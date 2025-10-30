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Артикул товара на Wildberries

Точка Банк расскажет, зачем нужен артикул на Wildberries и как его создать.

30.10.2025
9239
9239

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Авторы

У каждого товара на Wildberries есть свой порядковый номер — артикул. Он помогает покупателям находить нужную вещь среди похожих, сотрудникам сортировочных центров — собирать и перемещать заказы, а селлерам — продавать и анализировать продажи.

Коротко
Артикул — это уникальный номер товара на Wildberries. По нему покупатели быстро находят нужную вещь, а селлеры ведут учёт, отслеживают остатки и делают скидки.
У каждого товара есть два артикула: внутренний, который создаёт площадка, и артикул продавца — для учёта и аналитики.
Продавец может сам придумать артикул из букв и цифр для собственного пользования, например зашифровав в нём категорию, сезон и цвет.
Второй вид артикула, по которому товар идентифицируется в системе, площадка создаёт сама. Он может состоять только из цифр.

Что такое артикул товара на Wildberries

Артикул на Wildberries — это цифровой код, который присваивают каждому товару. Он уникален, а символы в нём располагаются в определённом порядке. Если поменять местами несколько цифр, система найдёт уже другой товар.

Артикулы Wildberries бывают двух видов:

1. Артикул товара, или SKU. Его видят покупатели, когда заходят в карточку товара.

2. Артикул продавца. Он нужен селлеру для внутреннего учёта. Пользователи его не видят.

Придумывать сложные артикулы продавца не обязательно, особенно если у вас небольшой каталог. На скриншоте селлер просто указал категорию товара

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Зачем нужны артикулы

Артикулы помогают:

Быстро находить товары. Это удобно и для клиентов, и для продавцов, потому что не нужно вводить наименование товара вручную и просматривать десятки страниц в поисках нужной карточки.

ПРИМЕР
Анна решила купить мужу умные часы, которые увидела у своего брата. Она ввела в поисковую строку на Wildberries фразу «умные часы» и получила десятки тысяч товаров, среди которых не нашла нужные.
На следующий день Анна попросила у брата артикул тех самых часов и по нему сразу же попала на нужную карточку.

Отслеживать складские остатки. По артикулам своих товаров продавцы проверяют остатки и следят за перемещениями. Они видят, какую позицию купили и когда она покинула склад. 

Отвечать на вопросы клиентов. Если пользователь хочет задать вопрос продавцу, он присылает артикул товара, и сотрудник сразу понимает, что речь, например, о голубых джинсах со стразами 44 размера. Это ускоряет решение проблем. 

Служба поддержки консультирует клиентов тоже по артикулам: по ним она может быстро посмотреть, какой товар задержался при доставке или был доставлен с браком. 

Настраивать скидки. Перед стартом крупных акций в личном кабинете продавцы делают скидки на определённые товары. Удобнее всего отмечать их артикулы.

Делать закупки. По артикулам селлеры отслеживают продажи каждой позиции, анализируют спрос и планируют следующие закупки.

Как посмотреть артикул на сайте

  1. Зайдите в карточку товара.
  2. Найдите строку «Артикул» — там будет комбинация цифр. 
  3. При необходимости скопируйте её, нажав на иконку справа.

В компьютерной версии найти артикул очень легко

Как посмотреть артикул в мобильном приложении

  1. Зайдите в карточку товара.
  2. Пролистайте вниз.
  3. Нажмите на строку, чтобы посмотреть информацию о товаре.
  4. Найдите строку «Артикул» — там будет комбинация цифр.  
  5. При необходимости скопируйте её, нажав на иконку справа.

Чтобы увидеть артикул в приложении, нужно открыть раздел о товаре. Артикул будет в характеристиках

Поиск товара по артикулу на Wildberries

Если вы уже знаете артикул, то можете быстро найти товар на маркетплейсе. 

  1. Введите артикул в поисковую строку — на сайте или в приложении. 
  2. Нажмите на кнопку «Найти» при поиске в приложении или Enter при поиске на сайте.
  3. Если товар с этим артикулом есть на Wildberries, он появится на экране.

Удобный поисковик быстро находит нужный товар и сохраняет историю поиска

Где взять артикул 

Зайдите в личный кабинет и создайте карточку товара. Укажите в ней артикул продавца — его нужно придумать самостоятельно. После того как сохраните изменения, площадка автоматически создаст внутренний артикул.

В личном кабинете есть отдельное поле для артикула продавца

Как создать артикул для Wildberries: пошаговая инструкция

Как мы сказали в предыдущей главе, создать самостоятельно можно только артикул продавца. И делать это нужно по определённой структуре. 

Продумать структуру артикула

Продумайте структуру артикула так, чтобы его можно было легко прочитать и расшифровать сотрудникам и клиентам. Она может быть такой:

12345678

123 первые три символа — категория товара, например обувь.

456  вторые три символа — подкатегория, например ботинки.

78 последние два символа — уникальный номер товара.

В артикул можно добавить любые характеристики:

  • страну изготовления;
  • год выпуска;
  • информацию о производителе;
  • категорию товара;
  • сезон;
  • материал;
  • цвет;
  • размер.

Придумать сокращённое обозначение

Придумайте сокращённое обозначение для каждой характеристики. Для удобства каждый параметр должен обозначаться не более чем двумя символами. Используйте буквы, цифры и их сочетания. 

Чтобы сотрудники не путались и использовали одинаковые обозначения, разработайте таблицу с шифрами для каждого параметра. Тогда артикулы будут стандартными и понятными для команды.

Год выпускаГод выпускаСезонСезонКатегория товараКатегория товараЦветЦвет
ОбозначениеРасшифровкаОбозначениеРасшифровкаОбозначениеРасшифровкаОбозначениеРасшифровка
22товар выпущен в 2022 годуSMлето01джинсыBLсиний
23товар выпущен в 2023 годуFосень02футболкиBKчёрный
24товар выпущен в 2024 годуWзима03юбкиRDкрасный
25товар выпущен в 2025 годуSPвесна04платьяYWжёлтый

Артикул синих джинсов из весенней коллекции 2024 года будет выглядеть так: 24SP01BL 

Создать каталог всей продукции

Создайте каталог всех товаров с артикулами. Удобно это делать в Excel — там можно настроить фильтры по любой характеристике, например по цвету и сезону. 

Разница между артикулом и штрихкодом на Wildberries

ПараметрШтрихкод или бар-кодАртикул товара
Из чего состоитЧёрно-белые вертикальные штрихи и цифры под нимиЦифры
Зачем нуженДля распознавания товара во время приёмки, перемещения на складе и доставки до покупателяДля учёта и быстрого поиска товаров на платформе

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Артикул товара на Wildberries: где найти, для чего нужен, как создать артикул продавцу – Точка Банк