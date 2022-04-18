Что такое лизинг и как он работает

Лизинг используют предприниматели и юрлица, чтобы заработать на коммерческом транспорте, сельхозтехнике и оборудовании. Как? Вместо того чтобы брать кредит для юридических лиц, они арендуют технику на долгий срок, а потом выкупают её в собственность.

Точка расскажет, в каких случаях выгоднее воспользоваться лизинговой деятельностью, а когда — кредитом или арендой.

Суть лизинга простыми словами

Суть лизинга заключается в том, что другая компания приобретает для вас имущество, например автокран. Вы им пользуетесь и платите за это деньги. Иными словами, лизинг — это разновидность аренды.

Лизинговые услуги позволяют зарабатывать сразу, без значительных вложений в покупку техники или оборудования — вначале нужно заплатить только аванс. Техника обойдётся дешевле за счёт возврата НДС и снижения налога на прибыль.

Как работает лизинг

Клиент обращается к лизингодателю с запросом на покупку конкретного имущества. Лизингодатель приобретает его у продавца и передаёт в аренду лизингополучателю взамен на ежемесячные платежи.

Что можно взять в лизинг

В лизинг можно взять различные объекты:

Автомобили и другой транспорт: грузовые и легковые автомобили, мотоциклы, автобусы, тракторы и спецтехнику.

Производственное оборудование: станки, промышленное оборудование, оборудование для медицинских центров, оборудование для сельского хозяйства.

Коммерческую недвижимость: офисы, склады, торговые площади.

Технику и оборудование для организации выставок, конференций и мероприятий: звуковое, световое, видеооборудование.

Компьютеры и другую офисную технику.

Лодки и яхты.

Другие ценные активы, которые можно использовать в коммерческих или личных целях.

Объекты, которые можно взять в лизинг, отличаются в разных странах и регионах. Так, в Нидерландах можно арендовать только транспортные средства. А в России разрешено брать даже крупный рогатый скот. Например, в 2022 году фермер из Балезинского района Удмуртии приобрёл коров, чтобы увеличить поголовье до 2 000 животных, а надои молока на 1 тонну в день.

Что нельзя взять в лизинг

Лизинг не действует на сырьё, строительные материалы, продукты и другое имущество с ограниченным сроком использования.

Виды лизинга

Есть три вида лизинга. Они отличаются по срокам окупаемости и условиям амортизации.

Оперативный лизинг

Лизингодатель выдаёт клиенту имущество на определённый срок, но после использования оно возвращается владельцу. Такой вид лизинга подходит для тех случаев, когда клиенту нужно взять имущество на время, например при аренде офисного оборудования или автомобилей.

Операционный лизинг чаще всего используют для имущества, которое быстро изнашивается. Договор заключается на срок от 2 до 5 лет.

ПРИМЕР Агрохолдинг развивает поставки своей продукции по всей стране, поэтому взял в аренду 10 новых зерновозов. С собственным транспортом холдинг снизил транспортные расходы и начал быстрее поставлять зерно на предприятия.

Финансовый лизинг

Лизингодатель покупает имущество по заявке клиента и передаёт его в аренду на определённый срок. Когда срок аренды заканчивается, клиент может выкупить имущество, продлить аренду или вернуть его лизингодателю. Это один из самых распространённых форматов.

ПРИМЕР Металлургической компании нужны самосвалы для перевозки материалов на закрытом объекте. Она взяла их в финансовый лизинг на 36 месяцев. Компания оставила за собой право выкупить технику, когда срок аренды закончится.

Возвратный лизинг

Владелец продаёт своё имущество лизингодателю, а потом арендует обратно на определённый срок. Зачем это нужно? Так можно получить для работы дополнительные деньги, быстрее обновить оборудование, пополнить активы и расширить производство, продолжая использовать нужное имущество на условиях лизинга.

ПРИМЕР Василий занимается грузоперевозками и работает на собственном фургоне. Вдруг ему понадобились деньги на расширение бизнеса, но банк отказал ему в кредите. Василий решил продать фургон в возвратный лизинг на три года. То есть автомобиль перешёл другой компании, а предприниматель арендовал его. Василий продолжает работать на фургоне, плюс он получил деньги с продажи.

Лизинг или кредит — что выгоднее

Критерий Лизинг Кредит Предмет договора Имущество Деньги Владелец имущества Лизингодатель Заёмщик Срок От 5 до 10 лет В зависимости от типа имущества может доходить до 13 лет НДС в сумме платежа Учитывается Не учитывается Простота оформления Время оформления зависит от того, как быстро компания подберёт подходящий объект. Оно может варьироваться от 2 часов до 45 дней. Лизинг доступен даже при низкой вероятности выдачи кредита и плотной кредитной истории Действуют строгие критерии отбора Обеспечение Предмет лизинга находится в залоге. Также может потребоваться поручительство Зависит от типа займа. Может потребоваться поручительство директора, третьих лиц или залог График платежей Может быть гибким. Согласуется с лизингодателем с учётом экономического положения компании, намеченных мероприятий и сезонности Строгий график платежей

Если объект нужен срочно, а банк может отказать в займе из-за плохой кредитной истории — лучше использовать лизинг, так как это быстрее. Ещё при лизинге не нужно платить транспортный налог или налог на имущество.

Лизинг или аренда — что выгоднее

Критерий Лизинг Аренда Количество сторон Обычно три: продавец, лизингодатель и лизингополучатель Две: арендодатель и арендатор Основание для получения объекта Договор купли-продажи Договор аренды Выбор объекта Ограничений, как правило, нет, но некоторые лизингодатели устанавливают свои требования, например не оформляют в лизинг б/у оборудование Только то, что есть у арендодателя Право выкупа имущества Возможно Возможно Расторжение договора в одностороннем порядке Как правило, невозможно Возможно Риск случайной гибели Лежит на лизингополучателе Лежит на арендодателе

Что выгоднее — лизинг или аренда — зависит от целей компании. Если в будущем нужно будет выкупить имущество, на которое сейчас нет денег, то лучше взять его в лизинг. Если имущество нужно на короткий срок, подойдёт аренда.

Лизинг или факторинг — что выгоднее

Критерий Лизинг Факторинг Предмет договора Имущество Дебиторская задолженность Цель клиента Приобретение имущества Пополнение оборотных средств Обеспечение Предмет лизинга находится в залоге. Также может потребоваться поручительство Обычно отсутствует, но банк может потребовать обеспечение, если сомневается в платёжеспособности должника Оплата Ежемесячная Разовая комиссия Распределение рисков Ложатся на клиента Ложатся на клиента или банк — в зависимости от вида договора Стоимость Переплата порядка 30%, которая компенсируется экономией на налогах Комиссия порядка 20%, на которую начисляется НДС

Лизинг и факторинг — это разные продукты. Если предприятие уже отгрузило товар, клиент оплатит его только через три месяца, а деньги нужны сейчас, то факторинг для бизнеса выгоднее. Если дебиторской задолженности нет и компании нужно купить оборудование, то лучше взять его в лизинг.

Что такое факторинг простыми словами: суть и виды

ПРИМЕР Марина недавно открыла ресторан на побережье Чёрного моря. Там подают блюда из свежих устриц, мидий и других морепродуктов. Всё это можно выгодно купить у местных фермеров на условиях самовывоза. То есть нужен фургон. Но денег на него сейчас нет. Марина подала заявку в лизинговую компанию. Компания купила для неё фургон и разрешила им пользоваться три года. Всё это время Марина будет каждый месяц перечислять деньги. А когда срок истечёт, выкупит фургон или просто его вернёт.

Плюсы и минусы лизинга

Преимущества и недостатки лизинга зависят от того, кто хочет им воспользоваться.

Для индивидуальных предпринимателей

Лизинг чаще всего используют предприниматели. Когда у них нет больших сумм на покупку техники или оборудования, а они нужны уже сейчас.

Плюсы Минусы Не нужно долго копить деньги на покупку дорогого имущества. Можно взять его в лизинг и увеличить выручку уже сейчас Лизингодатель может расторгнуть договор, если клиент нарушит оговорённые условия. Например, будет задерживать платежи Процесс проверки документов может быть проще и быстрее, чем в банке: у лизинговой компании упрощённые требования к ИП, финансовой устойчивости и оборотам В договоре могут быть дополнительные условия, например максимальный годовой пробег автомобиля. Лимит доставит проблемы клиенту, который собирался работать в такси Пока объект в собственности у лизингодателя, можно экономить на имущественном налоге При финансовом лизинге объект находится в собственности лизингодателя до окончательного расчёта. Предприниматель не сможет продать его раньше срока Можно оптимизировать налоги. Например, при УСН «доходы минус расходы» — из периода в период уменьшать налоговую базу на величину лизинговых платежей Индивидуального предпринимателя могут обязать застраховать имущество за свой счёт

Для юридических лиц

Крупному бизнесу лизинговые компании предлагают самые выгодные условия. Поэтому им проще заключить договор лизинга на крупную сумму, чем взять кредит.

Плюсы Минусы Можно получить сниженную процентную ставку Если предприятие захочет внести оставшуюся сумму раньше срока, лизингодатель может отказать и потребовать продолжить оплату по графику Лизинговые взносы относятся к производственным затратам, поэтому юридическое лицо может оптимизировать расходы по налогу на прибыль и налогу при УСН «доходы минус расходы» Юридическое лицо не может самостоятельно распоряжаться имуществом (сдать в аренду или продать) до полного погашения долга Если фирма в РФ применяет ОСНО, можно возместить НДС, предъявленный лизингодателем в составе платежей Предприятие могут обязать застраховать имущество за свой счёт Лизингодатели часто предоставляют бонусы юридическим лицам: дарят бесплатное техническое обслуживание, не требуют первоначальный взнос и вводят сезонный график платежей Можно использовать дорогое имущество без вывода из оборота крупной суммы

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Для физических лиц

Физлица обычно прибегают к лизингу, если не хватает денег на первоначальный взнос или не хочется оформлять имущество в собственность.

Плюсы Минусы Можно оформить даже при плохой кредитной истории, когда банки отказывают в займе В договоре могут быть невыгодные условия: скрытые комиссии за обслуживание, страхование и другие сборы Можно выбрать почти любой объект Могут возникнуть проблемы с внесением платежей, если человек потеряет работу или тяжело заболеет Лизинг можно брать даже при непогашенной ипотеке

Риски лизинга

Изъятие объекта. Такое возможно, если клиент перестал платить по графику или если лизингодателя признали банкротом. Нарушение договора со стороны лизингодателя. Никто не застрахован от того, что лизинговая компания окажется недобросовестной и не оплатит имущество. В этом случае объект не передадут получателю. Порча или гибель имущества. Даже если лизингополучатель сам испортил объект, это не освобождает его от обязательств по договору. Ему нужно будет возместить убытки или отремонтировать имущество за свой счёт. Расторжение договора. Если предприниматель нарушит требования и условия договора, например попадёт на лизинговом автомобиле в ДТП, то лизингодатель может расторгнуть договор без возврата уплаченных ранее средств. Чтобы обезопасить себя, лучше заранее прописать все нюансы в договоре.

Как выбрать лизинговую компанию

При выборе компании обращайте внимание на следующие факторы:

Сайт и отзывы. Убедитесь, что у компании много филиалов, она давно работает на рынке и имеет положительные отзывы. Не будет лишним проверить кредитный рейтинг и лицензию.

Скорость работы техподдержки. Попробуйте задать вопросы через форму обратной связи. Убедитесь, что специалисты реагируют быстро и предоставляют полную и подробную информацию.

Условия лизинга. Убедитесь, что график платежей готовы адаптировать под ваши потребности.

После выполнения этих шагов можно переходить к оформлению сделки.

Требования компании к лизингополучателям

При лизинге обычно оценивают те же показатели, что и при кредите: надёжность и финансовое положение предприятия, которое подало заявку на аренду. Деятельность не должна быть убыточной, а компания — иметь статус банкрота.

Обычно лизинговые компании запрашивают налоговые декларации и отчётность за прошедшие 1–3 года и текущий год. Обществам проще — их показатели есть в публичном доступе на сайте налоговой. По ИП информация закрыта, поэтому могут запросить документы или выписки по счетам. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точке

В оформлении лизинга могут отказать по следующим причинам:

плохая кредитная история;

небольшой опыт;

нарушения и задолженности;

непрозрачность бизнеса;

незакрытая картотека.

Типы лизинговых платежей

В большинстве случаев за предоставление услуг лизинга перечисляют аванс. Он может составлять от 5 до 50% от общей стоимости. Сумму предоплаты указывают в договоре. Кроме того, нужно платить ежемесячно 10–20% от оставшейся стоимости.

Существует три типа платежей:

аннуитетные — равные на протяжении всего срока;

регрессивные — размер платежа уменьшается из месяца в месяц;

сезонные — график платежей связан с сезонностью бизнеса.

Лизинг и налоги

НДС

Лизингополучатель в рамках лизинга не платит НДС. Но он может воспользоваться вычетом НДС с расходов, которые понёс при получении имущества в лизинг. При условии, что он плательщик НДС, то есть работает на УСН с НДС по обычным ставкам или ОСНО.

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Налог на прибыль

Лизинговые платежи за минусом выкупной стоимости учитываются как текущие расходы лизингополучателя, поэтому они снижают налогооблагаемую базу и налог на прибыль нужно платить с меньшей суммы.

Расходы на содержание лизингового имущества, например ремонт, тоже можно учитывать как расходы. Но уменьшить налогооблагаемую базу на расходы может только тот лизингодатель, который находится на ОСНО или УСН Д-Р.

Имущественный налог

Объект числится на балансе лизингодателя, поэтому клиент не должен платить налог на имущество. А транспортный налог платит тот, на ком транспортное средство зарегистрировано в ГИБДД.

Всё о договоре лизинга

Для заключения сделки подписывают договор. В нём обязательно указывают следующие условия:

предмет лизинга;

обязательства сторон и правила эксплуатации;

размер первоначального платежа и ежемесячных взносов;

срок действия договора;

ответственность сторон при несоблюдении условий договора;

условия страхования.

Рекомендации по использованию лизинга в бизнесе