Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Авторы
  4. Миглена Пенкова
Автор

Миглена Пенкова

Эксперт по маркетингу бизнес-карт

У меня два высших образования в сфере рекламы и связей с общественностью. Первое во ВШЭ, второе — в МГУ.

Общий опыт работы 10 лет, из них 5 лет в финтех-сфере. 

Верю в честный маркетинг. Это когда ты не продаёшь продукт, а стараешься «подружить» продукт и пользователя. 

Сейчас я в Точка Банке. Моя основная задача — рассказать о пользе бизнес-карт и сделать их максимально удобными для клиента.

Статьи автора

Всего 2 статьи
16 МАЯ 2025
4052
Как пользоваться бизнес-картой: что можно оплачивать и как отражать в 1С
4 АПРЕЛЯ 2025
5290
Что такое бизнес-карта и зачем она нужна предпринимателю

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Миглена Пенкова – автор статей о бизнесе в Точке