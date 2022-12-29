Предприниматель на маркетплейсах с 2019 года

У крупнейшего российского ретейлера «Магнит» появился собственный маркетплейс Магнит Маркет. Там низкая конкуренция между селлерами и самые выгодные комиссии среди всех маркетплейсов России: есть только комиссия с продажи и никаких скрытых платежей вроде доставки до клиента, эквайринга, платных возвратов.

Точка Банк разобрался, чем он отличается от других площадок, и подготовил инструкцию по запуску продаж.

Коротко После этого нужно активировать магазин через поддержку — без этого блок с созданием накладных для отправки товара на склад не будет активен.

Чтобы начать продавать на Магнит Маркете, зарегистрируйтесь на площадке, укажите данные бизнеса и создайте магазин. Добавьте товары, выберите модель работы — FBO или FBS — и подключите логистику.

Обзор маркетплейса Магнит Маркет

Главная страница Магнит Маркета

«Магнит» создал собственный маркетплейс, чтобы поддержать офлайн-бизнес. Идея в том, чтобы предоставить пользователям больше выбора: вместо полки с товарами в магазине предложить бесконечную полку в формате маркетплейса.

Новый игрок на рынке маркетплейсов

Команда «Магнита» решила не создавать площадку с нуля, потому что это долго. В конце 2023 года розничная сеть купила маркетплейс KazanExpress, чтобы на его базе запустить Магнит Маркет.

Летом 2024 года ребрендинг завершился, но интеграция длится до сих пор: команда переписывает внутренний код «КазаньЭкспресс» для корректной работы в системе Магнита, но иногда ещё бывают сбои.

Особенности и преимущества платформы

Магнит Маркет — новый, но перспективный сервис. Почему на нём стоит развивать бизнес:

Потенциал. Магнит Маркет имеет потенциал к росту, потому что у сети есть огромное количество своих физических точек, около 40 тысяч по всей России: Магнит Косметикс, Магнит Продукты, Магнит Аптеки. И если их все подключить, то количество ПВЗ значительно превысит количество ПВЗ ВБ и Ozon.

Широкий территориальный охват. Магазины «Магнита» уже есть в 67 регионах России. Согласно стратегии развития, в части из них установят зоны выдачи. По прогнозам, пунктов выдачи будет более 28 000. Так получать заказы будет очень удобно: потребители забирают посылки, когда идут за продуктами — это обеспечивает Магнит Маркету широкий охват. В то же время есть и минус: примерочных нет, поэтому покупка одежды может доставлять трудности.

Кроме того, пункты выдачи есть в круглосуточных магазинах, то есть получить заказ можно в любое время. Это весомое конкурентное преимущество.

Узнаваемость. Аудитория «Магнита» составляет более 22 миллионов уникальных пользователей. Это даёт возможность площадке не конкурировать с Wildberries и Ozon, а ориентироваться только на свою клиентскую базу.

Кто может стать продавцом на Магнит Маркете

В отличие от Wildberries у Магнит Маркета бесплатная регистрация.

Требования к селлерам

Вход на площадку разрешён юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Главное, чтобы бизнес был зарегистрирован в России.

Самозанятые могут продавать только товары собственного производства. Это ограничение не маркетплейса, а налогового режима. На НПД нельзя перепродавать чужие товары, товары с обязательной маркировкой и сертификацией.

По некоторым категориям товаров «Магнит» работает с официальными дилерами и производителями крупных брендов. Для этого подписывают договор поставки.

Выбор товаров для продажи

Чтобы успешно продавать на маркетплейсе, нужно определиться с нишей. Следуйте инструкции от Точка Банка.

Популярные товары на платформе

На сайте торгуют товарами из разных категорий. Вот самые популярные:

электроника : смартфоны, компьютеры, принтеры, часы, будильники, фото- и видеокамеры;

продукты питания, но их продаёт только Магнит : макароны, крупы, масла, мука, сладости, попкорн, снеки, чипсы, сухарики, чай, кофе, орехи, детское питание, вода, молочные продукты;

бытовая техника : вентиляторы, кондиционеры, пылесосы, утюги, духовые шкафы, посудомоечные и стиральные машины, фены, напольные весы, блендеры;

красота : косметика, эфирные масла, патчи, скрабы, лаки для ногтей, духи, массажёры для лица и тела, краски для волос;

товары для дома : посуда, столовые приборы, чайники, вешалки, горшки для растений, одеяла, подушки, полотенца, вазы, кресла, кровати, матрасы;

бытовая химия и личная гигиена : ватные палочки и диски, дезодоранты, порошки для посудомоек и стиральных машин, чистящие средства, мыло, зубные пасты и щётки, гели и пены для бритья;

автотовары: запчасти для техобслуживания, технические жидкости (антифризы, тормозные жидкости), шины и диски, автомагнитолы, экипировка для мотоциклистов, аккумуляторные батареи, автохимия.

Широкий ассортимент на Магнит Маркете: книги, канцтовары, детские товары, одежда, обувь

Продавцам запрещено продавать некоторые категории товаров. Полный список выложен на сайте. Вот основные:

продукты питания и напитки;

реплики;

лекарства для людей и животных;

пиротехника;

живые растения и животные;

табачная продукция и вейпы;

изделия из драгоценных камней и другие.

Как выбрать товары для успешных продаж

Если вы продавец и хотите выйти на площадку, подберите товары на продажу по этой инструкции:

1. Проанализируйте тренды и спрос. Подсмотрите популярные запросы на главной странице маркетплейса, а также через Яндекс Вордстат и Google Trends. Следить за трендами удобно через Pinterest, TikTok, зарубежные площадки Amazon и 1688. Конкуренция в популярных нишах высока — постарайтесь найти категорию с дефицитом товаров.

Но стоит учитывать, что большинство товаров на ММ имеют низкий чек. Здесь продаются не те же самые товары, что на ВБ и Ozon. Нужно понимать, что на площадке своя аудитория — та, которая раньше заказывала на «КазаньЭкспресс».

В разделе «Рекомендуем» можно посмотреть, какие товары покупают чаще всего

2. Проанализируйте конкурентов в категории. Узнайте их сильные и слабые стороны — прочитайте описание товаров, изучите фотографии и отзывы. Придумайте, как выделиться на их фоне.

3. Рассчитайте маржинальность, то есть прибыль с каждой продажи после вычета всех расходов. Найдите поставщиков и вычтите из закупочной цены комиссию маркетплейса и дополнительные расходы, например рекламный бюджет. Маржинальность должна быть не менее 30–40%.

4. Сформулируйте УТП — уникальное торговое предложение. Это может быть необычная упаковка или особенность товара, которая выделит его среди аналогичных.

5. Оцените долгосрочный потенциал ниши. Некоторые ниши приносят стабильный доход круглый год. Другие же пользуются популярностью в определённый сезон, например новогодние украшения или купальники.

Для анализа ниши и конкурентов используйте специальные сервисы аналитики, например MarketDB. Он платный, но предоставляет бесплатный доступ на несколько дней. Через него можно узнать сумму продаж каждой карточки.

Условия сотрудничества с Магнит Маркетом

На старте интернет-магазин работал с продавцами только по модели FBO. Сейчас запустили тестирование модели FBS.

Расскажем, какие условия сотрудничества предлагают продавцам по каждой из моделей.

Схемы работы и документы для подключения

Модель работы. Маркетплейс сотрудничает с селлерами по моделям FBO и FBS.

Схема работы Суть Ограничения FBO Продавец доставляет товар на склад. Маркетплейс отвечает за его хранение, сборку и доставку до клиента Не принимают дешёвые и объёмные товары, которые занимают много места: мягкие игрушки, пуфики, подушки, воду, антифриз и другие жидкости до 5 литров, дрова и уголь, шарики для сухих бассейнов FBS Продавец связывает свой склад с пунктом отгрузки. Когда поступает заказ, он собирает его за 24–72 часа и отвозит в пункт отгрузки Сейчас заявки на работу по модели FBS рассматривают в индивидуальном порядке. В будущем все инструменты добавят в личный кабинет продавца



Комиссии. Размер комиссии зависит от конечной категории товара. Актуальные тарифы можно скачать на сайте seller-manual.mm.ru — они одинаковы для FBO и FBS.

ПРИМЕР — Минимальная комиссия 2% действует для игровых приставок Playstation. — Комиссия 4% — для гладильных систем и прессов. — Вознаграждение в размере 5% площадка берёт за продажу приставок Nintendo и виниловых проигрывателей. — Максимальная комиссия 45% действует для запчастей для планшетов и электронных книг.

В отличие от Wildberries, Ozon и других маркетплейсов в комиссию Магнит Маркета входят издержки: вознаграждение за продажу, утилизацию, логистику, доставку и кассовое обслуживание. То есть оплачивать отдельно приёмку на складе не потребуется. Но если товар по FBO пролежит на складе больше 200 дней, маркетплейс возьмёт плату за хранение.



Дополнительные услуги. Некоторые услуги продавцам предоставляют платно. Например, сразу после приёмки товары можно отправить в фотостудию — она достаточно хорошая и недорогая. Готовые фотографии подходят для последующей обработки в нейросетях для создания необходимого фона.

Обраотка фото: до и после

Также команде Маркета можно поручить сортировку, упаковку и маркировку. Ещё можно пройти обучение на очном курсе для продавцов и нанять персонального менеджера.

ЭДО. Подключать электронный документооборот необязательно, но площадка рекомендует это сделать. ЭДО понадобится для подписания универсальных передаточных документов, актов приёмки и расхождения.

Магнит Маркет работает с системой «Контур Диадок». Платный тариф подключать не нужно, так как приём документов работает и в бесплатной версии, а исходящие документы селлерам отправлять не нужно. Если вы уже работаете в другой системе, например ЭДО от Точка Банк, можно подключить роуминг.

Ещё для работы понадобится Онлайн-Бухгалтерия от Точка Банк — для того, чтобы ежемесячно вносить отчёты агента.

Вывод денежных средств. Баланс отображается в режиме реального времени в личном кабинете продавца. Между оформлением заказа и его получением в ПВЗ проходит в среднем 41 час. После этого деньги неделю лежат замороженными на счёте на случай возврата клиента. Когда они размораживаются, их можно вывести — сумма поступит на расчётный счёт через две недели или через 16 дней с учётом выходных. Минимальная сумма вывода — 1 000 ₽. Таким образом, после продажи магазин получает деньги через 22-25 дней.

Регистрация и настройка магазина

Чтобы начать бизнес, нужно пройти регистрацию и выполнить вход в личный кабинет продавца. Публикуем инструкцию.

Пошаговая инструкция по регистрации

Перейдите на сайт и приступите к регистрации.

1. Введите номер телефона и электронную почту, придумайте пароль. Если вы уже прошли регистрацию как покупатель, просто войдите в аккаунт. Если не получается, напишите в поддержку, чтобы вам открыли доступ, — такие ошибки инога случаются.

Страница регистрации на Магнит Маркете

2. Заполните раздел «Личные данные». Укажите ФИО, дату рождения и данные близкого человека на случай экстренной связи.

Форма для заполнения личных данных

3. Введите данные о бизнесе и загрузите документы.

Для юридических лиц : ИНН, расчётные счета, решение о назначении директора, устав, лист записи ЕГРЮЛ. Вместо последнего подойдут уведомление о постановке на налоговый учёт или свидетельство о регистрации юридического лица.

Для индивидуальных предпринимателей : любой документ — уведомление о постановке на налоговый учёт, свидетельство о регистрации ИП или лист записи ЕГРИП.

Для самозанятых документы не нужны.

Форма для заполнения данных о юрлице

4. Отправьте заявку. Её проверят в течение суток. На почту придёт письмо с результатами.

5. Если регистрация прошла успешно и вы вошли в личный кабинет, приступите к созданию магазина. Найдите этот раздел в левой части экрана. Укажите название магазина, короткое обозначение для внутреннего управления складом, описание и адрес страницы магазина на домене Магнит Маркета.

Если планируете продавать разные категории товаров, создайте несколько магазинов — их количество не ограничено. Например, чтобы в одном была только косметика, а в другом — смартфоны. Так будет проще определить образ бренда.

Но нужно помнить, что в будущем это может повлечь за собой некоторые трудности. Так, придётся делить поставки для каждого отдельного магазина: все товары одного магазина нужно будет грузить в одну коробку для отправки на склад, даже если товары отличаются.

6. Загрузите логотип и баннер для главной страницы. Рекомендуемый размер баннера — 1240×200 пикселей. Это можно сделать во вкладке «Оформление».

Настройка каталога товаров

К созданию каталога товаров можно приступить сразу после регистрации и входа в личный кабинет. Следуйте инструкции.

Пример заполненного каталога

1. Выберите магазин, в котором хотите создать каталог.

2. Зайдите в раздел «Товары» в левой части экрана.

3. Нажмите на кнопку «Создать товар». Это можно сделать вручную или через файл-шаблон. Если хотите создать несколько карточек, выбирайте второй вариант: скачайте шаблон, заполните его и загрузите обратно.

Если ваши товары уже есть на другом маркетплейсе, их можно быстро перенести. Для этого выберите вариант «Загрузить с другой площадки».

4. Заполните все поля с характеристиками. Есть семь обязательных: категория товара, название товара, НДС, SKU, краткое описание товара, главное описание товара и минимум одно фото.

Для начала карточку можно заполнить минимально и дозаполнить её позже. Будьте внимательны при определении категории — её нельзя изменить после сохранения карточки.

Ещё особое внимание обращайте на название, так как оно в первую очередь влияет на то, увидят ли товар покупатели. Остальные блоки в заполнении карточки не ранжируются внутренней системой Магнит Маркета.

5. Загрузите фотографии до 5 МБ в формате PNG, JPEG, JPG или WEBP. Прикрепить их можно только к характеристике «Цвет».

6. Загрузите видео в формате MP4, размером до 10 МБ. Оно должно быть без звука, а в кадре не должно быть логотипов, надписей и эмодзи.

7. По желанию загрузите обзор 360°. Его можно сделать самостоятельно или платно, воспользовавшись услугами фотостудии. Обзор отображается не во всех версиях приложения, но всегда отображается с компьютера.

Рекомендации по заполнению карточки

1. Сделайте качественные фотографии и покажите товар с разных ракурсов.

2. Создайте инфографику, которая расскажет о преимуществах товара.

3. Заполните все поля с характеристиками. Так карточка попадёт в нужные категорию и запросы.

4. Используйте в названии, описании и характеристиках ключевые слова. Их можно подобрать с помощью Яндекс Вордстат.

5. Не используйте много синонимов. Поисковик Магнит Маркета анализирует поисковые запросы и показывает карточки, которые могут быть интересны пользователю. Например, по запросу «умные часы» показывает товары с названиями «фитнес-браслет», «смарт-часы», «smart watch», «фитнес-часы».

6. В описании расскажите о свойствах товара, для чего он нужен и как его использовать. Используйте форматирование, чтобы структурировать текст.

7. Нажмите на кнопку «Далее».

8. На второй странице создайте SKU — идентификатор товара. Для каждой позиции он будет уникальным.

9. Добавьте Seller SKU ID — идентификатор товара в системе продавца.

10. Сгенерируйте уникальный штрихкод для каждого вида товара или добавьте уже существующий, если он не занят другим товаром или селлером. Нанесите его перед отгрузкой на склад.

11. Укажите цену товара и сумму скидки. Комиссия Магнит Маркета рассчитается автоматически. Вы увидите прибыль с продажи каждой единицы товара.

Обычно когда у продавцов остаётся последняя единица товара, они намеренно повышают стоимость, ориентируясь на правила ранжирования других площадок. На Магнит Маркете этого делать не нужно. Алгоритмы устроены так, что повышение цены наоборот снижает позиции карточки в выдаче.

12. Укажите вес и габариты товара в упаковке.

13. Нажмите на кнопку «Продолжить».

14. Для некоторых категорий товаров есть фильтры по ключевым словам. Заполните характеристики, которые предлагает система. Например, «Назначение подарка», «Повод» и «Возраст ребёнка» — это поможет пользователям быстрее найти и купить ваш товар.

Так выглядит заполненная товарная карточка

Продвижение товаров на Магнит Маркете

Продавцы могут использовать внутренние инструменты продвижения. Они бывают платными и условно бесплатными и находятся в личном кабинете продавца, в разделе Маркетинг. В инструкции расскажем о них подробнее.

Способы повышения видимости товаров

Таймер. Он работает по принципу flash sale: селлер устанавливает скидку от 5% и срок её действия, который может быть до 48 часов. После этого покупатели увидят товар в разделе «Успейте купить!». У него будет старая и новая цена с обратным отсчётом до конца акции.

Совет: таймер лучше устанавливать на новые карточки и на те, которые плохо продаются.

ПРИМЕР Обычно продавцы устанавливают скидку 5%, чтоб получать бонусы от дополнительной плашки и при этом не продавать товар слишком дёшево.

Раздел со скидками по таймеру находится на главной странице

Календарь акций. Магазин регулярно проводит промоакции для привлечения пользователей. Чтобы принять в них участие, селлер должен сделать скидку. Тогда площадка добавит акционные товары в специальный раздел и будет их продвигать.

Тематические подборки продвигают на главной странице. Сейчас продают средства для тела и макияжа

Промокоды. Продавец может создать промокод на скидку для товаров из своего магазина. Условие одно — она не должна быть больше 50%. Промокоды можно использовать для продвижения, например покупать рекламу у блогеров и давать промокоды для их аудитории.

Комбо. Продавец делает скидку на набор из двух или трёх товаров, чтобы увеличить средний чек. Пользователи увидят окно «Вместе дешевле», а также старую и новую цену на комбо. Например, если вы продаёте защитные стёкла для смартфона и чехлы, вы можете сделать скидку 20% на покупку этого набора.

Буст в ТОП. Это платное продвижение для новых или уже популярных товаров. Чем выше ставка за 1 000 просмотров, которую установил продавец, тем больше пользователей увидят карточку в поисковой выдаче. Сейчас инструмент обновляют до Буст в ТОП.2.0.

Реклама в Яндекс Директе. Платное продвижение товаров в поиске Яндекса и на сайтах партнёров подходит для новых карточек и тех, которыми уже интересовались пользователи. Рекламу можно запустить из личного кабинета селлера.

Логистика и доставка

Большинство продавцов работают с Магнит Маркетом по схеме FBO, то есть торгуют со склада маркетплейса. А для этого нужно передать товары на склад. Сколько будет стоить доставка, можно рассчитать на сайте логистики.

Что важно знать о доставке

Процесс отгрузки товара выглядит так: вы передаёте товары площадке, а дальше площадка везёт их на склад. Отгрузить товары можно разными способами.

Привезти в пункт выдачи заказов. Сделать это нужно в течение того дня, который вы указали в заявке.

Перегрузить у пункта выдачи заказов. В день доставки товара вам позвонит сотрудник и сообщит время перегрузки. Вам нужно будет подъехать к ПВЗ и сдать груз.

Отправить с нужного адреса. В выбранный день вам позвонит сотрудник и согласует детали. Погрузить товары в транспорт придётся своими силами.

Привезти на кросс-док. Это площадки на базе распределительных центров. Их больше, чем складов. Вы привозите товары на кросс-док, а маркетплейс сам везёт их на выбранный вами склад.

Анализ и улучшение работы магазина

Чтобы улучшить работу магазина, ориентируйтесь на ключевые метрики из статистики — они показывают реальную ситуацию. По ним можно проработать наполнение товарных карточек, изменить цены и скорректировать стратегию продвижения.

Что нужно отслеживать для успешных продаж

В интернет-магазине есть статистика продаж, посещаемости товарных карточек и эффективности рекламы. За какими показателями нужно следить:

Конверсия продаж — показывает, как часто посетители оформляют заказ.

Средний чек — отображает среднюю сумму покупки.

Отзывы и вопросы клиентов — упрощают коммуникацию. Отзывы показывают, чем довольны и недовольны клиенты, и помогают исправить ошибки. Из вопросов можно понять, что больше всего волнует аудиторию, и отредактировать карточку.

Заключение и рекомендации

Магнит Маркет — площадка, которая полезна начинающим магазинам, которые хотят протестировать ниши и запустить продажи, не рискуя большими суммами. Это аналог AliExpress — здесь тоже представлены недорогие товары.