доходы» используют раздел 1.1, а плательщики УСН «Доходы минус расходы» — раздел 1.2.

В разделе 2.1.1 — информация о доходах, налоговых ставках, уплаченных страховых взносах и больничных пособиях для плательщиков УСН «Доходы»; в разделе 2.2 — аналогичная информация для плательщиков УСН «Доходы минус расходы».

Раздел 2.1.2 посвящён расчёту суммы торгового сбора и уменьшению налога для тех, кто его платил и использует УСН «Доходы».

В разделе 3 содержится отчёт о целевом финансировании, целевых и благотворительных поступлениях, их использовании. Его заполняют только те ИП и организации, для которых это актуально, остальные могут оставить раздел пустым.

В разделе 4 указывают информацию о расходах бизнеса на контрольно-кассовую технику . Его заполняют только ИП и компании из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, имеющие право на налоговый вычет на приобретение кассы. Предприниматели из других регионов могут оставить раздел пустым.

Правила заполнения титульного листа

Впишите ИНН индивидуального предпринимателя или компании в верхнюю часть бланка. Для организации заполните КПП.

Поле «Налогоплательщик»:

ФИО ИП или полное название организации.

Поле «Номер корректировки»:

Если подаёте декларацию в первый раз за прошедший период — 0.

Если исправляете допущенную ошибку и подаёте уточнённую декларацию в первый раз — 1. В дальнейшем номер корректировки соответствует номеру подачи.

Поле «Код налогового периода»:

Если заполняете отчётность за прошедший календарный год — 34.

Если подаёте декларацию перед ликвидацией или реорганизацией компании или закрытием ИП — 50.

Если подаёте декларацию перед сменой режима налогообложения — 95.

Если подаёте декларацию перед завершением предпринимательской деятельности — 96.

Поле «Отчётный год»:

Нужно прописать год, за который вы направляете документ.

Если речь идёт о ежегодной отчётности, впишите номер прошедшего года, например 2025.

Если планируете сменить систему налогообложения, реорганизовать или закрыть ИП или компанию, впишите номер текущего года. На момент написания статьи — 2026.

Поле «Код налогового органа»:

Укажите код инспекции, в которую вы будете подавать документ, — по адресу регистрации ИП или компании. Узнать код своего налогового органа можно на сайте ФНС.

Поле «По месту нахождения»:

120 — для ИП;

210 — для организации;

215 — для компании-правопреемника при реорганизации.

Поле «Объект налогообложения»:

1 — для УСН «Доходы»;

2 — для УСН «Доходы минус расходы».

Поле «Форма реорганизации»:

Если подаёте ежегодную декларацию или меняете систему налогообложения, оставьте поле пустым.

Если закрываете бизнес, используйте код 0.

Если планируете реорганизовать компанию, поставьте код нужной формы реорганизации и впишите ИНН и КПП новой компании в соответствующее поле. Укажите номер контактного телефона полностью, со всеми кодами, не используя пробелы, скобки, дефисы и тире.

В соответствующих полях укажите количество заполненных страниц и прилагаемых документов. Прилагаемые документы — это доверенность представителя или документ, подтверждающий полномочия сотрудника компании, который подаёт декларацию.

Поле «Налогоплательщик/представитель налогоплательщика»:

Если ИП или руководитель организации подаёт бумаги самостоятельно — 1.

Если документы подаёт представитель по доверенности — 2.

Подающий отчётность ставит свои ФИО и подпись в соответствующих полях.

Дату указывают на момент подписания декларации.

Представителю также необходимо указать наименование, дату и номер документа, который подтверждает его полномочия — например, доверенность от 01.04.2026 №АА 123456. Для электронной доверенности — указывают её GUID.

В раздел, который заполняет работник налогового органа, ничего вписывать нельзя.

Экспертное мнение При заполнении декларации по УСН важно не только правильно рассчитать налог, но и проверить все показатели: доходы, расходы, страховые взносы и авансовые платежи. На практике большинство ошибок возникает из‑за пропущенных операций или неверного переноса данных между разделами декларации. Чтобы снизить риск ошибок и не пропустить сроки сдачи отчётности, предпринимателям удобно использовать специализированные сервисы.

Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк автоматически рассчитывает налоги и взносы, формирует декларации по УСН, напоминает о важных сроках и помогает своевременно отправлять отчётность в ФНС. Это особенно полезно для ИП, которые хотят вести учёт самостоятельно без погружения в сложные бухгалтерские расчёты.

Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн бухгалтерии от Точка Банка

Заполнение декларации по УСН «Доходы»

Начинать заполнение формы рекомендуется с раздела 2.1.1 — в нём рассчитывается сумма налога без учёта вычетов. Затем, при необходимости, следует перейти к разделу 2.1.2, который заполняется в случае уплаты индивидуальным предпринимателем или организацией торгового сбора.

Полученные значения понадобятся для расчётов в разделе 1.1 формы.

Как заполнить раздел 2.1.1 декларации

Графа 102 — если ИП или компания в течение года платили вознаграждение физлицам, нужно поставить цифру 1. Если сотрудников у ИП нет и не было — цифру 2.

В графах 110–113 нужно указать суммы дохода бизнеса:

за первый квартал 2026 года;

первое полугодие 2026 года;

первые девять месяцев 2026 года;

весь 2026 год.

В графах 120–123 — размер налоговой ставки, действовавшей для ИП или компании в каждый из кварталов года. По умолчанию она равна 6%, однако регионы РФ имеют право снижать размер ставки.

Если по региональному закону ИП или компания имеют право на пониженную ставку, в графе 124 необходимо оставить ссылку на нужное положение законодательства. Эта графа разделена знаком слеш (/) на две части.

Графы 130–133 — в них пишут размер авансового налога, который придётся заплатить, но пока без учёта налоговых вычетов, речь о которых пойдёт в следующем разделе.

Если ставка налога не менялась, нужно домножить на неё значения доходов компании в графах 110–113 и получившиеся значения последовательно вписать в графы 130–133.

Если ставка налога менялась, то доход каждого квартала умножают на ставку за этот квартал. А затем добавляют сумму налога за прошлые кварталы года.

В графах 140–143 за каждый квартал указывают суммы страховых взносов, расходы по выплатам больничных и взносов по договорам добровольного личного страхования. Для простоты будем называть этот показатель страховыми взносами. Он важен, потому что на его величину сумму налога к уплате можно уменьшить.

Как заполнить раздел 2.1.2 декларации

Этот раздел нужно заполнять, только если предприниматель или организация платят торговый сбор.

Графы 110–113, 130–133 и 140–143 — в этом разделе дублируют графы с теми же номерами из раздела 2.1.1. Нужно просто перенести данные о сумме доходов, размерах авансового налогового платежа и страховых взносов.

Графы 150–153 — сумма уплаченного торгового сбора за первые 3, 6, 9 месяцев и за весь год.

Графы 160–163 — разница между налогом и страховыми взносами за период с уплаченным торговым сбором за этот же временной промежуток.

Если торговый сбор оказался меньше, чем разница между налогами и взносами, то налог можно уменьшить на сумму торгового сбора. Тогда в графу вписывают размер торгового сбора.

Если торговый сбор оказался выше, чем налог — взносы, то налог уменьшается до 0 — он полностью перекрыт сбором. В этом случае в графу вписывают величину налога, уменьшенного на величину страховых взносов.

Как заполнить раздел 1.1 декларации

В этом разделе есть два типа строк.

Коды ОКТМО — это номера, присвоенные муниципальным образованиям. Их можно посмотреть на сайте ФИАС

— Если адрес регистрации ИП или компании на протяжении года не менялся, то достаточно заполнить графу 010, а графы 030, 060 и 090 можно оставить пустыми.

— Если компания или ИП переезжали, придётся заполнить все четыре графы. Указывают код ОКТМО, который действовал на момент крайнего срока уплаты аванса за три, шесть и девять месяцев — 28 апреля, июля и октября.

Суммы авансовых налоговых платежей за каждый из кварталов 2026 года. Это графы 020, 040, 070 и 080. Чтобы их рассчитать, из суммы налога за период времени вычитают:

— страховые взносы;

— размер торгового сбора, если бизнес его платит;

— расходы на ККТ, если бизнес зарегистрирован в регионе, где можно включить их в налоговый вычет.

Как найти сумму авансового платежа за первый квартал (графа 020): нужно вычесть из рассчитанного в разделе 2.1.1 аванса за квартал (графа 130 раздела 2.1.1) сумму налогового вычета, в которую входят страховые взносы (графа 140), показатель из графы 160 раздела 2.1.2 и расходы на ККТ за этот квартал, если в вашем регионе есть такое право.

Если значение получилось отрицательным, поставьте в графе 020 прочерк.

Как найти сумму второго авансового платежа (графа 040): нужно вычесть из суммы аванса за первые два квартала (графа 131) авансовый платёж за первый квартал (графа 020), сумму страховых взносов за полугодие (графа 141), показатель из графы 161 раздела 2.1.2 и расходы на ККТ за полгода, если в вашем регионе есть такое право.

Если значение получилось отрицательным, в графе 040 поставьте прочерк, а само отрицательное значение уже без знака минус запишите в графу 050 — там указывают сумму платежа к возврату.

Как найти сумму третьего авансового платежа (графа 070): нужно из суммы аванса за первые три квартала (графа 132) вычесть сумму взносов за этот период (графа 142), показатель графы 162, расходы на ККТ за девять месяцев, если в вашем регионе есть такое право, и авансовые платежи за первые два квартала (графы 020, 040 или 050 — но последнюю надо прибавить, а не вычесть).

Если значение получилось отрицательным, в графе 070 поставьте прочерк, а равное по модулю положительное число запишите в графу 080 — там указывают сумму платежа к возврату.

В графу 101 впишите сумму платежей по патенту, если ИП сочетает УСН и ПСН. Так как налог по патенту считается уплаченным, его можно вычесть из суммы налога за год.

Наконец, можно рассчитать сумму платежа за год. Механика действий такая же, как при заполнении граф 040 и 070: из аванса по графе 133 нужно вычесть страховые взносы (графа 143), показатель графы 163, расходы на ККТ за год, если в вашем регионе есть такое право, и авансовые платежи за первые девять месяцев (графы 020, 040 и 070).

Если в графах 040 и/или 070 стоит отрицательное значение, вместо вычитания прибавьте показатель граф 050 и/или 080. Наконец, если заполнена графа 101, её тоже нужно вычесть.

Если итоговое значение получилось положительным, его вписывают в графу 100, если отрицательным, то без знака минус в графу 110, где указывается сумма налога к возврату.

Заполнение декларации по УСН «Доходы минус расходы»

Начинайте заполнение не с начала, а с раздела 2.2.

Как заполнить раздел 2.2 декларации

В графах «сумма полученного дохода» (210–213) нужно последовательно указать суммы:

за первые три месяца;

первое полугодие;

первые девять месяцев;

прошедший год.

В графах «сумма произведённых расходов» (220–223) — последовательно указывают суммы расходов за три, шесть, девять месяцев и за год. В них можно включить только те расходы, которые обоснованы с точки зрения экономии, подтверждены документально и входят в Перечень статьи 346.16 Налогового кодекса РФ.

Если до 2026 года ИП или компания были убыточными, это можно указать в графе 230, тем самым перенося прошлые убытки в настоящий момент. Это поможет уменьшить налоговую базу.

ПРИМЕР В 2026 году стартап ООО «Миллионер» впервые получил прибыль 10 млн ₽. Но убыток прошлого года в размере 32 млн ₽ покрыть не удалось. Заполняя декларацию, директор перевёл 5 млн ₽ из убытка прошлого года на текущий период, чтобы снизить налоговую базу. Теперь вместо 0,15 × 10 000 000 = 1 500 000 ₽ налога нужно заплатить вдвое меньше — 750 000 ₽.



Важно: При расчёте налога по УСН «Доходы минус расходы» убытки прошлых лет можно учитывать в порядке, установленном п. 7 ст. 346.18 НК РФ. Сумму убытка можно перенести на будущие налоговые периоды и уменьшать на неё налоговую базу без ограничения в 50%.

Разница между доходами и расходами составляет налоговую базу.

Посчитайте разницу между значениями граф 210 и 220. Если период был прибыльным, впишите размер прибыли в графу 240. Если убыток за первые три месяца превысил выручку, поставьте в графе 240 прочерк и укажите размер убытка в графе 250.

Посчитайте разницу между значениями граф 211 и 221. Если период был прибыльным, впишите размер прибыли в графу 241. Если убыток за первые полгода превысил выручку, поставьте в графе 241 прочерк и укажите размер убытка в графе 251.

Посчитайте разницу между значениями граф 212 и 222. Если период был прибыльным, впишите размер прибыли в графу 242. Если убыток за первые три месяца превысил выручку, поставьте в графе 242 прочерк и укажите размер убытка в графе 252.

Если вы переносите на отчётный период убытки прошлых лет, а год вышел прибыльным, то из значения графы 213 вычтите значение графы 223 и значение графы 230. Впишите получившееся значение в графу 243.

Если год вышел убыточным, то разницу между суммами в графах 213 и 223 внесите в графу 253.

В графах 260–263 прописывают размер налоговой ставки, действовавшей в каждый из кварталов года. По умолчанию она равна 15%, однако регионы РФ имеют право снижать размер ставки.

Если у вас региональная пониженная ставка, в графе 264 поставьте ссылку на нужное положение законодательства. Эта графа разделена знаком слеш (/) на две части.

— В первой — код одного из оснований для применения пониженной ставки.

— Во второй — статья, пункт и подпункт регионального закона о введении пониженной ставки. Всего во второй части графы 12 клеток, по четыре отведены на статью, пункт и подпункт. Если часть клеток осталась пустой, впишите в них нули.

Дальше нужно заполнить графы 270–273 — в них указывают сумму налога за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.

— Если ставка налога не менялась, можно последовательно умножить значения граф 240–243 на размер ставки.

— Если ставка налога менялась, нужно разницу между доходами и расходами за каждый из кварталов умножить на процентную ставку квартала. А затем прибавить рассчитанную часть налога за прошлые периоды.

— Если какой-то из периодов (три, шесть, девять месяцев) был убыточным, не рассчитывайте для него сумму налога и ставьте прочерк.

Важно: если год вышел убыточным или величина прибыли составила менее 1% от всех доходов, минимальный налог заплатить всё равно придётся. Он будет равен 1% от всех доходов, которые получили ИП или компания за год. В этом случае впишите в графу 280 значение графы 213, делённое на 100.

Как заполнить раздел 1.2 декларации

В графах 010, 030, 060 и 090 нужно указать коды ОКТМО. Это номера, присвоенные муниципальным образованиям. Их можно посмотреть на сайте Федеральной информационной адресной системы.

— Если адрес регистрации ИП или компании на протяжении года не менялся, то достаточно заполнить графу 010, а графы 030, 060 и 090 можно оставить пустыми.

— Если компания или ИП переезжали, придётся заполнить все четыре графы.

Важно: нужно указывать код ОКТМО, который действовал на момент крайнего срока уплаты аванса за три, шесть и девять месяцев — 28 апреля, июля и октября.

В графе 020 укажите сумму авансового платежа за первые три месяца. Сюда нужно перенести значение графы 270. Если в графе 270 стоит прочерк, а первые три месяца года были убыточными, также ставьте прочерк.

В графе 040 укажите сумму авансового платежа за второй квартал. Для её расчёта из значения графы 271 нужно вычесть значение графы 020 (270). Если получилось отрицательное значение, в графе 040 поставьте прочерк, а отрицательное число занесите в графу 050 без знака минус.

В графе 070 укажите сумму авансового платежа за третий квартал. Для её расчёта из значения графы 272 вычтите значение граф 020 и 040. Если в графе 040 стоит прочерк, то вместо вычитания прибавьте значение графы 050. Если получилось отрицательное значение, в графе 070 поставьте прочерк, а отрицательное число занесите в графу 080 без знака минус.

В графу 101 впишите сумму платежей по патенту, если ИП сочетает УСН и ПСН. Так как налог по патенту считается уплаченным, его можно вычесть из суммы налога за год.

В графе 100 укажите размер налога к доплате за последний квартал. Из значения графы 273 вычтите значения граф 020, 040, 070 и 101. Если стоят прочерки, прибавьте значения граф 050 и 080. Если получилось положительное число, внесите его в графу 100. Если получилось отрицательное, запишите его в графу 110 без минуса — это будет налог к уменьшению.

Графу 120 нужно заполнять только если значение графы 280 (минимальный налог) превысило значение графы 273 или в графе 273 стоит прочерк. Тогда из минимального налога нужно вычесть значения граф 020, 040, 070 и 101. А если в графах 040 и 070 стоит прочерк, то прибавьте значения граф 050 и 080.

Заполнение раздела 3 декларации по УСН

Этот раздел заполняют только те, кто получал благотворительные пожертвования, инвестиции, субсидии и гранты. Остальные могут его пропустить.

Раздел заполняют в форме таблицы и для каждого поступления указывают несколько параметров:

Код вида поступления. Указывается в первом столбце.

Дата поступления денег на счёт ИП либо организации или дата получения имущества, работ или услуг. Указывается во втором столбце в поле сверху.

Срок использования денег, вещей, работ или услуг. Указывается во втором столбце в поле снизу.

Стоимость полученных благ. Указывается в третьем столбце в поле сверху.

Стоимость средств, срок использования которых ещё не истёк. Указывается в третьем столбце в поле снизу.

Стоимость средств, использованных по назначению в установленный срок. Указывается в четвёртом столбце в поле сверху.

Стоимость средств, использованных не по назначению или за пределами установленного срока. Указывается в четвёртом столбце в поле снизу.

Показатели из третьего и четвёртого столбцов нужно сложить и вписать полученную сумму в графу «Итого по отчёту».

Заполнение раздела 4 декларации по УСН

Этот раздел заполняют только ИП и организации из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые используют ККТ. Остальным раздел можно пропустить.

В графе 010 укажите модель контрольно-кассовой техники.

В графу 020 впишите её заводской номер, а в графу 030 — номер, который был присвоен вашему экземпляру при регистрации в налоговом органе.

В графе 040 запишите дату регистрации ККТ в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В графу 050 впишите общие расходы на ККТ. Сюда входят затраты на покупку кассового аппарата, фискального накопителя, программного обеспечения, настройку ККТ. Максимальная сумма, которую можно вписать, — 28 000 ₽, даже если по факту ваши траты были больше.

Осталось заполнить графы 061–063. Затраты за первые 3, 6, 9 и 12 месяцев нужно сравнить с показателем авансового платежа, из которого вычли страховые взносы и торговый сбор (для плательщиков по УСН «Доходы») или с исчисленным налогом (для плательщиков по УСН «Доходы минус расходы»).

— Если расходы на ККТ за каждый из периодов оказались меньше, то в соответствующей графе укажите их объём.

— Если расходы на ККТ превысили платёж за 3, 6, 9 или 12 месяцев с учётом других вычетов, укажите сумму этого платежа — это будет значить, что расходы на ККТ снижают размер платежа до нуля.

Нулевая отчётность

Даже если бизнес не работал в течение 2026 года, сдавать отчётность всё равно придётся.

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в рамках законопроекта №1215257-8, отменяющие штрафы за несвоевременную подачу нулевых деклараций.

После вступления изменений в силу компании и индивидуальные предприниматели больше не привлекаются к ответственности за несдачу нулевой декларации.

Однако обязанность по её представлению сохраняется. Если отчётность не будет подана в установленный срок, налоговая инспекция может заблокировать банковские счета через 20 рабочих дней после его истечения.

Нулевая декларация заполняется почти так же, как и обычная: