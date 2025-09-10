Со скольких лет можно открыть ИП

Шпаргалка: с какого возраста можно открыть ИП

Возраст Можно ли открыть ИП Условия и документы До 14 лет Нет ИП регистрируют только с 14 лет

14–15 лет Да Нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя либо полная дееспособность после вступления в брак (если брак до 16 лет разрешён законом региона 16–17 лет Да Нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя либо полная дееспособность через орган опеки, суд или после вступления в брак С 18 лет Да Стандартный пакет документов

Возрастные ограничения для регистрации ИП

По общему правилу оформить ИП можно с 18 лет, когда человек получает полную дееспособность (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Но начать предпринимательство можно и раньше:

С 14 лет — при нотариально удостоверенном согласии родителей, усыновителей или попечителя.

С 16 лет — если подростка объявили полностью дееспособным через орган опеки или суд.

С момента регистрации брака — его разрешают с 16 лет по решению местной администрации, а в отдельных регионах и раньше, при особых обстоятельствах ( ст. 13 СК РФ ).

Что нужно подростку для регистрации ИП

Зарегистрировать ИП можно сразу после получения паспорта в 14 лет, если родители, усыновители или попечитель дали нотариально удостоверенное согласие на предпринимательскую деятельность (подп. «з» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).

Например, школьник в 15 лет печёт торты и хочет продавать их легально: оба родителя дают согласие у нотариуса, и подросток регистрирует ИП в налоговой.

До получения полной дееспособности письменное согласие родителей, усыновителей или попечителя потребуется и для большинства сделок в бизнесе (п. 1 ст. 26 ГК РФ) — например при заключении договора аренды или закупке товара. Без такого согласия сделку могут признать недействительной по решению суда (ст. 175 ГК РФ).

Зачем подростку оформлять ИП

Если подросток уже регулярно зарабатывает — например занимается дизайном, программированием или продаёт свои товары, то статус ИП помогает вести бизнес официально: заключать договоры с компаниями и подтверждать доход документами.

Кроме того, ИП могут пользоваться мерами господдержки. Например, молодые предприниматели от 14 до 25 лет включительно могут получить грант на запуск или развитие бизнеса — от 100 000 до 500 000 ₽, а в Арктической зоне — до 1 млн ₽. Самозанятым без статуса ИП такой грант не выдают.

Чтобы участвовать в программе, нужно вложить не менее 25% собственных средств и пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес». До 18 лет также потребуется согласие родителей.

Условия зависят от региона. Подробности уточните в центре «Мой бизнес».

Как подросток может стать полностью дееспособным

Через органы опеки или суд полную дееспособность можно получить с 16 лет — это называется эмансипацией (ст. 27 ГК РФ). Вступление в брак — отдельное основание: полная дееспособность возникает с момента регистрации брака (п. 2 ст. 21 ГК РФ).

Полная дееспособность касается только гражданских прав. Подросток может открыть ИП, самостоятельно заключать договоры и распоряжаться деньгами. При этом возрастные ограничения сохраняются: например до 18 лет нельзя голосовать, покупать алкоголь и табачную продукцию.

Кроме того, после эмансипации за подростком сохраняются трудовые гарантии для работников младше 18 лет. Например, сокращённое рабочее время, ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день и запрет на ночные, сверхурочные, вредные и опасные работы (ст. 92, 267, 268 ТК РФ).

Признание полной дееспособности через опеку

Подросток с 16 лет может стать полностью дееспособным, если он уже работает по трудовому договору или ведёт бизнес и оба родителя согласны на эмансипацию (п. 1 ст. 27 ГК РФ).

Если подросток выбирает путь через предпринимательство, сначала нужно зарегистрировать ИП с нотариально удостоверенным согласием родителей и начать работать. Только после этого можно обращаться в орган опеки за полной дееспособностью.

Заявление подросток подаёт сам в орган опеки и попечительства по месту жительства. Оба родителя прилагают к нему согласие. Ниже — примерная форма заявления.

Скачать заявление

Кроме заявления и согласия обычно также требуют:

Паспорт подростка.

Свидетельство о рождении.

Паспорта родителей.

Выписку из ЕГРИП — если подросток зарегистрирован как ИП.

Документы о доходах: для работающего по трудовому договору — справку о доходах от работодателя, для ИП — налоговую декларацию.

Комментарий юриста Если получить согласие второго родителя невозможно, вместо него могут понадобиться документы, подтверждающие причину. Например, свидетельство о смерти, решение суда о лишении родительских прав, признании родителя недееспособным или безвестно отсутствующим. Точный перечень лучше заранее уточнить в органе опеки по месту жительства.

Орган опеки беседует с подростком и проверяет, есть ли у него доход и готов ли он самостоятельно отвечать за свои решения. Если решение положительное, подростка признают полностью дееспособным. Срок рассмотрения зависит от региона.

Даже если подросток позже закроет ИП или уволится, полная дееспособность сохранится.

Ксения Войкова Юрист Точка Банка

Признание полной дееспособности через суд

Если получить полную дееспособность через орган опеки не удалось или родители не дают согласия, подросток может обратиться в суд (ч. 1 ст. 287 ГПК РФ).

К моменту обращения в суд подросток уже должен работать по трудовому договору или вести предпринимательскую деятельность. Суд оценивает реальный доход, а не планы начать работать в будущем.

В районный суд по месту жительства нужно подать:

Заявление.

Паспорт и свидетельство о рождении.

Трудовой договор либо выписку из ЕГРИП и документы, подтверждающие доход.

При наличии — документы, подтверждающие отсутствие согласия родителей или отказ органа опеки.

Копии заявления направляют родителям и в орган опеки.

Перед подачей заявления нужно уплатить госпошлину — 3 000 ₽ (подп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

По общему правилу суд рассматривает дело в течение двух месяцев со дня поступления заявления (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ).

Комментарий юриста На заседании подростку нужно доказать, что он способен самостоятельно себя обеспечивать и понимает последствия своих решений. Суд оценивает доход, опыт работы или предпринимательской деятельности, а также другие обстоятельства — например состояние здоровья и характеристику из школы.

Если суд удовлетворит заявление, подростка признают полностью дееспособным. После этого он сможет самостоятельно заключать договоры и вести бизнес без согласия родителей.

Если суд откажет, решение можно обжаловать в апелляционном порядке в течение месяца.

Ксения Войкова Юрист Точка Банка

Вступление в брак и получение дееспособности

Несовершеннолетний получает полную дееспособность сразу после регистрации брака (п. 2 ст. 21 ГК РФ). После этого он может самостоятельно зарегистрировать ИП и заключать сделки.

По общему правилу вступить в брак можно с 18 лет. При наличии уважительных причин орган местного самоуправления может разрешить брак с 16 лет (п. 2 ст. 13 СК РФ). До 16 лет брак возможен только в регионах, где принят свой закон, и только при особых обстоятельствах.

Комментарий юриста Если брак расторгнут до 18 лет, полная дееспособность сохраняется. Но если суд признает брак недействительным, он может решить, что подросток утрачивает полную дееспособность с момента, который укажет в решении ( п. 2 ст. 21 ГК РФ ). Ксения Войкова Юрист Точка Банка

Как подростку открыть ИП

Несовершеннолетние регистрируют ИП так же, как взрослые. Для этого понадобятся:

Заявление по форме Р21001. Паспорт. Нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя, решение органа опеки, суда либо свидетельство о заключении брака — в зависимости от основания. Квитанция об уплате госпошлины — при личной подаче в налоговую она составляет 800 ₽. Если документы подают в электронном виде, госпошлину платить не нужно.

Подать документы можно через сайт ФНС, Госуслуги, сервис «Старт бизнеса онлайн», МФЦ, нотариуса, лично в налоговую или онлайн через Точка Банк.

Если планируете применять УСН, уведомление о переходе лучше подать одновременно с заявлением по форме Р21001 (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Если не уложиться в 30-дневный срок с даты постановки на учёт, автоматически окажетесь на ОСНО — а это невыгодный режим для старта.

Налоговая зарегистрирует ИП в течение 3–5 рабочих дней со дня получения документов. После этого на адрес электронной почты, указанный в заявлении, направят лист записи ЕГРИП и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) — с 2026 года она подтверждает постановку на налоговый учёт вместо уведомления. При желании эти документы можно получить и на бумаге.

Если налоговая откажет в регистрации, причину укажут в решении об отказе. После устранения ошибки документы можно подать повторно.

Какие налоги и взносы платит ИП-подросток

Для несовершеннолетних ИП нет льгот по возрасту. Они платят налоги, страховые взносы и сдают отчётность по тем же правилам, что и взрослые предприниматели.

На что обратить внимание Основные правила Налоги ИП может применять УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН, ОСНО или НПД — режим для самозанятых Страховые взносы В 2026 году — 57 390 ₽, даже если дохода не было. При доходе свыше 300 000 ₽ дополнительно платят 1% с суммы превышения Отчётность Зависит от режима: например на УСН сдают годовую декларацию, а на НПД налог рассчитывается автоматически в приложении «Мой налог»

Если ИП применяет НПД, обязательные фиксированные взносы платить не нужно. Но у этого режима есть ограничения: доход не должен превышать 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников и перепродавать чужие товары ( ст. 4 и 6 Федерального закона №422-ФЗ).

На АУСН обязательных фиксированных взносов за себя тоже нет. При этом страховой стаж и пенсионные баллы продолжают начисляться. На НПД стаж и пенсионные баллы не начисляют, если предприниматель не платит взносы добровольно.

Как несовершеннолетнему открыть расчётный счёт

Зарегистрировать ИП и открыть расчётный счёт — не одно и то же. Нотариальное согласие родителей закрывает только регистрацию: подросток получает статус ИП, а дееспособным остаётся частично. Каждую следующую сделку — договор с банком, поставку, найм — придётся согласовывать отдельно (п. 1 ст. 26 ГК РФ).

Поэтому счёт открывают не по тому же документу, что и ИП: понадобится отдельное согласие на договор с банком. Причём требования у банков разные — одни принимают согласие, другие просят подтвердить полную дееспособность.

Подтверждают полную дееспособность до 18 лет только два основания — эмансипация и брак. С решением опеки, суда или свидетельством о браке подросток действует сам: ни согласия на открытие счёта, ни согласий на сделки больше не нужно.

Комментарий эксперта Для открытия счёта в Точка Банке несовершеннолетнему ИП понадобится паспорт и один из документов, подтверждающих полную дееспособность:

— Решение органа опеки об объявлении полностью дееспособным.

— Решение суда об объявлении полностью дееспособным.

— Свидетельство о заключении или о расторжении брака.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Когда расчётный счёт уже открыт, останется выбрать подходящий тариф обслуживания.

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