Миглена Пенкова

Эксперт по маркетингу бизнес-карт

У меня два высших образования в сфере рекламы и связей с общественностью. Первое во ВШЭ, второе — в МГУ.

Общий опыт работы 10 лет, из них 5 лет в финтех-сфере.

Верю в честный маркетинг. Это когда ты не продаёшь продукт, а стараешься «подружить» продукт и пользователя.

Сейчас я в Точка Банке. Моя основная задача — рассказать о пользе бизнес-карт и сделать их максимально удобными для клиента.