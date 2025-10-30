Артикул товара на Wildberries

Коротко

У каждого товара есть два артикула: внутренний, который создаёт площадка, и артикул продавца — для учёта и аналитики.

Продавец может сам придумать артикул из букв и цифр для собственного пользования, например зашифровав в нём категорию, сезон и цвет.

Второй вид артикула, по которому товар идентифицируется в системе, площадка создаёт сама. Он может состоять только из цифр.



Артикул — это уникальный номер товара на Wildberries. По нему покупатели быстро находят нужную вещь, а селлеры ведут учёт, отслеживают остатки и делают скидки.