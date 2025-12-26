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Автор

Константин Киммериец

Предприниматель на маркетплейсах с 2019 года

— Наставник продавцов и менеджеров
— Помог более 1 000 учеников запустить магазины, которые делают 10% от всех продаж Магнит Маркета.

Статьи автора

Всего 1 статья
26 ДЕКАБРЯ 2025
6439
Как начать работать на Магнит Маркете

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