Факторинг — услуга для предпринимателей, которые продают товары с отсрочкой платежа. Он бывает открытый и закрытый, с регрессом и без.

В этой статье расскажем, что такое закрытый факторинг, чем он отличается от открытого и какие у него есть преимущества.

Открытый и закрытый факторинг: разница простыми словами

Открытый факторинг. Продавец сообщает покупателю, что планирует оформлять факторинг. Например, может пояснить, что деньги нужны сейчас, поэтому он собирается уступить долг банку или факторинговой организации.

Если покупатель соглашается, он подписывает трёхсторонний договор с продавцом и фактором. По новым условиям он должен выплатить долг уже не продавцу, а банку или факторинговой организации.

Если покупатель не согласен, оформить открытый факторинг не получится.

Закрытый факторинг. Этот формат более конфиденциальный: продавец не сообщает покупателю, что собирается оформлять факторинг.

Он обращается за финансированием, а потом сам возвращает долг банковской или факторинговой организации. Покупатель в операции не участвует, он планово выплачивает деньги продавцу. Поэтому факторинг и считается скрытым.

Преимущества закрытого факторинга

У скрытого факторинга есть несколько плюсов.

Деньги можно сразу вкладывать в дело, не ожидая выплаты от покупателя. Есть возможность работать со всеми покупателями. Даже если им нужна отсрочка платежа. Каждый оборот цикла «деньги → товар → деньги» позволяет предпринимателю заработать. Контрагент не знает, что продавец обратился за финансированием.

Когда применяется закрытый факторинг

Предприниматели работают с этим форматом, когда хотят сохранить информацию об уступке прав в тайне.

Например, если переживают: контрагент узнает об операции и откажется от сделки. Или заранее знают: покупатель не захочет заключать ещё один договор.

Скрытый (закрытый) и конфиденциальный факторинг — это одно и то же?

Да, это один и тот же вид финансирования. Чаще всего его называют закрытым, но встречаются и другие формулировки: скрытый и конфиденциальный.

Юридическое обоснование

Финансирование осуществляется на основании главы 43 Гражданского Кодекса РФ.

Порядок действий при закрытом факторинге

Клиенты Точки могут получить закрытый факторинг. Подойдет для работы с крупными покупателями, с маркетплейсами и с государственными контрактами.

Пошаговая инструкция: как оформлять финансирование