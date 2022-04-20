Коротко — Внутренние источники всегда в приоритете. Они бесплатные, и обычно их не нужно возвращать. — Когда собственных денег не хватает, бизнес использует внешнее или государственное финансирование, чтобы быстрее достигнуть своих целей. — Финансирование можно найти внутри компании, привлечь со стороны или получить от государства.

Какие бывают источники финансирования бизнеса

Источники финансирования — это разные способы привлечь дополнительные деньги для бизнеса. Они бывают:

Внутренние — это деньги, которые компания может накопить или заработать сама. К ним относят уставный капитал, прибыль, отчисления на амортизацию и средства от продажи имущества.

Внешние — это деньги, которые поступают в компанию от других организаций. Например, кредиты банков, частные инвестиции или сборы на краудфандинговых платформах.

Государственные — это деньги от государства. Их можно получить через госзаказ и гранты, субсидии и льготы.

Внутренние источники финансирования

При развитии компании стоит в первую очередь опираться на свои силы, потому что использовать внутренние источники:

выгодно — за них не нужно платить;

комфортно — их не нужно возвращать по графику в ущерб другим тратам;

безопасно — собственники не рискуют потерять залог или контроль над бизнесом.

Дальше расскажем, какие внутренние ресурсы компании используют чаще всего.

Уставный капитал

Уставный капитал (УК) — это деньги или имущество, которые собственники вложили в компанию во время регистрации. Другими словами, это стартовый капитал, с которого начинается бизнес. Учредители могут внести свою долю офисной мебелью, автомобилем и даже недвижимостью. Это имущество можно и нужно использовать в работе.

Минимальный размер уставного капитала для ООО — 10 000 ₽ (п.1 ст. 14 Федерального закона № 14-ФЗ). Если со временем компании понадобится больше ресурсов, собственники могут увеличить бюджет. Иногда это требуется по закону, например чтобы получить лицензию или заняться конкретным направлением.

ПРИМЕР

Частное охранное предприятие (ЧОП) заключило контракт с ювелирным заводом на вооружённую охрану. По закону ЧОП нужен уставный капитал не меньше 250 000 ₽ ( ст. 15.1 Федерального закона №2487-1 ).

Прибыль

Прибыль — это разница между доходами и расходами компании или часть выручки, которая остаётся после обязательных трат. Собственники могут забирать прибыль себе, а могут направить на развитие.

ПРИМЕР Доходы салона красоты — 800 000 ₽ за месяц, а расходы — 500 000 ₽. Прибыль: 800 000 – 500 000 = 300 000 ₽. Хозяйка салона забрала половину прибыли на личные нужды, а на остальные 150 000 ₽ купила новые парикмахерские мойки.



Амортизационные отчисления

Компании и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) начисляют амортизацию имущества (ст. 256 НК РФ). Каждый месяц они закладывают в расходы небольшую часть от стоимости своей недвижимости, транспорта или оборудования.

Деньги, которые компании проводят как расходы, можно откладывать на плановую замену имущества. Для этого создают амортизационный фонд.

ПРИМЕР Прачечная купила профессиональную стиральную машинку за 3 млн ₽. Срок её службы — 10 лет. Прачечная каждый месяц начисляет амортизацию — 25 000 ₽ и через 10 лет получает сумму, которой хватит для замены машинки (25 000 ₽ × 120 мес. = 3 млн ₽).

Даже если по закону бизнес не обязан начислять амортизацию, он всё равно может откладывать деньги на крупные покупки. Клиенты Точка Банка делают это с помощью «Фондов» — бесплатного сервиса, в котором все поступления на счёт автоматически распределяются по разным направлениям.

Например, можно настроить так, чтобы 5% всех поступлений шли на модернизацию и замену оборудования, а ещё 7% — на ремонт цеха. Тогда сервис сам будет удерживать деньги и направлять их в специальные фонды.

Реализация имущества

Ещё один неочевидный способ получить деньги внутри компании — это продажа имущества, которое редко используется. Так можно эффективно перераспределить ресурсы.

ПРИМЕР Предприниматель сдаёт в аренду спецтехнику. Он заключает крупный многолетний контракт с городской администрацией на уборку снега зимой. ИП продает грузоподъёмный кран и покупает погрузчик и самосвал — для нового контракта эта техника нужнее.

Внешние источники финансирования

Бывает так, что бизнесу недостаточно собственных ресурсов. Например, если компания ставит перед собой масштабную цель, то без денег со стороны ей не обойтись. Ещё внешнее финансирование помогает:

сделать скачок в развитии — выйти на новый уровень благодаря крупным вложениям;

ускорить работу — быстрее запустить новый проект и получить от него дополнительную прибыль.

сократить убытки — справиться с форс-мажором и избежать простоев.

Дальше расскажем, какие самые популярные варианты использует бизнес.

Банковские кредиты

Главный внешний источник финансирования для российских компаний и ИП — это кредитование. На 1 января 2026 года задолженность малого бизнеса перед банками составляла 14,75 трлн ₽. У каждого десятого субъекта малого бизнеса (МСП) был действующий кредит, по данным Банка России.

Компании и ИП могут взять деньги в долг у банка по разным кредитным программам, например:

Подробнее об основных программах банковского кредитования мы рассказывали в статье «Виды кредитов для малого и среднего бизнеса».

Сегодня многие банки упрощают оформление займа. Например, в Точка Банке можно подать заявку на кредит онлайн и получить решение через пять минут.

Лизинг

Если предпринимателю нужны оборудование или транспорт, их можно оформить в лизинг. То есть взять в аренду у лизинговой компании, а в конце срока выкупить по остаточной стоимости.

ПРИМЕР Фермер берёт в лизинг комбайн за 10 млн ₽. За технику ИП платит по 100 000 ₽ каждый месяц, а через 10 лет выкупает комбайн всего за 500 000 ₽.

Лизинг в России не так популярен, как кредитование. По данным агентства «Эксперт РА», на 1 января 2026 года объём задолженности по лизингу составлял 11,9 трлн ₽. Напомним, задолженность по кредитам только у малого бизнеса — 14,75 трлн ₽

Факторинг

Если бизнес часто продаёт товар с отсрочкой, ему подойдёт факторинг — это продажа задолженности перед компанией. Инструмент помогает получить свои деньги до того, как с компанией рассчитаются партнёры.

ПРИМЕР Строительная компания отремонтировала торговый центр за 30 млн ₽. По договору владелец ТЦ оплатит работы через три месяца. Строительная компания продаёт долг факторинговой фирме за небольшую комиссию и получает деньги сразу. А через три месяца торговый центр выплачивает долг уже факторинговой фирме.



На 1 января 2026 года объём действующих факторинговых договоров малого бизнеса составлял 188 млрд ₽, по данным аналитического агентства Stratsessions.

Краудфандинг

Если у вас интересный или социально значимый проект, попробуйте собрать нужную сумму на краудфандинговой платформе. Это специализированная площадка, где предприниматели рассказывают о своих идеях, а посетители перечисляют им деньги безвозмездно или за небольшой подарок.

В 2025 году предприниматели собрали на краудфандинговых площадках 23,66 млрд ₽, пишет агентство «Коммерсант».

Частные инвестиции и венчурные фонды

Всё больше российских компаний привлекают инвестиции: выпускают ценные бумаги или напрямую продают долю в бизнесе инвесторам. В 2025 году вложения частных инвесторов в ценные бумаги выросли на 30%, по статистике Банка России.

Продать долю можно не только частному инвестору, но и венчурному фонду. Это финансовая организация, которая инвестирует в молодой и перспективный бизнес. Но чтобы получить деньги, часто требуется бизнес-план. Создать его можно онлайн с помощью генератора Точка Банка.

Акселераторы

Новой компании может помочь акселератор — платформа поддержки для стартапов. На ней тоже можно получить инвестиции, а также пройти обучение, узнать о доступной господдержке, наработать полезные связи.

IPO и SPO

Если денег нужно много, компанию можно переоформить в акционерное общество (АО) и разместить часть акций на фондовом рынке. Их купят инвесторы и тем самым профинансируют бизнес.

Первый выход акций на рынок называют IPO (от англ. Initial Public Offering — первичное публичное размещение). По данным Банка России, около 70% инвесторов, которые покупают акции, вкладывают именно в IPO.

Дальше компания может постепенно увеличивать долю акций в свободном обращении. То есть тех, которые могут покупать сторонние инвесторы на рынке. Выпуск в свободное обращение уже имеющихся акций называют SPO (от англ. Secondary Public Offering — вторичное публичное размещение).

Прямое РЕПО

Если деньги нужны ненадолго, ценные бумаги можно не продавать, а отдать в залог в обмен на финансирование. Такая сделка называется прямым РЕПО. Её срок — не больше 90 дней. Часто сделки прямого РЕПО заключают с клиентами банки.

Финансирование из государственного бюджета

Когда предприниматель только начинает своё дело, часто помогает государство. Есть несколько видов государственного финансирования.

Господдержка

В 2026 году в России действуют следующие меры финансовой поддержки:

Субсидии и гранты. Они выдаются бесплатно на конкурсной основе. Деньги не нужно возвращать, но после их использования предприниматель обязательно отчитывается перед государством.

Льготные кредиты и займы. Их получают компании из некоторых приоритетных отраслей — ИТ, производство, логистика, туризм. Летом 2026 года льготный кредит можно получить под 11% и ниже.

Социальный контракт. Доступен тем, кто открывает бизнес с нуля. По программе можно получить до 350 000 ₽ безвозвратно.

Госзаказ

Государство не только напрямую помогает бизнесу деньгами, но ещё и обеспечивает работой. Бюджетные учреждения и госведомства покупают товары и услуги у бизнеса через систему госзакупок.

Компании и ИП могут участвовать в торгах и заключать контракты по Федеральному закону №44-ФЗ. Мы уже делали полный обзор этого закона в статье «44-ФЗ простыми словами».

Как выбрать источник финансирования

Дальше дадим вам несколько инструментов, которые помогут выбрать подходящий вариант финансирования.

Сравнительная таблица источников

Первым делом учтите преимущества и недостатки каждого способа. Собрали их в таблице ниже.

Источник Плюсы Минусы Увеличение уставного капитала — Полный контроль над бизнесом — Не подходит, если у учредителей нет денег Прибыль — Нет дополнительных действий: предприниматель использует деньги на счетах



— Полный контроль над бизнесом

— Ресурс сильно ограничен



— Чтобы накопить на крупную цель, нужно время



Амортизационные отчисления — Постепенное обновление имущества



— Снижение налогов на прибыль и на имущество (для ОСН)

— Часть денег постоянно изымается из оборота Реализация имущества — Эффективное использование собственных активов — Требуется время на продажу имущества



— Бывшее в употреблении имущество не продать дорого

Банковский кредит — Понятный порядок получения



— Есть льготные программы



— Сохраняется контроль над бизнесом

— Выплата процентов



— Залог на крупные суммы



— Соответствие требованиям банков

Инвестиции — Возвращать деньги не нужно



— Доступно компаниям с нуля

— Риск потерять контроль над бизнесом



— Выплата инвестору дивидендов бессрочно

Лизинг — Помогает снизить налоговую нагрузку



— Большие скидки на технику и оборудование от производителей

— В случае проблем с платежами имущество заберут Факторинг — Помогает обойтись без займов



— Ускоряет оборачиваемость

— Есть комиссия



— Доступно только тем, кто работает с отсрочкой платежа

Краудфандинг — Бесплатно — Сборы длятся долго



— Собрать крупную сумму тяжело

Акселераторы — Всесторонняя поддержка



— Стартовые инвестиции

— Риск потерять контроль над бизнесом



— Нужно отдавать часть прибыли инвесторам

IPO и SPO — Крупные суммы — Затраты на реорганизацию компании, выпуск акций



— Риск потерять контроль над бизнесом

РЕПО — Высокая скорость оформления — Короткий срок



— Риск потерять залог

Господдержка — Деньги не нужно возвращать (по субсидиям и грантам)



— Доступно для новых компаний и ИП

— Большой пакет документов



— Долгие сроки оформления

Госзаказ — Надёжный контрагент (государство)



— Честная конкурентная борьба



— Квоты для малого бизнеса

— Сложно участвовать в конкурсах и аукционах без опыта

Пошаговый алгоритм выбора

Пройдите шесть шагов, чтобы выбрать подходящий источник:

Шаг 1. Обозначьте цель. Решите, как вы хотите развиваться: вам нужно увеличить количество товаров? Запустить новое направление? Или открыть филиал в соседнем регионе? От цели зависят объёмы финансирования.

Шаг 2. Оцените собственные ресурсы. Посчитайте, сколько свободных денег у вас есть и на что их хватит. Свободные деньги — это те, что вы можете направить на развитие без ущерба для текущих дел. Возможно, у вас получится достигнуть цели за счёт внутренних источников.

Шаг 3. Определитесь с параметрами финансирования. Посчитайте, сколько денег вам нужно и за какой срок вы их вернёте. Если нужна небольшая сумма на несколько месяцев, подойдёт факторинг или овердрафт. Для крупной суммы на долгий срок лучше выбрать кредит, лизинг или привлечь инвестиции.

Шаг 4. Изучите госпрограммы. Если собственными силами не обойтись, узнайте, какие льготы вам доступны. Финансирование от государства обычно выгодно.

Шаг 5. Сравните внешние источники. Если и госпрограммы не подходят, узнайте о предложениях банков, инвесторов, факторинговых и лизинговых фирм. Сравните их между собой. Обратите внимание на рискованность сделок и на итоговую стоимость денег с учётом всех комиссий, страховок и других платежей.

Шаг 6. Совместите источники. Просчитайте варианты разных комбинаций. Возможно, часть оборудования вам выгодно взять в кредит, а другую — оформить в лизинг. Или часть проекта профинансировать из собственных средств, а в остальном поможет государство.

Сравнили все источники и выбрали кредит? Оставьте заявку в Точка Банке — дадим ответ за 5 минут, без визита в офис.