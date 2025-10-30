У каждого товара на Wildberries есть свой порядковый номер — артикул. Он помогает покупателям находить нужную вещь среди похожих, сотрудникам сортировочных центров — собирать и перемещать заказы, а селлерам — продавать и анализировать продажи.
Что такое артикул товара на Wildberries
Артикул на Wildberries — это цифровой код, который присваивают каждому товару. Он уникален, а символы в нём располагаются в определённом порядке. Если поменять местами несколько цифр, система найдёт уже другой товар.
Артикулы Wildberries бывают двух видов:
1. Артикул товара, или SKU. Его видят покупатели, когда заходят в карточку товара.
2. Артикул продавца. Он нужен селлеру для внутреннего учёта. Пользователи его не видят.
Придумывать сложные артикулы продавца не обязательно, особенно если у вас небольшой каталог. На скриншоте селлер просто указал категорию товара
Зачем нужны артикулы
Артикулы помогают:
Быстро находить товары. Это удобно и для клиентов, и для продавцов, потому что не нужно вводить наименование товара вручную и просматривать десятки страниц в поисках нужной карточки.
Отслеживать складские остатки. По артикулам своих товаров продавцы проверяют остатки и следят за перемещениями. Они видят, какую позицию купили и когда она покинула склад.
Отвечать на вопросы клиентов. Если пользователь хочет задать вопрос продавцу, он присылает артикул товара, и сотрудник сразу понимает, что речь, например, о голубых джинсах со стразами 44 размера. Это ускоряет решение проблем.
Служба поддержки консультирует клиентов тоже по артикулам: по ним она может быстро посмотреть, какой товар задержался при доставке или был доставлен с браком.
Настраивать скидки. Перед стартом крупных акций в личном кабинете продавцы делают скидки на определённые товары. Удобнее всего отмечать их артикулы.
Делать закупки. По артикулам селлеры отслеживают продажи каждой позиции, анализируют спрос и планируют следующие закупки.
Как посмотреть артикул на сайте
- Зайдите в карточку товара.
- Найдите строку «Артикул» — там будет комбинация цифр.
- При необходимости скопируйте её, нажав на иконку справа.
В компьютерной версии найти артикул очень легко
Как посмотреть артикул в мобильном приложении
- Зайдите в карточку товара.
- Пролистайте вниз.
- Нажмите на строку, чтобы посмотреть информацию о товаре.
- Найдите строку «Артикул» — там будет комбинация цифр.
- При необходимости скопируйте её, нажав на иконку справа.
Чтобы увидеть артикул в приложении, нужно открыть раздел о товаре. Артикул будет в характеристиках
Поиск товара по артикулу на Wildberries
Если вы уже знаете артикул, то можете быстро найти товар на маркетплейсе.
- Введите артикул в поисковую строку — на сайте или в приложении.
- Нажмите на кнопку «Найти» при поиске в приложении или Enter при поиске на сайте.
- Если товар с этим артикулом есть на Wildberries, он появится на экране.
Удобный поисковик быстро находит нужный товар и сохраняет историю поиска
Где взять артикул
Зайдите в личный кабинет и создайте карточку товара. Укажите в ней артикул продавца — его нужно придумать самостоятельно. После того как сохраните изменения, площадка автоматически создаст внутренний артикул.
В личном кабинете есть отдельное поле для артикула продавца
Как создать артикул для Wildberries: пошаговая инструкция
Как мы сказали в предыдущей главе, создать самостоятельно можно только артикул продавца. И делать это нужно по определённой структуре.
Продумать структуру артикула
Продумайте структуру артикула так, чтобы его можно было легко прочитать и расшифровать сотрудникам и клиентам. Она может быть такой:
12345678
123 первые три символа — категория товара, например обувь.
456 вторые три символа — подкатегория, например ботинки.
78 последние два символа — уникальный номер товара.
В артикул можно добавить любые характеристики:
- страну изготовления;
- год выпуска;
- информацию о производителе;
- категорию товара;
- сезон;
- материал;
- цвет;
- размер.
Придумать сокращённое обозначение
Придумайте сокращённое обозначение для каждой характеристики. Для удобства каждый параметр должен обозначаться не более чем двумя символами. Используйте буквы, цифры и их сочетания.
Чтобы сотрудники не путались и использовали одинаковые обозначения, разработайте таблицу с шифрами для каждого параметра. Тогда артикулы будут стандартными и понятными для команды.
|Год выпуска
|Год выпуска
|Сезон
|Сезон
|Категория товара
|Категория товара
|Цвет
|Цвет
|Обозначение
|Расшифровка
|Обозначение
|Расшифровка
|Обозначение
|Расшифровка
|Обозначение
|Расшифровка
|22
|товар выпущен в 2022 году
|SM
|лето
|01
|джинсы
|BL
|синий
|23
|товар выпущен в 2023 году
|F
|осень
|02
|футболки
|BK
|чёрный
|24
|товар выпущен в 2024 году
|W
|зима
|03
|юбки
|RD
|красный
|25
|товар выпущен в 2025 году
|SP
|весна
|04
|платья
|YW
|жёлтый
Артикул синих джинсов из весенней коллекции 2024 года будет выглядеть так: 24SP01BL
Создать каталог всей продукции
Создайте каталог всех товаров с артикулами. Удобно это делать в Excel — там можно настроить фильтры по любой характеристике, например по цвету и сезону.
Разница между артикулом и штрихкодом на Wildberries
|Параметр
|Штрихкод или бар-код
|Артикул товара
|Из чего состоит
|Чёрно-белые вертикальные штрихи и цифры под ними
|Цифры
|Зачем нужен
|Для распознавания товара во время приёмки, перемещения на складе и доставки до покупателя
|Для учёта и быстрого поиска товаров на платформе