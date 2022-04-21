Коротко —К привлечённым источникам относятся кредит, лизинг, факторинг, инвестиции, выпуск ценных бумаг. —За внешнее финансирование нужно платить, поэтому его используют, только когда есть реальная потребность в деньгах. —Внешние источники финансирования — это деньги, которые компании привлекают извне.

Какие бывают источники финансирования бизнеса

Есть два способа получить деньги на развитие компании: заработать самостоятельно или взять их со стороны. Поэтому все способы финансирования делят на внешние и внутренние.

Что относится к внутренним источникам финансирования

Внутренние источники сразу находятся в распоряжении компании. К ним относятся:

Прибыль — разница между доходами и текущими расходами бизнеса.

Амортизационные отчисления — накопления для замены дорогостоящего оборудования, транспорта или недвижимости.

Резервный фонд — накопления на непредвиденные расходы.

Продажа активов — продажа оборудования, транспорта или недвижимости, которые не используются в бизнесе.

Вложения учредителей — увеличение уставного капитала или беспроцентный займ от собственников.

Подробнее об этих и других вариантах внутреннего финансирования мы рассказывали в статье «Внутренние источники финансирования».

Какие источники называют внешними

Внешние источники поступают в бизнес от других организаций или партнёров. Самые популярные варианты — это банковские кредиты, эмиссия (выпуск) ценных бумаг и частные инвестиции.

Все внешние источники делят на три вида: долговые, долевые и альтернативные — те, что не относятся к первым двум видам. Схематично внешнее финансирование выглядит так:

Дальше расскажем подробнее обо всех этих способах привлечь деньги.

Внешние долговые источники

У долгового финансирования есть три признака: срочность, платность и возвратность. Это значит, что бизнес возвращает деньги в обозначенный срок и платит за то, что ими пользуется. Долговое финансирование может быть в следующих формах.

Банковские кредиты

Кредит — это займ банка, за который компания платит проценты. У банков есть разные программы кредитования.

По наличию цели кредиты бывают:

целевые — на конкретную цель;

нецелевые — в общем на развитие бизнеса.

По наличию обеспечения кредиты бывают:

обеспеченные — с залогом или поручительством;

необеспеченные — без любых дополнительных гарантий возврата.

По форме выдачи кредита бывают:

разовые займы — выдаются единой суммой;

кредитные линии — выдаются частями или траншами в разное время;

овердрафты — привязываются к расчётному счёту и позволяют тратить больше, чем есть на балансе.

По направлению использования кредиты бывают:

Подробнее о каждой кредитной программе мы рассказывали в статье «Виды кредитов для малого и среднего бизнеса».

Получить кредит обычно несложно. Например, в Точка Банке можно оформить экспресс-кредит за один день. Подать заявку можно онлайн на странице кредитов.

Лизинг

Лизинг — это аренда имущества с последующим выкупом по остаточной стоимости. Лизинг подходит компаниям, которым нужны оборудование, транспорт или недвижимость.

Бизнес не покупает эти активы, а арендует их у лизинговой фирмы. Это выгодно компаниям на общей системе налогообложения и другим плательщикам НДС, так как помогает снизить налоговую нагрузку. Подробнее плюсы лизинга мы разбирали в статье «Что такое лизинг и как он работает».

В конце договора имущество можно выкупить за небольшую сумму, чтобы пользоваться ещё какое-то время или перепродать.

Долговые ценные бумаги

Компания может выпустить облигации или векселя. Инвесторы купят эти бумаги и тем самым вложат деньги в бизнес.

Облигация — это ценная бумага, которую компания продаёт по номинальной стоимости, а спустя время выкупает обратно и выплачивает доход.

ПРИМЕР Компания выпустила и продала 1 000 облигаций по цене 5 000 ₽ за каждую. Через год выкупила их обратно за те же 5 000 ₽ и заплатила инвесторам доход ещё по 500 ₽ за одну облигацию.



Вексель — это обязательство компании выплатить инвестору конкретную сумму в конкретный срок. Векселя бывают процентные или дисконтные. По процентным векселям инвестор получает доход в виде процентов. По дисконтным — благодаря тому, что изначально покупает вексель со скидкой.

ПРИМЕР Компания выпустила вексель на полгода с номиналом 500 000 ₽. Инвестор купил ценную бумагу за 450 000 ₽. Через полгода инвестор предъявил вексель и получил по нему 500 000 ₽.

Ценные бумаги чаще всего продаются на бирже, поскольку найти инвесторов вне биржи тяжело. Чтобы получить допуск к биржевой торговле, нужно пройти процедуру листинга — всесторонней проверки, при которой оцениваются репутация компании, её финансовые показатели и кредитный рейтинг. Поэтому долговые бумаги больше подходят для крупных компаний, известных на рынке.

Внешнее долевое финансирование

Долевое финансирование — это инвестиции в обмен на долю в компании. Доля даёт инвесторам право на прибыль бизнеса, а доля больше 25% — ещё и на управление компанией. Есть два варианта долевого финансирования — это прямая продажа доли и выпуск акций.

Продажа доли в бизнесе

Продажа доли — это прямая сделка между компанией и инвестором. Собственники сами ищут и привлекают инвесторов. Для этого они составляют бизнес-план, презентуют проект и определяют условия, на которых готовы продать часть уставного капитала.

Всех инвесторов, которые покупают доли, делят на два вида:

Финансовые — вкладывают деньги на короткий срок, чтобы получить прибыль и выйти из проекта.

Стратегические — инвестируют на долгий срок и хотят развивать предприятие.

Для продажи доли компания может выбрать:

Частного инвестора — это крупные предприниматели, которые ищут прибыльные проекты, чтобы вложить свои деньги. Таких инвесторов иначе называют бизнес-ангелами.

Венчурный фонд — это финансовые организации, которые вкладывают крупные суммы в рискованные идеи с большим потенциалом, например в инновационные стартапы.

Бизнес-акселератор — это площадки, которые всесторонне помогают бизнесу. На них можно пройти обучение, проконсультироваться по налогам или юридическим вопросам и получить деньги в обмен на долю в компании.

Выпуск акций

Если компания крупная и уже давно на рынке, её можно реорганизовать в акционерное общество. Это юридическое лицо, уставный капитал которого поделён на акции. А владельцы акций получают доход от участия в компании, то есть дивиденды.

Чтобы привлекать деньги на развитие, акционерное общество может продавать свои акции. Для этого есть два способа:

Закрытый — распределение акций в узком кругу. Так поступают непубличные акционерные общества (НАО).

Открытый — продажа акций на фондовом рынке. Доступна для публичных акционерных обществ (ПАО). Купить акции может любой человек.

Когда компания выходит с акциями на фондовый рынок в первый раз, процедуру называют IPO — первичное публичное размещение. В будущем компания может разместить на рынке ещё часть своих акций — это процесс SPO, или вторичное публичное размещение.

Альтернативные источники внешнего финансирования

Есть ещё несколько способов привлечь деньги со стороны. По всем признакам их нельзя отнести ни к долговым, ни к долевым источникам.

Факторинг — это продажа долга перед бизнесом. Если компания даёт отсрочку своим покупателям, то у неё часто бывает дебиторская задолженность. Эту задолженность можно продать за комиссию банку или факторинговой фирме. В итоге компания получит свои деньги ещё до того, как с ней рассчитается партнёр.

Краудфандинг — это сбор денег на специализированной площадке. На ней предприниматели рассказывают о своих проектах, а посетители, которым понравилась идея, вносят деньги. Краудфандинг подходит для небольших и интересных проектов. Собрать на площадке крупные суммы получается редко.

Государственные источники финансирования

Деньги можно получить и от государства. Например, заключить контракт по системе госзакупок или подать заявку на господдержку. Государство часто помогает малому и среднему бизнесу — компаниям, которые подходят под критерии Федерального закона 209-ФЗ:

микропредприятия — численность до 15 сотрудников, годовой доход до 120 млн ₽;

малые — до 100 сотрудников, до 800 млн ₽;

средние — до 250 сотрудников, до 2 млрд ₽.

Для такого бизнеса в 2026 году действует несколько программ финансовой поддержки:

Субсидии и гранты. Выдаются бизнесу, который прошёл конкурсный отбор. В основном их получают компании и ИП из ИТ, сельского хозяйства, туризма, отечественного производства.

Социальный контракт на открытие бизнеса. Заключается в региональном отделении соцподдержки на сумму до 350 000 ₽. Деньги можно направить на открытие бизнеса с нуля.

Льготное кредитование. Доступно компаниям приоритетных отраслей: ИТ, туризм, логистика, производство. Деньги выдаются по сниженной ставке. Например, в июне 2026 года по программе 1764 v2.0 ставка составляет 10,75% годовых.

Чтобы получить господдержку, нужно подготовить бизнес-план. Составить его можно в сервисе Точка Банк. А с остальными документами и подачей заявки помогут региональные центры «Мой бизнес».

Сравнение источников финансирования: сводная таблица

Если вы задумываетесь о внешнем финансировании, взвесьте плюсы и минусы каждого варианта. Собрали их в таблице ниже.

Источник Кому подойдёт Плюсы Минусы Банковский кредит Активно растущему рентабельному бизнесу — Быстрое и понятное оформление



— Крупные суммы (при хорошем финансовом положении)



— Возможность получить лояльность банка для следующих сделок

— Уплата процентов



—Чёткий график возврата



— Залог на крупные суммы

Лизинг Для покупки транспорта или оборудования — Снижение налоговой нагрузки



—Скидки от производителей на покупку в лизинг

— Чёткий график лизинговых платежей



—В случае просрочек имущество заберут

Облигации и векселя Крупным компаниям, известным на рынке — Компания сама устанавливает параметры сделки: плату за ценные бумаги, периодичность выплат, срок



— Нет зависимости от одного кредитора — активы покупают разные инвесторы

— Недоступно малому бизнесу



— Есть риск не продать ценные бумаги

Продажа доли Для крупных сделок, масштабных целей, развития бизнеса с нуля — Инвесторы могут ждать прибыли несколько лет



— Не нужно возвращать долг и платить за пользование деньгами

— Риск потери контроля над бизнесом



— Нужно делиться прибылью, пока инвестор не продаст долю



Выпуск акций Для масштабирования и выхода на новый уровень — Привлечение крупных сумм



— Рост узнаваемости компании

— Регулярные выплаты дивидендов в будущем



— Необходимость публиковать отчётность



— Затраты на первичное размещение

Факторинг Компаниям, которые работают с отсрочкой платежа — Повышение активности бизнеса — Ограниченное применение Краудфандинг Для некрупных интересных проектов — Бесплатные деньги, которые не нужно возвращать — Долгие сроки сбора



— Нет гарантий, что проект понравится людям



Господдержка Новым компаниям и бизнесу из приоритетных сфер: ИТ, туризм, производство, сельское хозяйство, логистика — Бесплатные деньги или займы на льготных условиях



— Деньги не нужно возвращать



— Сложность и долгие сроки оформления



— Необходимость отчитываться о тратах



— Долгие сроки получения денег



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Как выбрать источник финансирования: пошаговый алгоритм

Подобрать подходящий вариант финансирования поможет небольшая анкета. Ответьте на пять вопросов, чтобы понять, откуда лучше привлечь деньги в вашем случае.

1. Сколько денег вам нужно?

Если нужна сумма до 5 млн ₽, рассмотрите экспресс-кредиты или микрозаймы. На сумму до 100 млн ₽ подойдут целевые кредиты. Для крупных проектов привлеките инвестиции.

2. Для чего нужны деньги?

Получить оборудование или транспорт можно за счёт лизинга. Запустить бизнес с нуля помогут программы господдержки, венчурные фонды и акселераторы. Чтобы вывести компанию на новый уровень, нужно реорганизовать её в акционерное общество.

3. Как скоро нужны деньги?

Если финансирование требуется срочно, возьмите кредит или лизинг. Если есть возможность подождать, подайте заявку на господдержку, откройте сбор на краудфандинговой платформе или привлеките инвесторов.

4. Какое финансирование для вас выгоднее всего?

Посчитайте полную стоимость каждого источника и сравните между собой. Например, в полную стоимость кредита войдут процентная ставка, комиссии, страховка залога. А для облигаций — это затраты на их выпуск, биржевой сбор, услуги посредников, которые помогают продать ценные бумаги, и доход инвестора.

5. Готовы ли вы делиться контролем?

Если передать инвесторам долю больше 25%, можно потерять контроль над бизнесом. Если для вас это неприемлемо, выбирайте долговые источники или ограничьте долю, которую отдаёте сторонним инвесторам.